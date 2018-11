Notti Magiche, di Paolo Virzì

di Giovanna D'Arbitrio

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2018,e, di, è in effetti il racconto dell’ultima stagione del glorioso cinema italiano, in un contesto di crisi ideologiche ed etiche tra fine anni’80 e ‘90.Tre giovani aspiranti sceneggiatori, Eugenia Malaspina (), Antonio Scordia (), Luciano Ambrogi (), finalisti del Premio Solinas, s’incontrano a Roma durante la premiazione: Eugenia è una ricca e ansiosa borghese in conflitto con il padre, Antonio, vincitore del premio, è un colto e ingenuo messinese, Luciano è un giovane ambizioso che lascia a Piombino compagna e figlio. Ospitati nella casa di Eugenia, entrano nel mondo del cinema in pochi giorni e purtroppo si trovano coinvolti in un omicidio.Durante la notte in cui la nazionale italiana viene sconfitta dall’Argentina nel’90, infatti, Leandro Saponaro (), un noto produttore sull’orlo del fallimento, viene buttato nel Tevere a bordo della sua auto: i tre giovani vengono accusati di omicidio dall’amante di Leandro, Giusy Fusacchia (), per i loro contatti col disonesto produttore a caccia del denaro del premio Solinas, assegnato ad Antonio.Il film sotto la veste del thriller, in realtà nasconde l’intento di offrire un excursus nella società dell’epoca, già in crisi dalla fine degli anni’80, mostrando un’Italia più concentrata sul calcio come forma di evasione nonché di riscatto da insuccessi e problemi, una crisi rispecchiata anche dal mondo del cinema con film di cassetta, produttori ignoranti, sceneggiature scritte da giovani autori, autrici e attrici disposte spesso a rapporti sessuali con registi e attori, con la speranza di raggiungere il successo.In una scena viene ricordatoqualche anno prima della morte mentre gira il suo ultimo film “”, unico personaggio menzionato con chiarezza, forse per distinguerlo da altri squallidi personaggi dell’epoca presentati sotto false identità.Un film amaro, malgrado le battute ironiche, che si chiude con la caduta delle illusioni dei tre giovani protagonisti, invitati dal commissario a non sprecare tempo nell’inutile ricerca di successo nel mondo del cinema. Un film dal ritmo in verità spesso troppo frenetico e confusionario che rivela i suoi obiettivi solo nella parte finale (sceneggiatura di).Notevoli cast e colonna sonora () che si apre con la bella canzone di Gianna Nannini e Eduardo Bennato “”, in cui il significativo verso ””, mette in rilievo il titolo del film.In verità P. Virzì ci ha regalato opere migliori, iniziando proprio dai famigerati anni ’90, come(1994),(1996),(1997), Baci e abbracci (1999) e poi dal 2002 in poi(2002),(2003),(2006),(2008),(2010),(2012),(2014),(2016),(2017).Ecco un’interessante intervista a regista e interpreti: