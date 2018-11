Il cacciatore di funghi e il megalodonte

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 22.11.2018)

al proscenio in questi giorni il cacciatore di funghi Aurelio De Laurentiis, immaginifica definizione dellimmaginario Luigi de-minuscolo Magistris, sindaco di Napoli, citt della bandana (dove vai se la bandana non ce lhai ?).Nel corso di un convegno presso lUnione industriali, De Laurentiis ha rivelato la presenza tra noi di un potente agente evirante, il magalodonte. Il panico, in citt, stato immediato.Secondo De Laurentiis, confrontando la pochezza dei maschi rispetto alla potenza delle donne,. Fonti vicine ai cinepanettoni assicurano che lo stesso De Laurentiis possiede un prototipo del megalodonte, battezzato. Ha tentato di usarlo in pi occasioni.Il calciatore argentino Gonzalo Higuain scapp di notte a Madrid per sfuggire al megalodonte di De Laurentiis. Meglio la Juventus. Si d per certo che anche Maurizio Sarri si messo al riparo in Inghilterra per evitare il megalodonte presidenziale.Aurelio De Laurentiis possiede il megalodonte da almeno dieci anni, dal pomeriggio in cui piomb nello spogliatoio del San Paolo, dopo Napoli-Lazio 2-2, ed era il 20 gennaio 2008, e minacci Edy Reja,Lallenatore, per sua fortuna, non fu evirato e neanche licenziato, insignito invece del titolo di Clint Eastwood da un ripensamento sentimentale del presidente, sei il mio Clint Eastwood.Trascorso un anno, dopo avere imprudentemente definito il direttore generale Pier Paolo Marino, De Laurentiis entr furente nello spogliatoio di San Siro, dopo Inter-Napoli 3-1, attaccando il portiere De Sanctis per i gol subiti e Marino perdel suo ruolo fino a comprare personalmente carta igienica e dentifricio per la sede di Castelvolturno. Marino si dimise sette giorni dopo, atterrito dal megalodonte del presidente.Cos come al termine di Parma-Napoli 1-0, la sera dell8 aprile 2014, il tifoso Dario DAgostino di anni trenta chiedendo vivacemente conto e ragione della sconfitta azzurra a De Laurentiis, fuori lo stadio Tardini, fu inchiodato dal presidente contro unauto e il tifoso rinunci allimprudente protesta perch vide il megalodonte nel buio di quella sera.Persino di fronte a un poliziotto di Capodichino, tre anni fa, vedendosi rifiutato un passaggio di favore verso le piste con laereo in partenza per il ritiro di Dimaro, De Laurentiis prima mosse nervosamente la barba, poi minacci di ricorrere alluso del megalodonte.Questi sono solo gli episodi pi noti. La forza del presidente del Napoli il megalodonte, arma persuasiva per ottenere le firme su contratti-capestro e diritti di immagine, scacciare i mercanti di favori dal tempio del San Paolo, attrarre e respingere Donadoni e inseguire Mazzarri quando il tecnico toscano volle andarsene allInter.Si apprende contemporaneamente, in questa citt di avvenimenti straordinari, che lAssociazione funghi porcini e affini ha denunciato il sindaco Luigi de-minuscolo Magistris per la definizione diche indurrebbe i pi noti cercatori di funghi a imbracciare il fucile nella ricerca sinora pacifica dei preziosi organismi vegetali eterotrofi adagiati sul terreno e ai piedi degli alberi.Per la guerra continua, a Napoli, fra Comune e Regione, il presidente regionale Vincenzo De Luca ha espresso la sua piena solidariet allAssociazione funghi porcini e affini.Nel frattempo, Carlo Ancelotti, che fila damore e daccordo con De Laurentiis, ha detto di non temere il megalodonte. Ne ha preso nota il figlio Davide ben sapendo che le colpe dei padri ricadono sui figli e, non si sa mai, il megalodonte potrebbe colpire in un futuro meno azzurro.