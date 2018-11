Il Napoli con i gemelli del gol

di Mimmo Carratelli

La rumba delle noccioline al San Paolo. Travolto lEmpoli (5-1) con una gara spettacolare. Tripletta di Mertens dopo il gol apri-partita di Insigne e rete di Milik.Un colpo di biliardo di Insigne, servito da Koulibaly dopo una gran cavalcata del senegalese, e una rasoiata di precisione da venti metri nellangolino basso di Mertens, sullassist di Insigne, spacciano lEmpoli gi nel primo tempo.il Napoli dei gemelli del gol. Insigne pareggia le reti di Savoldi in campionato (55). Mertens, segnando due volte ancora nella ripresa, supera Careca (98-95 gol fra campionato e coppe). Sei centri del belga nelle ultime quattro partite. Una maglia da titolare contro il Psg marted sera al San Paolo sua.Lintesa tra Insigne e Mertens, a tutto campo sul fronte offensivo, stata uno spettacolo nel match delle novit a tutto spiano. Un turn-over da capogiro. Fuori Ospina, Albiol, Mario Rui, Callejon, Allan, Hamsik. Dentro Karnezis, Malcuit, Maksimovic, Rog, Diawara. Non c trucco, non c inganno. Ancelotti, il frullatore, presenta la squadra pi sorprendente di questi tempi sorprendenti.A causa degli incontri ravvicinati di un certo tipo, Carlo il Grande vuole forze fresche in campo. Subito, contro lEmpoli. Poi, col Psg, si vedr. Vedrai, vedrai, vedrai che cambier.Qualche difficolt a centrocampo dove lEmpoli guadagna sempre la superiorit numerica e i centrali azzurri, Rog e Diawara, spesso richiamati da Ancelotti, sono in difficolt. Sono profondi i rientri di Insigne per giocare palla in continuazione. Karnezis imita Reina con due lanci spettacolari sui piedi di Mertens e Malcuit.Il Napoli vuole divertirsi nel secondo tempo, ma lEmpoli lo riporta a terra. La squadra toscana prende liniziativa e Ciccio Caputo, il pugliese di Altamura, che ha gi segnato al Milan e alla Juventus, infila Karnezis (58).Ancelotti corre ai ripari perch il centrocampo inventato per questo match non tiene. Ed ecco Allan per Rog e Callejon per Fabian Ruiz (63). Un minuto dopo, ai ripari corre soprattutto Mertens col secondo gol della serata, allincrocio, sullassist di Callejon.Ma lEmpoli non si arrende. Invade la met campo napoletana. Sembra pi fresco di energie. La difesa azzurra balla. Andreazzoli spinge la sua squadra allattacco, incurante del contropiede del Napoli, e inserisce unaltra punta (80 La Gumina per il centrocampista Uan).Ancelotti riponde con Milik per Zielinski (83). Ed lennesimo cambio azzeccato da Ancelotti perch proprio Milik va in gol (90) dopo unazione tutta in verticale Allan- Insigne-Mertens.Ma non finita perch uno scambio in contropiede Mertens-Insigne-Mertens mette il belga davanti al portiere empolese dribblato dallazzurro per il timbro finale sulla goleada (93).Stavolta il Napoli ha avuto una migliore percentuale di tiri nello specchio della porta (13 su 19). Possesso-palla pari perch lEmpoli ha giocato con grande coraggio.Nello scontro al vertice al Parco dei Principi, il Psg senza Cavani ha battuto 2-1 il Lilla secondo a otto punti, nellanticipo del venerd. In gol Mbapp (70) e Neymar (84). Il Lilla ha accorciato le distanze su rigore nel recupero. Il Psg ha schierato (3-4-3): Buffon; Marquinhos (92 Nsoki), Thiago Silva, Kehrer; Meunier, Verratti (91 Rabiot), Draxler, Bernat (91 Diaby); Di Maria, Mbapp, Neymar.Nellanno dello scudetto (1986-87), il Napoli batt lEmpoli al San Paolo 4-0 con doppietta di Carnevale e gol di Maradona e Bagni. Lala sinistra di quellEmpoli era Walter Mazzarri. Aveva 25 anni. Fu la prima sfida in serie A tra le due squadre.La prima volta fra Napoli ed Empoli risale al campionato di serie B 1948-49. Il Napoli perse a Empoli 1-2, vinse al Vomero 2-0. La formazione azzurra: Chellini; Cappellini, Soldani; Spartano, Cerilla, Rosi; Krieziu, Manola, Suprina, Jacoboni, Barbieri.LEmpoli gioca questanno il tredicesimo campionato in serie A. Negli otto confronti a Napoli, sei vittorie degli azzurri, un pareggio e una sconfitta, 23 gol segnati, 9 subiti. Insigne con 5 gol il cannoniere delle sfide casalinghe contro lEmpoli.LEmpoli ricorda il primo contatto con Sarri quando il tecnico venne al San Paolo con la squadra toscana e fu una lezione di calcio (7 dicembre 2014, partita giocata alle 12,30). Il Napoli di Benitez pareggi faticosamente (2-2) una gara che lEmpoli domin in lungo e in largo andando in vantaggio con Verdi e Rugani e fallendo quattro palle-gol.Tra i pali azzurri, cera Rafael. Ma i peggiori furono Henrique, Albiol, Ghoulam, David Lopez: una friabile diga difensiva. Al ritorno fu peggio. Gli azzurri giocavano per un posto-Champions. Affondarono rovinosamente a Empoli (2-4). Di nuovo una lezione di gioco dalla squadra di Sarri che giocava a memoria.Aveva Luigi Sepe in porta; Hysaj e Tonelli in difesa; Vecino, Valdifiori, Croce, Saponara a centrocampo; in attacco Maccarone e Pucciarelli. Tre a zero dei toscani nel primo tempo. Napoli (Andujar in porta) polverizzato.Benitez invent una difesa impresentabile. Albiol fece anche un autogol. Cerano Maggio, Koulibaly e Britos. In attacco Mertens e Higuain bloccati da Laurini e Rugani. Lanno dopo, dileguandosi Benitez attratto dal Real Madrid, De Laurentiis and a caccia di un nuovo allenatore.Corteggi il basco Unaj Emery che prefer rimanere al Siviglia. Contatt Sinisa Mihajlovic che allenava la Sampdoria e se ne and al Milan. La terza scelta fu Sarri.Sarri ha portato nel Napoli cinque giocatori che aveva allenato nellEmpoli nei campionati 2012-13, 2013-14, 2014-15: Mirko Valdifiori, Elseid Hysaj, Lorenzo Tonelli, Mario Rui, Piotr Zielinski. Lanno scorso, avrebbe voluto Simone Verdi che prefer restare al Bologna ed giunto questanno in maglia azzurra.Il primo a giungere dallEmpoli stato Valdifiori nel 2015 pagato 5,5 milioni. Gioc solo sette partite in maglia azzurra. NellEmpoli aveva giocato tre stagioni con Sarri. Oggi un giocatore della Spal dopo due campionati nel Torino.LEmpoli aveva preso Hysaj dal Vllzania, club albanese, per 50mila euro, ceduto al Napoli per 5 milioni. NellEmpoli ha giocato 109 partite. Dal 2016 al Napoli.Lorenzo Tonelli, fiorentino, cresciuto nelle giovanili dellEmpoli. Nel 2016 al Napoli per 9,5 milioni. Nel corso di Atalanta-Empoli, Tonelli fu colpito con un pugno da German Denis e squalificato per una giornata per minacce di morte nei confronti dellattaccante atalantino. Questanno, il Napoli ha ceduto Tonelli in prestito oneroso alla Sampdoria: 500mila euro (7,5 milioni per il riscatto).Il quarto empolese giunto al Napoli stato Piotr Zielinski. Il polacco era stato acquistato dallUdinese per 100mila euro dal club polacco Zaglebie Lubin. Nel 2014, in prestito allEmpoli per 2,5 milioni. Ceduto infine dallUdinese al Napoli per 15 milioni nel 2016.Tre stagioni nellEmpoli per il portoghese Mario Rui, dal 2012 al 2015. Dopo avere giocato nelle giovanili dello Sporting Lisbona, del Valencia e del Benfica, gioca una stagione nel Fatima, seconda divisione spagnola, poi il Benfica lo cede al Parma per 250mila euro.Dalla societ emiliana, Rui va in prestito gratuito al Gubbio e allo Spezia in serie B. Rilevato dallEmpoli diventa titolare con Sarri. Poi in prestito alla Roma (3 milioni) nella stagione 2016-17.Appena cinque partite in giallorosso per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nel 2017, Sarri lo chiama al Napoli che paga 9,2 milioni allEmpoli.Anche Simone Verdi ha giocato nellEmpoli di Sarri: 40 partite in B nella stagione 2013-14, 26 partite in A nel 2014-15. Pavese di Broni, Verdi cresce nelle giovanili del Milan che lo tessera a 11 anni.Gioca in prestito al Torino (16 partite in serie B 2011-12). Passa allEmpoli nel 2013 che lo gira alla Juve Stabia (20 partite in serie B).Il Milan lo riscatta alle buste (450mila euro) e lo d in prestito allEibar (9 partite nella Liga). Rientra nel 2016 in Italia per giocare sei mesi nel Carpi (8 partite in A da gennaio a giugno).Il Bologna lo acquista dal Milan per 1,5 milioni e con la squadra felsinea gioca due campionati (64 partite, 16 gol). Passa al Napoli questanno per 25 milioni al Bologna.: Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz (63 Callejon), Rog (63 Allan), Diawara, Zielinski (83 Milik); Insigne, Mertens.: Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah (67 Zajc), Capezzi, Bennacer; Krunic (67 Pasqual), Uan (80 La Gumina); Caputo.: Pairetto (Torino).: 9 Insigne, 38 Mertens, 58 Caputo, 64 Mertens, 90 Milik, 93 Mertens.