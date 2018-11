Un gol di Politano nel recupero

per battere gli Usa

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 21.11.2018)

C voluto Politano, allultimo dei quattro minuti di recupero, per abbattere la maledizione del gol della nazionale azzurra. Ma lItalia sperimentale di Mancini ha meritato ampiamente la vittoria (1-0) nellamichevole di Genk contro gli Stati Uniti.Sono state otto le occasioni fallite dallItalia prima del successo finale. Horvath, il portiere americano, ha sventato sei palle-gol, compresa la deviazione di un compagno. Verratti e Lasagna hanno battuto fuori altre due palle-gol.Non dispiaciuta la nazionale sperimentale con quattro titolari in campo (Bonucci, Barella, Verratti, Chiesa). stato molto positivo il debutto di Sensi nel ruolo di regista. Positivi anche gli esordi di Grigo e Kean.Non si poteva pretendere un gran gioco da una nazionale inventata per far fare esperienza a molti giovani. LItalia ha fatto la partita (72% di possesso-palla, 19-3 le conclusioni, 7-1 i tiri in porta, 697 passaggi completati contro 193).Gli Usa hanno fatto catenaccio. Rare le incursioni degli americani nellarea di Sirigu che ha sventato lunica palla-gol americana.Bench non fosse di fronte a un grande avversario, lItalia ha tenuto ancora la porta imbattuta. Ma i giovani rincalzi schierati da Mancini hanno fatto fatica a trovare la via del gol.Rinnovamento, ringiovanimento, sperimentazione. Mancini prosegue nel suo programma di rilancio della nazionale. Vince la linea verde.Rispetto alla partita col Portogallo, resistono in formazione Bonucci, Verratti (quarta partita consecutiva da titolare), Barella, Chiesa. una squadra talmente nuova da non avere un proprio gioco. Ma i giovani azzurri devono fare esperienza.La nazionale americana ventitreesima nel ranking Fifa, lItalia diciannovesima. Anche gli Usa schierano una formazione profondamente rinnovata dopo lesclusione dallultimo Mondiale (come lItalia).Per questa partita, lUefa sperimenta la Var che dovrebbe entrare in azione nella prossima Champions. Non stata mai utilizzata, non ce n stato motivo.Ed eccoci a Genk dove fiorito Koulibaly. Il nostro Kalidou aveva 21 anni e nel Genk gioc due campionati (92 partite e 3 gol), prima dessere chiamato da Benitez a Napoli.Credette a uno scherzo e Benitez dovette richiamarlo. Genk citt freddissima nella regione fiamminga delle Fiandre dove si parla soprattutto olandese. Perch s giocato a Genk non si sa.Freddo cane. Termometro sotto lo zero. Dodicimila italiani sugli spalti, trecento tifosi americani. Il primo tempo un monologo azzurro (73% di possesso-palla).Il protagonista il portiere del Colorado Horvath (1,93) che salva la porta americana in quattro occasioni. Sventa le palle-gol di Chiesa (3), Bonucci (18) e Berardi (39). Poi fortunato nel ribattere la deviazione di un compagno su una punizione insidiosa di Verratti (44).Il gioco italiano affannoso e confuso. Troppo rivoluzionata la nazionale perch funzionino intesa e schemi.LItalia gioca costantemente nella met campo statunitense. Gli Usa schierano una linea di difesa a cinque e, a centrocampo, marcano a uomo per intralciare linizio della manovra italiana. Ci riescono con molta grinta (tre statunitensi ammoniti nei primi 45 minuti).Lasagna sembra fuori partita. Sulle fasce, De Sciglio ed Emerson si sovrappongono a Chiesa e Berardi. Gli americani si fanno vedere nellarea azzurra quattro volte (15, 20, 22, 42), ma non impegnano mai Sirigu.Stefano Sensi, 23 anni, debutta con buona personalit, toccando il maggior numero di palloni nel primo tempo (77). il regista centrale con Verratti sul centro-sinistra.Nella ripresa debutta anche Vincenzo Grifo, 25 anni, centrocampista esterno offensivo nellHoffenheim. Grifo sostituisce Chiesa giocando da ala a destra.La partita poco amichevole. Gli Usa si avventano su ogni pallone e spazzano lontano. Nella ripresa il match non cambia. Continua la danza approssimativa dellItalia che manca unaltra occasione quando lultimo debuttante, Grifo, scodella da destra un cross impeccabile che Verratti conclude di testa oltre la traversa (52).Continua la maledizione del gol per la nazionale di Mancini, ma a Genk mancano i veri protagonisti dellattacco. Delude anche Berardi. E Lasagna al primo pallone toccato, lanciato in profondit da Bonucci, si fa annullare dal piede di Horvath la conclusione (59).C Moise Kean, 18 anni, nato a Vercelli da genitori ivoriani. E sono 14 i debuttanti di Mancini. Esce Berardi non in buone condizioni fisiche.E per poco non ci scappa la beffa. reattivo Sirigu nello sventare il colpo di testa ravvicinato di Zimmerman (64). Nella ripresa gli americani giocano in attacco con pi coraggio.Larbitro risparmia il secondo giallo a Cannon che falcia Emerson in fuga. Il gioco scade. Ma lItalia ha ancora unoccasione-gol. Vola Horvath a deviare in corner il bel tiro di Grifo (70).Esce anche Barella, non in grande serata, entra Gagliardini (75). Lasagna spreca ancora una favorevolissima occasione battendo alto col sinistro, il suo piede migliore (85), ed esce per far posto a Politano (87). la sostituzione che decide la partita.: Sirigu; De Sciglio, Acerbi, Bonucci, Emerson; Barella (75 Gagliardini), Sensi, Verratti; Chiesa (46 Grifo), Lasagna (87 Politano), Berardi (62 Kean).: Horvath; Carter-Vickers, Zimmerman, Long; Cannon (75 Villafana), Delgado (62 Trapp), Adams, Moore, Acosta (83 Gall); Pulisic (83 Lietget), Sargent (62 Wood).: Cakir (Turichia).: 94 Politano.