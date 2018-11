In Europa giocano i titolarissimi

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 06.11.2018)

Ed eccoci ai titolarissimi di Ancelotti, ecco il Napoli che ha spezzato le reti al Liverpool e al Paris Saint Germain, gli eroi azzurri dEuropa, la formazione fissa per sopravvivere e domare il gruppo pi ostico della Champions, i fieri oppositori del bieco sorteggio di Montecarlo quando le mani di Kak e Diego Forlan pescarono nelle urne Uefa gli avversari pi pericolosi, danarosi e ambiziosi.La delega europea di Ancelotti agli stessi undici che hanno battuto il Liverpool e sfiorato limpresa a Parigi chiara e suggestiva. Siete il cuore di una rosa competitiva, la punta di diamante di un gruppo affidabile, i paladini di un Napoli cangiante in Italia per essere sempre pi sorprendente, i predestinati alla sorpresa europea. Siete tutti uguali, ma qualcuno pi uguale degli altri.Limpresa alta e avvincente, stasera, in un San Paolo traboccante di folla. La partitissima con i francesi non vive solo della suggestione dei campionissimi del ricco emiro del Qatar Nasser Al-Khelaifi, che compra tutto e di pi, un miliardo di euro investiti nel Psg in sette anni, ma il match che vale il passaggio agli ottavi della Champions, chi vince va avanti. Al Napoli sinora il salto riuscito due volte, con Mazzarri nel 2012 e con Sarri nel 2017.Ci prova Ancelotti che di Champions se ne intende e parte avvantaggiato nel confronto col pi giovane (45 anni) e inesperto Thomas Tuchel, il gigantesco tedesco (1,92) che guida il Psg. Lo ha gi messo nel sacco a Parigi.Ma stasera c da aspettarsi unaltra squadra perch Al-Khelaifi avr urlato ai suoi giocatori milionari di ridurli a pane e acqua se continuano a far cilecca in Europa dopo avere vinto a mani basse cinque campionati di Francia, ma incapaci di superare gli ottavi di Champions, una sola volta approdati ai quarti, tre anni fa, dissolti dal Barcellona quandera il Barcellona.E, allora, Mbapp (costato 180 milioni) e Neymar (222) dovranno darsi una mossa e uscire dallombra profonda della partita di andata. Intanto, la difesa parigina riguadagna la presenza di Thiago Silva. In porta ci sar Buffon che come avere di fronte una scheggia della vecchia Juve.Il piano di Tuchel sembra chiaro. Una squadra pi forte a centrocampo, dove al Parco dei Principi il Psg fu fatto a fette dal Napoli, passando da tre a quattro presenze dove si fa filtro e nasce il gioco (3-4-3).Tagliando oltretutto corto a tutto il gossip che perseguita la squadra dellemiro, da Verratti automobilista un po brillo alle quattro del mattino per le strade di Parigi, alla guerra di Neymar a Cavani e altre amenit sfuggite alla guida poco tedesca del tedesco Tuchel.Il Napoli, pur nella formazione azzardata contro lEmpoli, rimessa in piedi con lingresso di Callejon e Allan, venerd ha fatto un po di prove generali per il match di stasera arretrando e schizzando in contropiede. Ancelotti si molto divertito sinora col turn-over pi esagerato della storia del calcio e ora non pu pi scherzare.In campo i solidi noti. Se le gambe girano, la partita apertissima. Il Napoli non parte battuto. Da Parigi avanzando troneggia la corazzata qatariota, ma gli azzurri non si sentono e non sono inferiori. Il Napoli pi squadra del Psg.La massima raccomandazione la concretezza offensiva, aumentata contro lEmpoli. Pi tiri nello specchio della porta sui tiri totali. Non sar un bene abbassarsi troppo perch Verratti (che fu rifiutato da Mazzarri) e Rabiot, il capellone svettante, sanno come venire avanti per servire i solisti dellattacco. Sar una partita di iniziativa e coraggio in cui vietato lasciare ai francesi il pallino del gioco speculando sul contropiede.Bisogna dare battaglia a centrocampo, pi tecnici che fisici gli azzurri, e assillare il Psg sulle corsie esterne per aprirne la difesa.Insigne e Mertens sapranno rivaleggiare con i reclamizzati Mbapp e Neymar. Non ne hanno la stessa classe, e neanche i milioni, ma sono scugnizzi capaci di reggere il confronto. Forse giocher Cavani, a riposo nellultimo partita di Ligue 1, condizione fisica non perfetta.Non Higuain e sar accolto con simpatia, almeno allinizio, poi il Matador rientrer nei ranghi di avversario da battere e Ancelotti muover i matadorini per riuscirci.Cavallo selvaggio torna per la seconda volta al San Paolo dopo lamichevole dagosto di quattro anni fa che sanc il suo passaggio a Parigi. Unamichevole e segn un gol.Non gli sar consentito ripetersi. Quel giorno, la difesa azzurra era composta da Maggio, Albiol, Koulibaly, Britos e, in porta, gioc Rafael.La sfida servita, il risultato incerto. Di certo c che il Psg non far una passeggiata a Fuorigrotta. Non conteranno i petrodollari di Nasser Al-Khelaifi.Allan il guerriero sar una frontiera invalicabile. I tre cicinin, come li chiamerebbero a Milano, promettono sorprese. Callejon, Mertens, Insigne, il trio delle meraviglie non deluder. Il Napoli non deluder, guidato dalla forza serena di Ancelotti.il big-match dellanno. Il cuore uno zingaro e va, il cuore azzurro nella notte delle stelle.