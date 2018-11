Uno splendido Martirio di S. Sebastiano

di Agostino Beltrano

di Achille della Ragione

La tela esaminata un Martirio di San Sebastiano (fig. 1) passato sul mercato nel 1992 con unattribuzione al Gargiulo del Brigante, il quale affermava:Nel 1997, in occasione della stesura del catalogo della celebre collezione ove il quadro era pervenuto (fig. 2), avendo lonore di comparire in copertina, i principali napoletanisti espressero la loro opinione sulla paternit del dipinto.Pacelli e Pavone confermarono la autografia spadariana, la Dapr, specialista dellartista, avanz lipotesi di Agostino Beltrano in parte confermata da Spinosa, che in un primo tempo aveva pensato genericamente al Maestro dei martir.Leone De Castris colloc il dipinto al 1635 ed evidenzi la presenza nellopera di caratteri falconiani, battistelliani e cavalliniani (fig 3 4 - 5). Ed infine, originale, lipotesi di Gennaro Borrelli, che parl di una esercitazione della bottega di Aniello Falcone, sottolineando lerrata incidenza della luce e la pessima esecuzione dellalbero sullo sfondo, definito bituminoso.Nel 1998 comparsa, presso un antiquario a Roma, una replica autografa del dipinto di eguali dimensioni, identica nellincidenza della luce ed in ogni pi piccolo particolare, ma con la composizione spostata verso sinistra (fig. 6), cos che nel primo dipinto compaiono taluni particolari, come luomo col turbante, mentre nel secondo vi un pi esteso stralcio di panorama e lampia boscaglia sullo sfondo, non pi bituminoso, presenta viceversa un trattamento del fogliame pi accurato.Ed infine, nel 1999, il passaggio in asta di una scena di supplizio (fig. 7) identificabile come Martirio di Santa Apollonia, con in alto lidentico gruppo di angioletti (fig. 8) e sulla destra lo stesso cavaliere nascosto dietro la bandiera rossa (fig. 9), che sono presenti nel Martirio di San Sebastiano, ha permesso di riconoscere lo stesso pittore come autore dei tre dipinti.Molto importante la presenza del cavaliere sulla destra con elmo e bandiera, simbolo del potere romano, (derivata da alcune celebri tele del Gargiulo), il quale sembra volersi nascondere dietro al drappo rosso, con un atteggiamento che compare identico anche nella grade e famosa pala di Pozzuoli rappresentante Il miracolo di SantAlessandro (fig. 10), firmata e documentata al 1649.Numerose altre figure presenti nel Martirio di Santa Apollonia permettono lassegnazione della tela con certezza al Beltrano. Esse sono il fanciullo a dorso nudo in primo piano sulla destra, di vaga ascendenza battistelliana e, poco pi che abortito, sulla sinistra il fantolino (fig. 11) che si avvicina alla scena a braccia protese e che ricompare identico nel gi citato Miracolo di Santo Alessandro e nellaffresco rappresentante il pagamento del tributo a Sennacherib di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, documentato agli anni 1644 - 45.Il volto della Santa pronta al martirio sovrapponibile alla fisionomia della figura femminile presente nel Sacrificio di Mos, siglato, del museo di Budapest, identificato dal De Vito nel 1984 ed alla Rachele del Giacobbe e Rachele al pozzo del museo di Besanon, assegnato gi dal 1963 al Beltrano dal Volpe.Infine luomo barbuto che attizza le fiamme e laltro scherano sulla destra che incombe sulla Santa sono modelli adoperati spesso dal Beltrano, che li riproduce pi volte nelle sue opere dal Martirio dei Santi Gennaro, Procolo e Filippo (fig. 12 ) documentato al 1635, al Miracolo di SantAlessandro, al Giacobbe e Rachele al pozzo.La tela in esame stata di recente sottoposta ad un accurato restauro, il quale ha evidenziato alcuni dettagli inediti, che presentiamo al lettore, come il guerriero (fig. 13), sul lato sinistro della composizione ed i due fantolini, che, in compagnia di un guerriero (fig. 14) sembrano voler partecipare alla scena.La critica si da tempo impegnata a ricostruire la personalit artistica del Beltrano ed ha distinto una fase naturalista, contigua ai modi falconiani ed un secondo periodo pi propriamente stanzionesco, contrassegnato da un impreziosimento cromatico e da un ingentilimento delle fisionomie e dei sentimenti, culminante nella spettacolare tela di Lot e le figlie di collezione Molinari Pradelli (fig. 15).Il presente studio, vuole sottolineare numerosi caratteri patognomonici utili al riconoscimento dellartista, dal gruppo di angioletti (fig. 16), al cavaliere che timidamente si nasconde dietro la bandiera, dal fanciullo a dorso nudo sempre in primo piano (fig. 17), al volto dolcissimo di fanciulla (fig. 18), ai personaggi barbuti, che permettono, quando presenti in tele in cerca di attribuzione, di proporre il nome del Beltrano con una ragionevole probabilit di essere nel giusto.Inoltre .si propone di allargare lorizzonte della fase falconiana, che riteniamo comprenda gran parte della carriera dellartista, almeno fino al 1650. A conferma di tale asserzione sono comparsi negli ultimi anni sul mercato numerosi dipinti siglati o assegnabili con certezza al Beltrano, quasi tutti contraddistinti da spiccati caratteri naturalisti.