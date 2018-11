Tutti lo sanno, di Asghar Farhadi

di Giovanna D'Arbitrio

Scelto come film d'apertura del Festival di Cannes 2018, il film(titolo internazionalediretto dal regista iraniano, racconta la storia di Laura () che ritorna dallArgentina al suo paese dorigine in Spagna per il matrimonio della sorella.In tale occasione ritrova i suoi cari parenti e amici, tra i quali in particolare Paco (), lamore della sua giovinezza. Riceve un accoglienza calorosa con baci abbracci, seguita da un matrimonio gioioso con vini e cibi in abbondanza, danze frenetiche e grandi festeggiamenti.Purtroppo improvvisamente dolore, angoscia e disperazione prendono il posto di allegria e gioia, quando la figlia di Laura, Irene () viene rapita: si sviluppano allora dinamiche impreviste nei rapporti familiari che fanno cadere maschere, svelano bugie, strappando veli da segreti che in fondoin un piccolo paese, ma che ipocritamente fingono di non conoscere.I rapitori chiedono una grossa somma di denaro che il padre della ragazza, Alejandro () non possiede, mentre tra parenti ed amici si scatenano antichi conflitti legati a vigne contese. Alla fine in Paco predomina lamore sul possesso di una propriet che vende per salvare Irene, mentre i falsi segreti si sgretolano.Il film assume la veste di un thriller, pur ponendosi in realt obiettivi etici e didascalici verso comportamenti ipocriti che non risparmiano nemmeno le piccole societ rurali.Nettamente diviso in due parti molto diverse tra loro, troppo brusco e inaspettato appare passaggio da gioia a dolore, quando latmosfera vivace e vitale della prima parte viene rimpiazzata da cupe e tragiche vicende, intrighi e falsit.Belle le scene dei giovani che amoreggiano nellantico campanile tra ingranaggi di un orologio e svolazzanti colombe, luogo dal quale si osserva la vita del piccolo paese. Alcuni critici per queste scene hanno paragonato il film di Farhadi adi, ma in verit non bastano un campanile e la suspense a creare una somiglianza tra due registi cos diversi tra loro.Un film comunque da vedere, per innegabile bravura degli attori e particolare contesto sociale. La sceneggiatura dello stesso, la fotografia di, le musiche diTra le opere diricordiamo(Orso d'argento per il miglior regista al Festival di Berlino del 2009),(il suo miglior film vincitore dell'Oscar per il miglior film straniero nel 2012 ed altri premi),Ecco un interessante video su film e attori: