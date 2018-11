Il Napoli riprende la caccia alla Juve

Passata la sosta, volatona di nove partite (due di Champions) sino alla fine dellanno. Volere volare, il Napoli tiene in piedi un campionato che la Juve avrebbe gi deciso di prendersi. Lottavo scudetto consecutivo nei piani imprescindibili dei bianconeri, mai sazi. Linseguimento del Napoli assicura un minimo di incertezza sulla soluzione finale.Ora il calendario parrebbe svoltare a favore degli azzurri. Fino a Natale, la Juventus affronter lInter e la Roma (entrambe allo Stadium), trasferta non facile a Bergamo (che condivide col Napoli).Gli azzurri partono oggi col Chievo, poi proprio lAtalanta fuori, il Frosinone, il Cagliari in trasferta, la Spal e lappuntamento big del 26 dicembre a Milano con lInter, chiusura danno col Bologna al San Paolo.Non che sar pi facile per il Napoli perch la trasferta di Bergamo (luned prossimo) e lo scontro con lInter saranno ostacoli alti alla pari degli impegni pi severi della Juventus. In pi, il Napoli avr in Champions la trasferta col Liverpool mentre la Juventus dovr sbrigare due pratiche facili, il Valencia in casa e lo Young Boys fuori col passaggio del turno in tasca.Ancelotti non fa calcoli in vista del viaggio a Livepool (fra tre giorni). Minimo turn-over in campionato col Chievo. La partita da vincere, senza sorprese. A riposo il solo Allan (Rog dal primo minuto), vanno in campo i dioscuri della difesa Albiol e Koulibaly e i tre dellAve Maria di Sarri: Callejon, Insigne, Mertens.Poi, messa la partita sui binari giusti, Ancelotti tirer fuori dal match i giocatori pi preziosi per la trasferta Champions in Inghilterra. Non pi il Chievo bestia nera degli azzurri, ma, inchiodato in fondo alla classifica, far ricorso a tutte le sue forze per aggrapparsi a un risultato favorevole.Dopo avere fatto soffrire la Juve nella prima giornata spianandole il successo con un autogol di Bani (2-3) e rimontato la Roma allOlimpico (2-2) con Birsa e Stepinki alla quarta giornata, il Chievo si un po sciolto infilando una serie di sette sconfitte, quattro con DAnna, tre con Ventura che ha lasciato a Di Carlo dopo avere pareggiato col Bologna.Il Napoli in serie positiva da cinque giornate (quattro vittorie) e si isolato alle spalle della Juve dopo il tonfo dellInter a Bergamo (clamoroso 1-4). Non filano meglio la Lazio (4 punti nelle ultime tre partite), il Milan appena battuto dalla Juventus a San Siro e la Roma (5 punti nelle ultime cinque gare).Nellinseguimento ai bianconeri, il Napoli lavversario pi continuo.Il progetto di Ancelotti non mollare la squadra di Allegri nel duello che il tecnico azzurro non considera chiuso, mentre evidente che gli altri inseguitori puntano soprattutto al piazzamento per la qualificazione alla prossima Champions.LInter, definita pomposamente lanti-Juve dopo le sette vittorie consecutive, sembra avere il solito problema di tradire sul pi bello.Sul suo campo e con grande padronanza della partita, la Juventus ha sistemato ieri sera anche la Spal (2-0, nono gol di Cristiano Ronaldo, raddoppio di Mandzikic). Non c trippa per gatti.Si attende la risposta del Napoli. Inevitabile, Watson.