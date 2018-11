Cantone: arbitri indipendenti dalla Figc

di Adriano Cisternino

Il vero problema del calcio la dipendenza degli arbitri da una Federazione fatta dalle societ. Raffaele Cantone, pone subito il dito sulla piaga. C' un chiaro conflitto d'interesse, sottolinea, dal momento che la Figc a decidere la carriera degli arbitri, cui evidentemente manca la serenit.Insomma il problema l'indipendenza dell'Aia, problema antico del nostro calcio che il presidente dell'Anticorruzione mette subito a fuoco nel suo applaudito intervento al convegno per la presentazione del librodi Guido Clemente di San Luca, nell'aula magna dell'universit Suor Orsola Benincasa.Interventi condivisibili o meno, comunque articolati quasi scientificamente, con un tifo (e non sempre azzurro...) che affiora qua e l, lontanissimi comunque dai toni rissosi e volgari che dai microfono della Zanzara ha cercato di scatenare l'incorreggibile Mughini:cos ha definito il convegno il tifoso juventino, noto intellettuale. Gi annunciata una querela.Cantone ha preso le distanze dal libro: lo scudetto 2018 non statoal Napoli da decisioni arbitrali, ma la sua tesi sulla necessit dell'indipendenza dell'Aia stata suffragata anche da quanto poi raccontato dall'avv. Ciotti, legale dell'arbitro Gavillucci di Latina, l'unico che nello scorso campionato sospese una partita (Sampdoria-Napoli) per cori contro i napoletani. Conclusione: stato incredibilmente dismesso al termine della stagione senza motivazioni trasparenti. C' un ricorso in atto.L'argomento stato denunciato proprio da Ancelotti nei giorni scorsi, in vista della prossima trasferta del Napoli a Bergamo. Lo ha sensibilizzato, tra una battuta divertente ed un accorato grido d'allarme, lo scrittore Maurizio De Giovanni: non faccio il giornalista perch dovrei essere imparziale, ed io ho una grave malattia, sono tifoso.Napoli ha spiegato De Giovanni l'unica grande citt d'Europa che ha una sola squadra di calcio, nella quale s'identifica tutta la citt. Quel che si sente in certe curve preoccupa molto.Sul calcio sognano i bambini e non si possono sporcare i sogni dei bambini. ora che certi cori vengano sanzionati con lo 0-3 a tavolino nel rispetto dell'identit di un popolo.L'argomento all'ordine del giorno alla vocenel prossimo consiglio federale della Figc convocato dal neo presidente Gravina.Nicchi, presidente dell'Aia, ha fatto la voce grossa dopo l'ultima aggressione ad un arbitro. Staremo a vedere quali saranno gli orientamenti della commissione giustizia, guidata dal vicepresidente vicario, l'irpino Cosimo Sibilia.