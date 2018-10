Il Digital applicato e la promozione Wedding

di Redazione Estensa.it

Il tema del Digital applicato alla promozione Wedding è stato l’argomento del Workshop WAD che si è svolto il 26/10/2018 nella meravigliosa Villa del Vecchio Pozzo al Parco Virgiliano di Posillipo a Napoli.150 presenti tra Wedding Planner, Ville Ricevimenti, Maitre, Direttori d’Albergo, Barman, fotografi e servizi wedding.Un evento B2B riuscito nel suo obiettivo di fare sistema e rete tra i principali player del settore grazie ai contenuti ed i temi sull’innovazione di un mercato che genera, grazie anche al suo indotto, ogni anno un fatturato molto importante nella Regione Campania e nel Centro Sud Italia.L’evento è stato organizzato da Estensa, Società di Consulenza e Formazione su Digital in collaborazione con il Media Partner Zankyou, affermato portale Wedding a livello internazionale, l’Associazione Wedding Planners Campania e Villa del Vecchio Pozzo.L’evento si è svolto in 2 sessioni risultate di grande interesse ai partecipanti sia per i contenuti che per la loro semplice esposizione.La prima un’approfondimento sul digital Marketing per la promozione Wedding curata da Mariya Zakhryalova di Estensa e successivamente sul Local Marketing e le opportunità del Territorio intervento curato da Gennaro Guida Fondatore di WAD e Ceo di Estensa.Hanno completato la prima sessione i vertici dell’Associazione Wedding Planner Campania Dario Varsalona, Tina D’Amore e Pina Pascarella che hanno raccontato i numerosi vantaggi e la tutela per i professionisti ed i giovani nell’adesione al progetto ma soprattutto il percorso di Formazione e di Certificazione “Wedding Planner” che è possibile ottenere oggi attraverso FAC la Federazione delle Associazioni per la Certificazione.Nella seconda fase, dopo un squisito Brunch offerto dalla Villa, i lavori sono proseguiti con una interessante e vivace Tavola Rotonda in cui è stato protagonista l’affermato Wedding Designer Internazionale Andrea Riccio nell’interazione con la platea in domande e risposte sui temi classici del Wedding.È stato raccolto infine con grande interesse l’annuncio del moderatore ed organizzatore dell’evento Gennaro Guida di voler proseguire il percorso di supporto ed approfondimento del progetto WAD su un particolare tema nella prossima edizione: le opportunità del Destination Wedding.Sul sito WAD.IT e sui social @WeddingandDigital è possibile trovare informazioni ed aggiornamenti sulle date e contenuti dei prossimi corsi di Formazione e workshop.