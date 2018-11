Il Napoli Basket torna al successo

di Mario Triggiani

Dopo il brutto stop di sabato scorso a Pozzuoli, la Generazione Vincente Napoli Basket rialza subito la testa sconfiggendo per 71-70 la Irritec Costa d'Orlando.La prestazione della squadra campana non stata certo esaltante, soprattutto se si considera che l'avversaria non era irresistibile e per giunta era anche priva del capitano Mariniello squalificato ed inoltre nei minuti finali ha dovuto rinunciare a due giocatori uscito anzitempo per falli.Napoli era partita piuttosto bene, come al solito, con le fiammate dalla lunga distanza di Guarino e Di Viccaro che regalavano alla compagine partenopea un largo vantaggio iniziale.La formazione ospite aveva recuperato poco a poco lo svantaggio, sfruttando le tante seconde occasioni che scaturivano dai rimbalzi offensivi.Ad inizio terza frazione i siciliani si portavano addirittura in vantaggio grazie a tre minuti di dominio assoluto sotto le plance di De Coste, prima che Molinari riuscisse con il solito agonismo a spostare nuovamente l'inerzia della gara a favore di Napoli.Si arriva cos ai possessi finali, quando troppe ingenuit costano alla formazione ospite numerose palle perse. Guarino si trova in lunetta a dodici secondi dalla fine e con Napoli a -1.Il capitano della Generazione Vincente perfetto ai liberi e sull'azione conseguente contiene sufficientemente bene il lungo avversario regalando cos i due punti alla formazione di coach Lulli.Certamente non stata la gara del riscatto che tanti tifosi avrebbero desiderato. Napoli ha avuto bisogno di un enorme sforzo per avere ragione di una Costa d'Orlando che non sembrata assolutamente in giornata.Il limite della formazione azzurra sembra essere, pi che nel talento dei singoli, nella coralit di un gruppo di cestisti troppo spesso incapace di gestire il solito largo vantaggio iniziale e di non vivere solo delle fiammate dei suoi esterni.Timidi passi in avanti si sono comunque visti nella tenuta mentale. Dopo cinque gare giocate sul filo del nervosismo, quella contro Costa d'Orlando stata la prima conclusasi senza che venisse fischiato alcun tecnico o antisportivo alla formazione azzurra.ottimista anche coach Lulli quando si presenta ai microfoni della stampa: "Il prossimo impegno per la Generazione Vincente sar domenica prossima al PalaSassi di Matera contro la formazione attualmente appaiata con Salerno, HSC Roma e Caserta in cima alla classifica.Si tratter di una trasferta difficile che riveler quali possono essere le velleit di alta classifica della formazione partenopea, che sinora ha sofferto troppo anche le avversarie sulla carta pi abbordabili per potersi dire soddisfatta del ruolino di tre vittorie e tre sconfitte che ha rimediato sinora.: Guarino 19, Malfatti 5, Crescenzi ne, Malagoli, Erkmaa 2, Molinari 7, Di Viccaro 13, Dincic 15, Giovanardi ne, Gazineo ne, Puoti, Milani 10. Coach Lulli.: Ferrarotto 5, Arto ne, Balic 11, Spasojevic, Di Coste 15, Bolletta 10, Fowler 14, Triassi ne, Bartolozzi 8, De Angelis 7. Coach Condello.