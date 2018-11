Tropical house

di Marco Polito

Venerd 30 novembre alle ore 18:30presenta, personale di. A cura di Graziano Menolascina, la mostra sar aperta al pubblico fino all8 gennaio 2019.Il progetto espositivo, ideato da Luigi Solito come uninstallazione site specific pensata in esclusiva per Spazio NEA, mette insieme diverse serie di lavori dellartista romano che vanno dal disegno e la fotografia alla pittura. Tutte le opere sono dedicate al mondo tropicale e alla rigogliosa natura delle sue foreste.I lavori esposti si collocano a met strada tra larte astratta e quella figurativa: ogni opera rimane sospesa in un limbo in cui lo spettatore a dover cercare elementi narrativi che possano creare un filo conduttore soggettivo e personale alla lettura del progetto.Patriarca utilizza, infatti, diverse tecniche (disegno, pittura, installazione) creando non quadri e opere ma veri e propri progetti che spesso nascono da periodi e situazioni vissute personalmente; il mezzo artistico interviene solo per trasformare questi progetti in serie, in capitoli di un lungo libro esperienziale.Ne scaturisce una strutturazione di mosaici visivi e mentali in cui lartista mette a posto pezzetti di vita, propria e collettiva, in un archivio di elementi diversi ogni volta ma affini allinterno della stessa serie.In questa plurivalenza visiva da ricercare una duplice volont e intenzione dellautore: da una parte quella di raccontare un luogo lontano, sognato e immaginario dove luomo pu vivere in armonia con la natura; dallaltro invece si manifesta il desiderio di soffermarsi su aspetti pi realisti ed ambientali legati alle conseguenze del cambiamento climatico di cui il mondo tropicale particolarmente soggetto.La serie di fotografie presenti nellistallazione un lavoro realizzato in omaggio alla Maison Tropical di Jean Prouv (1901-1984), la struttura abitativa modulare che il celebre architetto e designer francese ide per sopperire al fabbisogno abitativo nellAfrica coloniale.Struttura abitativa ma anche osservatorio sulla natura con le sue ampie finestre da cui lesterno entra negli interni dellabitazione. La mostra riproduce latmosfera di una serra tropicale con carte e disegni che rappresentano piante tropicali, assemblaggi e collage di foglie e piante disegnate che rievocano la ricchezza e la sensualit del mondo tropicale.Scrive il curatore Graziano Menolascina:Non la prima volta che Patriarca realizza installazioni dedicate al tema del rapporto tra uomo e ambiente. Tra queste ricordiamo Birds by the Hand presso lArt Platform di Los Angeles, Migrations al Museo Orto Botanico di Roma, 80 days presso il TAM-Torrence Art Museum in California e gli Apothecaries Gardens di Mosca in Russia.Linaugurazione arricchita dalla sessione di musica live eseguita da Miners Apron, con lintento di riprodurre i suoni e l'atmosfera di una serra tropicale.------------------------------------, nasce a Roma nel 1974.Ha esposto in gallerie, musei, fondazioni e istituzioni nazionali e internazionali, a partire dal 2002 fino ad oggi.Tra le principali: Maxxi (site specific) Roma, Madre Napoli, MAMBO Bologna, Reggia di Caserta (site specific), Art Platform Los Angeles (site specific), Torrence Art Museum California, Galerie Peithner-Lichtenfels, Vienna, The Gossmichael Foundation, Dallas, The Dactyl Foundation, New York, Hamiltons Gallery, Londra, Fondazione Pastificio Cerere, Roma, Galleria Nicoletta Rusconi, Milano, Galleria del Cortile, Roma, Museo Mercati di Traiano, Roma, Muse Carnavalet, Parigi, Rencontre photographiques en Sud Gironde, Commissione Europea, Parigi, Zebra Project, Londra, Galleria Nazionale dArte, Tirana.Il suo lavoro stato recensito e pubblicato in quotidiani e riviste tra cui: International Herald Tribune, The Art Journal, The Rachofosky Collection Journal, Courier International, La Repubblica, Lire, The Observer, Time Out, Liberation, Nomenus Quarterly.(Roma, 1974) un cantautore italo americano che vive tra Los Angeles e Roma.------------------------------------artista:Francesco Patriarca / musiche: Miners Aprontitolo:Tropical housea cura di:Graziano Menolascinadurata:venerd 30 novembre 2018 marted 8 gennaio 2019dove:Spazio NEA, via Costantinopoli 53 / piazza Bellini 59 - Napoliorario:uned - domenica dalle 9.00 alle 2.00 amingresso:liberocontatti:081 45 13 58 | info@spazionea.it