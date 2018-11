Fahrenheit 11/9, di Michael Moore

di Giovanna D'Arbitrio

Sul canale televisivo LA7, il 5/11, alle ore 21,15, andato in onda il film documentario di, gi apparso sul grande schermo per soli tre giorni a partire dal 22 ottobre. L'anteprima in esclusiva su LA7, senza dubbio, ha coinvolto un pi ampio numero di spettatori informandoli in modo dettagliato su Trump prima delle elezioni di midterm che si terranno il 6 novembre 2018.Mentre negli Usa i cittadini si apprestano a votare, in effetti, LA7 con il documentario ha rivelato quali siano secondo Moore i fattori che hanno condotto all'elezione di Donald Trump.Presentato al recente Festival del Cinema di Roma 2018, il film stato definito comeDopo, film sul tragico attentato alle Torri Gemelle (vincitore della Palma dOro a Cannes 2004), Michael Moore infocalizza la sua attenzione sulla vittoria di Donald Trump alle elezioni del 2016.Il nomefa riferimento al libro di, la temperatura alla quale i libri bruciano e con essi anche la libert. S ispir al libro anche Franois Truffaut nel suo omonimo film.Il documentario inizia il 9 novembre 2016 con la nomina di Trump a Presidente degli USA, definito sulla locandina del film "tiranno, bugiardo e razzista. Secondo il regista desta meraviglia il successo di Trump che allinizio della campagna elettorale non godeva di molti consensi. Con amarezza, anche se in modo ironico, Moore evidenzia gli errori della campagna elettorale del Partito Democratico, considerato il vero responsabile della vittoria di Trump.Per mettere in rilievo il malgoverno di politici corrotti e senza scrupoli, in aggiunta il regista si sofferma sui gravi problemi dell'acqua di Flint, contaminata dal piombo che ha arrecato danni alla salute di migliaia di bambini nel Michigan.Infine Moore si chiede se gli Usa potranno mai uscire dallattuale situazione politica e auspica un riscatto nazionale realizzabile forse con limpegno dei movimenti giovanili, come quelli sorti dopo il massacro alla Marjory Stoneman Douglas High School che chiedono un maggior controllo sullacquisto di armi per uso personale.Colpisce la parte iniziale del film in cui si afferma che, bench in USA il numero di democratici e progressisti superi quello dei repubblicani, il sistema elettorale li penalizza a causa del principio(il vincitore prende tutto), principio secondo il quale il numero di delegati predomina sulla quantit di voti espressi dal popolo. Cos accaduto che Hilary Clinton non sia diventata presidente, anche se aveva avuto pi voti espressi dal popolo, rispetto a D. Trump.Ecco un intervista al regista: