Allan, il guerriero di Rio che vede e provvede

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 16.11.2018)

Un uomo nato per duellare come DArtagnan dietro il muro delle Carmelitane Scalze. Un uomo che correrebbe ancora a liberare il Santo Sepolcro. Un uomo che ha il coraggio di Leonida alle Termopili e di Ettore sui bastioni di Troia. Allan Marques Loureiro, il guerriero azzurro.Vogliamo esagerare? E, allora, esageriamo. Citazione da Pietro Metastasio: dovunque il guardo giro, immenso io ti vedo. Limmenso Allan che dappertutto, in ogni zona del campo, su ogni zolla, su ogni filo derba, al centro e sulle fasce, in difesa e allattacco. uno, due, tre, cinque, dieci volte Allan, capace di inseguire, marcare, contrastare, fermare e superare tutti e dieci gli avversari.Interrompe, anticipa, accorcia, incalza. il guerriero di Rio e Rio vede e provvede. librido sicuro, elettrico e a benzina. Inesauribile e indomabile. Al tempo di Sarri i droni, i sensori, i tachimetri, i goniometri, gli amperometri che spiavano, registravano, fissavano e comunicavano tutti i dati, i coefficienti, le virt fisiche e le lacune mentali degli azzurri andavano in tilt con Allan. Fuori dalla norma, dalle previsioni, dalle tabelle spirometriche, dagli indici di gradimento, affollamento e contenimento.Incredibile a dirsi, Allan non un gigante (1,75). Non ha la possanza di Koulibaly e non ha la faccia del cattivo che aveva Romeo Benetti. Non azzanna e non sparge sangue. Non un cacciatore di caviglie, un cecchino di rotule, un killer di tibie. Da quando in maglia azzurra, 148 partite, ha preso una diecina di, mai unespulsione.Entra in campo facendosi il segno della croce, un cavaliere crociato che libera dagli invasori la terra santa dellintero campo di gioco. un oppressore, un compressore, un aspiratore. La sua abilit chiudere gli orizzonti a chi ha la palla, portare lavversario sullorlo del mondo, allarmarlo con lo squillo dellanticipo, incutergli langoscia del contatto, lassillo di unaderenza tenace, il fastidio di una contiguit caparbia e piantarlo sul campo con un dribbling stretto e secco. Per ogni avversario, a centrocampo e oltre i limiti del centrocampo, Allan la suocera. Una presenza che disturba, unintrusione, una possibile lite di piedi.Allan lultimo epigono di quei mediani che, nel calcio antico dei duelli uomo contro uomo, avevano il sublime ordine tattico dialla mezzala avversaria di fantasia, al leader del gioco altrui, al fuoriclasse pi temuto.Omero avrebbe scritto un verso immortale per lalessandrino Carlo Tagnin che, al Prater di Vienna, segu come unombra tignosa il grandissimo Alfredo Di Stefano, il pi grande degli argentini, con nonno caprese, perch questa era stata la consegna di Helenio Herrera per togliere al fuoriclasse del Real Madrid che correva a tutto campo il respiro e lo spazio di gioco:Tonino Girardo, nel Napoli dei tempi rustici, aveva il compito di intimorire Rivera, che era stato suo compagno nellAlessandria. possibile che Tonino dicesse ogni volta al golden-boy del Milan la frase che viene attribuita al cerbero pugliese Pasquale Bruno:Romeo Benetti si ebbe una denuncia penale dopo avere spaccato il crociato, i collaterali, il menisco interno e la capsula posteriore della gamba destra del napoletano Franco Liguori, gentile mediano del Bologna.Nobby Stiles (1,68) stato lo squalo di centrocampo del Manchester United di Matt Busby. Uno dei pi cattivi della Premier, Roy Keane, la tigre irlandese del Nottingham Forest, somm in carriera ventidue espulsioni, ma quando ebbe undici giornate di squalifica fu perch disse allarbitro:. Una belva gigantesca (1,91) stato lolandese Jaap Stam che gioc anche nella Lazio e nel Milan.Il Napoli, dopo Girardo, ha avuto altri mastini di centrocampo, Ottavio Bianchi e Salvatore Bagni, ma anche latleta di Cristo Alemao, il brasiliano dai riccioli biondi e il portamento elegante che camuffavano la forza dei contrasti. Soleva girare per Napoli con una pistola. Dopo avere abbracciato la fede sostitu la pistola con la Bibbia. Un aneddoto, forse.Ma quelli erano tempi rusticani. Tibie e peroni erano costantemente a rischio. Uno contro uno, mediani e difensori non dovevano lasciar passare lavversario diretto. Si sarebbe aperta dietro di loro una prateria per loffesa del gol. Perci o la gamba o la palla, o la vita o la morte.Oggi, col calcio ballerino e trigonometrico, il mediano che difende e aggredisce non ha sempre un solo avversario di mira, ma il guardiano di una zona di campo dove deve sbarrare la corsa a tutti, e non deve aspettare ma anticipare lavversario alzando il pressing.Un missionario di questa pi vasta operazione tattica Allan, il guerriero che non conosce ostacoli, steccati, confini e che fa impazzire lautovelox degli allenatori avversari. Uno dei pi forti al mondo, finalmente convocato per la nazionale brasiliana che un mediano cos non lha pi avuto dai tempi di Dunga. In questepoca esagerata, con una battutaccia riprovevole, si parla deldi Allan, la marcatura pi spettacolare del calcio di questi nostri tempi.Allan cresciuto tra le quindici favelas di Ramos, la zona nord di Rio de Janeiro, agli antipodi degli splendori di Ipanema e Copacabana. Davanti allinquinatissima baia oceanica di Guanabara hanno creato un vasto lago artificiale di acqua salata e clorata con spiaggia ugualmente artificiale. E ilper i bagni del quartiere.Un paesaggio di canne da zucchero e una famosa scuola di samba, la, otto volte campione al Carnevale di Rio. Questa Ramos. Un grande quartiere popolare davanti al mare impraticabile con un lago artificiale per tuffarsi in acqua.. Il fuoco, la concentrazione, la voglia di vivere. Pare sia uno degli slogan di Ramos che Allan s portato dentro nel suo mestiere di calciatore, dalle giovanili del Madureira al Vasco da Gama, quando vi arriv a 17 anni, allUdinese che lo prese per 3 milioni nel 2012 e, tre anni dopo, lo vendette al Napoli per quindici.Fra i giovani centrocampisti di lotta e di governo, Allan (27 anni) sulla passerella dei migliori dEuropa col coetaneo francese di origini maliane Kant del Chelsea e col brasiliano Casemiro del Real Madrid, mentre hanno superato la trentina Matuidi, Arturo Vidal, Fernandinho e il catalano Busquets del Barcellona ha ormai trentanni.Nei quattro anni in azzurro, ha saltate 16 partite (tre per infortunio, 4 volte in panchina, 9 fuori). In campo 148 volte: 66 partite intere, 45 volte sostituito (16 da Rog, 12 da Zielinski, 6 da David Lopez fermandoci ai numeri pi alti), 37 volte subentrato (10 volte per Hamsik e 10 per Zielinski, le sostituzioni pi frequenti). andato a segno otto volte bucando le porte di Empoli (Skorupski), Lazio (Marchetti), Milan (Diego Lopez), Udinese (Karnezis), Benevento (Belec), Sassuolo (Consigli), Sampdoria (Viviano), Spal (Meret).Allan, se lo conosci, prova a non perdere la palla.