Euforia, di Valeria Golino

di Giovanna D'Arbitrio

Presentato a Cannes nella sezione, il nuovo film di, centrato ancora una volta sul tema di malattia e morte, gi trattato dalla regista in, la sua prima pellicola.Il film racconta la storia di due fratelli molto diversi tra loro: Matteo (), spregiudicato e dinamico imprenditore di successo, torna al paese dorigine per occuparsi del fratello Ettore (), serio e integro insegnate di provincia, colpito da un cancro incurabile.Con la sua mania di controllo, Matteo cerca in buona fede di aiutare Ettore nascondendogli la gravit del male e offrendogli tutte le cure e gli agi possibili per donargli almeno negli ultimi mesi di vita un po di quelleuforia di cui egli sembra dotato. In realt Matteo un giovane insoddisfatto e nevrotico, un cocainomane bisex che passa da unavventura allaltra.Ettore si trasferisce nellelegante attico del fratello per curarsi, ma sempre triste e riservato, tormentato da sensi di colpa per aver lasciato moglie e figlio dopo essersi innamorato di Elena (). La malattia comunque offre ai due fratelli unoccasione per confrontarsi e riannodare un filo spezzato con il passato, gli affetti familiari, i loro incancellabili ricordi dinfanzia e adolescenza.La parte migliore del film, in effetti, proprio nei piccoli gesti , come le dita che si toccano nella ricerca di un contatto amorevole, oppure i sorrisi e le pause, larmoniosa danza dei fratelli nelle vesti di Stanlio e Olio, le battute ironiche, i teneri familiari e amici, il grande puzzle regalato al figlio, unoccasione per unire tutta la famiglia intorno a un tavolo, e in particolare la significativa scena conclusiva del film in cui un grande stormo di uccelli migratori crea straordinarie coreografie nel cielo azzurro, destando lammirazione di Matteo ed Ettore, felici e intensamente uniti nel contemplare quello spettacolo di libert e bellezza.Un film che un mix di lati oscuri e improvvisi lampi poetici su sentimenti e rapporti umani autentici. Non a caso nelle note di regia la stessa Golino, nel riferirsi al titolo del film, ha paragonato leuforia allaMagistrale linterpretazione di Scamarcio e Mastrandrea, notevoli sceneggiatura () e fotografia (), bella la colonna sonora diEcco unintervista alla regista: