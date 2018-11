Fabiana Martone torna con “Memorandum”

di Adriano Cisternino

C'è chi lascia Napoli per cercar fortuna altrove (anche all'estero) e c'è invece chi decide di restare ostinatamente qui con la convinzione che la fortuna la si può cercare e trovare anche in questa città dalle mille difficoltà e contraddizioni.Fabiana Martone, giovane cantautrice napoletana, appartiene decisamente a questa seconda categoria ed è innegabile che la sua cifra artistica è in progressiva e rapida ascesa come testimoniano le sue innumerevoli esperienze di spessore in campo jazzistico ed etno (con Don Moye, Lino Cannavacciuolo, i Nu Guinea e più recentemente le Sesemama).confessa”. Affollatissimo il salone della Feltrinelli domenica 11 per la presentazione di “”, un lavoro pubblicato da Sound Fly nel quale l'artista napoletana riversa tutta la sua voglia di raccontarsi sia in forma musicale che immaginifica.Una specie di autobiografia in musica, insomma, undici pezzi scritti in collaborazione con altri autori (Ciro Tuzzi, Marco D'Anna, Emanuele Ammendola, Luca Di Maio ed Alessio Arena) che hanno aderito al progetto anche per la capacità coinvolgente di Fabiana cui non manca il piglio deciso della leader.Pezzi in italiano e pezzi in napoletano, dai quali emerge tutto il background professionale di Fabiana, emerge lo swing e il blues della jazzista proiettato nella napoletanità (Pino Daniele docet).Pezzi mai banali, nei quali sono rappresentati i vari momenti della giornata traendo spunto da suoni ed emozioni percepite in città, in luoghi e circostanze diverse. Si sentono cinguettii di uccelli, porte che sbattono, la risacca del mare ed altro ancora.Ad ognuno di questi brani sono associati altrettanti quadretti formato 18x18 realizzati da altrettanti artisti che hanno interpretato figurativamente i pezzi musicali. Un Artbook in cui ad ogni pezzo corrisponde un'immagine.Ecco allora le canzoni del mattino: “”, “”, “”; quelle del dopo pranzo: “”; e quelle della sera: “”, “”, “”; o quelle della notte insonne “”, e le canzoni dei sogni “”.Al suo fianco in questo lavoro Bruno Tomasello, Luigi Esposito, Salvatore Rainone, Umberto Lepore e Bruno Savino e la partecipazione di un nutrito gruppo di musicisti.La confezione quindi, fra disco e quadretti, va oltre la dimensione abituale del cd e rappresenta una singolare produzione multi-artistica che si presta anche allo scopo di originale e suggestivo cadeau natalizio.Le musiche di Memorandum saranno oggetto di un concerto di Fabiana Martone il 14 dicembre al Raiot, palazzo Marigliano in via S. Biagio dei Librai.