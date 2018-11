Posillipo leader del campionato

grande pubblico al derby

di Adriano Cisternino

Che bello sapere che la piscina di Casoria (la Scandone in fase di restauro per le Universiadi) ha registrato oltre mille spettatori per il derby fra Posillipo e Canottieri!E che bello anche vedere il Posillipo in testa alla classifica della serie A1 a punteggio pieno dopo cinque partite di campionato.Sappiamo benissimo che a questo primato ha contribuito la vittoria a tavolino (0-5) sulla Pro Recco per le carenze organizzative della gara non giocata (inagibilit di campo) in Liguria.Ma che importa? Il primato in classifica forse un'illusione, che per non precede una delusione perch un segno importante come i mille spettatori di sabato scorso a Casoria che la pallanuoto napoletana ha imboccato la strada giusta.E l'hanno imboccata sia il Posillipo che la Canottieri, come testimonia un derby col risultato in bilico fino all'ultimo e terminato con la vittoria dei rossoverdi di Brancaccio per 8-7, cio di stretta misura.La pallanuoto napoletana tornata ai suoi antichi valori, che consistono innanzitutto nella valorizzazione dei talenti autoctoni, come testimoniano i quattro gol rossoverdi dei fratelli Giampaolo e Massimo Di Martire, figli d'arte, cresciuti all'ombra dei pi esperti Saccoia e Mattiello, e la tripletta del giallorosso Campopiano.Posillipo e Canottieri, insomma, hanno imboccato la strada maestra, quella rivolta soprattutto ai nostri giovani: siamo o non siamo una citt di mare? E allora i campioni vanno costruiti in casa e non racimolati in giro per l'Europa a suon di bigliettoni.La Pro Recco riesce ad assoldare fior di campioni con i quali ha vinto quest'anno il tredicesimo scudetto consecutivo. Ma ha anche svuotato d' interesse il massimo campionato e le piscine di pubblico perch nessuno va pi a vedere partite dal risultato scontato in partenza.Ed anche la nostra Nazionale non se la passa tanto bene perch come Mancini nel calcio il citt Sandro Campagna ha difficolt a mettere assieme una squadra di atleti nati e cresciuti sportivamente in Italia.La storia della pallanuoto racconta che Napoli ha vinto decine di scudetti dal lontano 1939 con atleti fatti in casa. La Canottieri ha gi avviato da tempo questo discorso con il lavoro di un tecnico preparato e lungimirante quale Paolo Zizza.Il Posillipo sta seguendo la stessa strada con la direzione tecnica di un monumento della pallanuoto qual Carlo Silipo e con un allenatore giovane e bravo quale Roberto Brancaccio, cresciuto alla scuola di Paolo De Crescenzo.E cos maturano i Velotto e Renzuto Iodice che vanno in Nazionale e poi la Pro Recco li sottrae ai nostri club a suon di bigliettoni.Chiss che prima o poi non maturino i tempi per un ritorno dello scudetto che qui manca dal 2004 quanto il Posillipo la spunt proprio sulla Pro Recco per 3-2.