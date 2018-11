Addio Marcella, prima napoletana olimpica

di Adriano Cisternino (da: Il Mattino del 14.11.2018)

Lutto nell'atletica italiana. scomparsa luned scorso Marcella Jeandeau, prima donna napoletana a partecipare ad un'olimpiade. Aveva compiuto 90 anni da pochi mesi essendo nata il 26 giugno 1928. Partecip alle olimpiadi di Londra 1948 nella staffetta 4x100. Ma un errore nei cambi mand all'aria tutte le aspettative che pure non erano poche.Marcella aveva corso la prima frazione ed aveva consegnato il testimone con l'Italia in, dopo aver lottato spalla a spalla con l'olandese Blankers Koen, poi definita la(quattro ori).Il citt azzurro, Oberweger, aveva affidato la partenza alla napoletana perch, con i suoi nervi d'acciaio, era la pi adatta ad evitare i rischi di una falsa partenza. Il pasticcio avvenne nel cambio fra seconda e terza frazionista, cosa che le provoc un grande, incancellabile dolore.Era ormai mamma e nonna, ma due grandi crucci la torturavano quando raccontava se stessa: il fallimento dell'avventura olimpica per colpe non sue e la disattenzione dei giornalisti nello scrivere il suo cognome al quale sottraevano spesso una vocaleanzichForte e decisa di carattere, era arrivata all'atletica dopo aver praticato con successo anche ciclismo e pattinaggio. Da ragazza abitava al Vomero ed il padre, Mario, rugbista, la indirizz all'atletica portandola allo stadio, attuale Collana, dove si allenavano anche gli azzurri del calcio allenati da Monzeglio.Era bellissima Marcella ed attirava gli sguardi dei calciatori. Si racconta che lo stesso Monzeglio una volta le abbia mandato un fascio di rose. Cominci con gli 80 ostacoli, ma litigava con le barriere, e allora pass alla velocit pura: 100 e 200 metri divennero subito le gare che la proiettarono in campo nazionale.Pap Mario le promise una Fiat in regalo se avesse partecipato alle olimpiadi. Lei a Londra ci and, ma la Fiat rimase solo una promessa. Ed anche questo la rattrist parecchio. Il fatto che all'epoca una ragazza che andava in calzoncini corti, sia pure sulle piste, era quasi uno scandalo.E in famiglia, specialmente le zie, non la presero bene, la chiamavano, nel senso pi dispregiativo naturalmente. Ma lei aveva una mentalit avanzata e nella sua vita lo sport era al primo posto, subito dopo la famiglia.Liceo classico all'Umberto, poi l'universit all'Orientale, ma a pochi esami dalla laurea ebbe precedenza il matrimonio. Nel 1953 spos Ruggero Pane, ingegnere. Un grande amore, tre figli, Paolo, Antonella ed Alessandra, che da piccolissimi lei portava sulla neve a Roccaraso.I viaggi, altra grande passione. Lasciava il marito a casa e partiva perch - diceva se cadeva l'aereo ai figli sarebbe rimasto almeno un genitore.Rimasta vedova nel 2008, rivers tutto l'affetto sui nipotini, con i quali giocava a pallavolo nei corridoi della sua ultima casa in via dei Mille. Ma era attivissima anche fuori casa: fino ai 75 anni curava la preparazione atletica di un gruppo di tenniste in viale Giochi del Mediterraneo.Da tempo soffriva di vasculopatia cerebrale e non usciva pi. Da ieri tornata a correre per le infinite corsie del cielo.