Il Napoli Basket crolla all'ultimo minuto

di Mario Triggiani

Sette giorni dopo la disfatta di Matera un Napoli Basket voglioso di riscatto quello sceso sul parquet di Casalnuovo per affrontare un'altra delle formazioni capoliste del girone D.Sin dai primi minuti, infatti, la formazione di coach Lulli dimostra di aver preparato al meglio la gara contro la Honey Sport City Roma trainata sinora dai due top scorer della categoria Muaha e Visnjic.Napoli si porta subito in vantaggio grazie ad un buon lavoro dei suoi lunghi ed ad una difesa che sembra limitare molto bene quelli avversari.Roma riesce anche a rientrare, ma non prende il largo in una gara dove gli attacchi delle due squadre non sembrano mai ingranare del tutto.Per tutto il secondo tempo nessuna delle due squadre tocca mai la doppia cifra di vantaggio, chiaro segnale di un equilibrio tra le forze in campo. Si arriva cos agli ultimi possessi, con Napoli che grazie ad un buon break riesce ad impattare nel punteggio.Il giovanissimo Dron, classe 2002, trova per Roma punti fondamentali dall'arco, mentre dall'altra parte del campo Napoli sciupa pi di un'opportunit per ridurre il margine.Molinari prende l'ennesimo tecnico della sua stagione, e negli ultimi minuti Milani commette, cercando di farsi sanzionare fallo per fermare il cronometro e mandare gli avversari in lunetta, un fallo giudicato antisportivo che pone una pietra tombale sulle speranze della Generazione Vincente di far suo il match.Nel post-gara sono veementi le proteste di pubblico, staff e presidente nei confronti degli arbitri, rei secondo gli accusatori di essere stati eccessivamente rigidi con la formazione partenopea.Anche se cos fosse, e ad onor del vero su pi di qualche fischio contro entrambe le squadre permangono parecchie perplessit, il problema principale di Napoli aver confermato, anche in un giorno in cui sono stati mostrati enormi passi avanti dal punto di vista della gara e della tattica, i soliti limiti caratteriali che hanno portato a troppi falli tecnici spezzettando eccessivamente la gara e regalando punti facili alla formazione capitolina.Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, Napoli pu dirsi soddisfatta delle convincenti prove al tiro da parte di Malagoli, Dincic e Guarino, mentre prosegue l'inserimento di Chiera, apparso pi partecipe nelle manovre d'attacco di Napoli rispetto a domenica scorsa.perentorio il presidente Federico Grassi subito nel post-gara:Pi fiducioso Coach Lulli:La classifica comincia a farsi complicata per la Generazione Vincente, che vanta sinora un ruolino di tre vittorie e cinque sconfitte. Il campionato ancora lungo ed i playoff non sono particolarmente distanti ma se davvero si vuole arrivare alla post-season, e magari ricoprire il ruolo di una delle protagoniste, la compagine partenopea dovr abbinare alla conferma del migliorato approccio tattico anche un migliorato approccio nervoso alle gare che la vedranno opposta da qui al termine del campionato a formazioni temibili che stanno gi ricoprendo un ruolo da protagonista in questa stagione regolare.La Generazione Vincente torner in campo domenica prossima nella tensostruttura di Valmontone per affrontare la formazione locale, anch'essa relegata nella seconda met della classifica, ma che come la squadra partenopea sogna una veloce risalita per risollevare le sorti della sua stagione.: Guarino 16, Malfatti 2, Chiera 4, Malagoli 13, Erkmaa 3, Molinari, Di Viccaro 9, Dincic 16, Giovanardi ne, Gazineo ne, Puoti, Milani 6. Coach Lulli: Di Simone, Di Paolo, Ly-Lee, Mouaha 11, Costi 11, Dron 11, Reali 3, Bruni 23, Visnjic 12, Rubinetti ne, Ndzie, Fokou 2. coach Bizzozi.