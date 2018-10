Derby maledetto salvato da Mertens

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 29.10.2028)

Un punto guadagnato per come s’era messa la partita contro il bunker della Roma in vantaggio con El Shaarawy al 14’, due punti persi sulla Juve (-6). Un derby maledetto.Dzeko, il pericolo numero uno, gioca pochi palloni, ma è suo l’assist sul gol del Faraone, poi manca il raddoppio per l’uscita miracolosa di Ospina e il successivo salvataggio sulla linea di Albiol.Tutto il gran gioco del Napoli ha fruttato solo il pareggio acciuffato al 90’ da Mertens (in campo dal 56’ per Milik) dopo la prodezza del cross di Insigne che riusciva a mettere la palla in area dalla linea di fondo e la svirgolata di Callejon che si trasformava nell’assist per Mertens.Il Napoli perde il passo sulla scia della Juventus, ma ha fatto di tutto per battere la Roma. Di Francesco, una volta in vantaggio, ha alzato un muro (4-5-1), Manolas è stato gigantesco in difesa, Olsen ha sventato due occasioni (19’ Hamsik, 46’ Callejon).Proprio stregata la porta della Roma. Il Napoli ha attaccato in continuazione. È stato spesso impreciso collezionando corner e 18 tiri (6 nello specchio della porta). Non ha avuto fortuna.La grande partita difensiva della Roma ha imbarazzato gli azzurri. La squadra giallorossa si distendeva in attacco più per alleggerire la pressione del Napoli che per cercare il raddoppio.Il Napoli ha spinto in continuazione giocando soprattutto a sinistra con Mario Rui, Hamsik, Fabian Ruiz. Ma Insigne è rimasto intrappolato nella sua posizione centrale e Milik non è stato incisivo.La Roma, che pareggiava il possesso-palla nel primo tempo, lo cedeva nettamente agli azzurri nella ripresa (60-40). Ma ha resistito lungamente agli assalti del Napoli rinunciando praticamente ad attaccare se si escludono un paio di fughe di El Shaarawy.Col passare dei minuti, è salita la tensione della partita che il Napoli ha dominato con un buon gioco, ma la Roma asserragliata in difesa correva pochi pericoli.Al tiro sono andati un po’ tutti gli azzurri, spesso fuori bersaglio, oppure trovando una deviazione in corner dei difensori della Roma.Il Napoli ha giocato con buona tecnica e tanto cuore, dominando a centrocampo con il doppio regista (Allan e Hamsik), con l’ampiezza della manovra sviluppata a destra da Callejon e a sinistra da Fabian Ruiz.Ancelotti ha azzeccato ancora una volta le sostituzioni, perché il pari l’ha siglato Mertens entrando dalla panchina. Poi, Ancelotti ha giocato la carta Zielinski (75’ fuori Hamsik) chiedendogli conclusioni da fuori area che non ci sono state, serrato era il muro delle maglie gialle della Roma al limite dell’area di Olsen.Un pareggio amaro per il gioco sviluppato, il primo del Napoli in campionato. Ma, alla fine, evitata almeno la sconfitta che avrebbe avuto sapore di beffa per il poco che la Roma ha fatto.Ancelotti ha schierato la formazione di Parigi con due soli ritocchi, Hysaj per Maksimovic e, all’inizio, Milik per Mertens. La squadra non ha accusato le fatiche di Champions, a tratti ha prodotto bel gioco.Avrebbe meritato la vittoria, ma la Roma ha saputo difendersi speculando sul gol messo a segno al quarto d’ora.– Con la partita contro la Roma, Marek Hamsik ha raggiunto le 511 presenze con la maglia azzurra, eguagliando il record di Bruscolotti (Juliano 505 partite). Hamsik ha giocato 402 partite di campionato (100 gol), 30 di Coppa Italia (5 gol), 79 in Europa (15 gol). È il titolare azzurro più sostituito dagli allenatori: 208 volte (31 da Reja, 49 da Mazzarri, 42 da Benitez, 81 da Sarri, 5 da Ancelotti). È il primo cannoniere del Napoli (120 gol).– Per la prima volta in panchina dopo l’ultimo infortunio al ginocchio (4 luglio 2018). In precedenza, Ghoulam aveva subito la rottura di una rotula (8 febbraio 2018) e la rottura di un crociato ((2 novembre 2017).– In tribuna Edy Reja. Ha guidato il Napoli in C, B e A in 193 partite con 94 vittorie, 53 pareggi, 46 sconfitte. Percentuale di vittorie: 48,70%.– Sessantadue milioni sulla panchina giallorossa: Cristante dall’Atalanta per 20 milioni, Schick dalla Sampdoria per 42.– Primo pareggio del Napoli in dieci partite di campionato, imbattuto al San Paolo (quattro vittorie, un pari). Fino alla decima giornata, il Napoli ha affrontato otto squadre della prima metà della classifica (Juventus, Lazio, Sampdoria, Fiorentina, Sassuolo, Torino, Parma, Roma), la Juventus ne ha affrontate quattro (Napoli, Lazio, Sassuolo e Parma).– Il Napoli non vince al San Paolo contro la Roma dall’1 novembre 2014. La squadra di Benitez vinse 2-0 con gol di Higuain (3’) e Callejon (85’). Il Napoli (4-2-3-1) schierò: Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Jorginho, David Lopez (80’ Inler); Callejon, Hamsik (65’ Gargano), Insigne (71’ Mertens); Higuain.La Roma (4-3-3) con De Sanctis; Torosidis (82’ Ljajic), Manolas, Yanga-Mbiwa, Holebas; Pjanic, Keita, Nainggolan; Gervinho, Totti (64’ Destro), Florenzi (64’ Iturbe).Nei tre anni di Sarri, il Napoli non ha mai battuto la Roma al San Paolo. Nel 2015-16 pareggio senza gol, poi due sconfitte: 1-3 (doppietta di Dzeko e Salah, Koulibaly per gli azzurri) e 2-4 (ancora due gol di Dzeko più le reti di Under e Perotti, per il Napoli a segno Insigne e Mertens).Anche nei sette anni di Maradona, bilancio negativo del Napoli al San Paolo con la Roma: una vittoria, quattro pareggi, due sconfitte.– Dal ritorno del Napoli in serie A con la presidenza De Laurentiis, 12 confronti al San Paolo con la Roma: 4 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte. Complessivamente sono 72 i confronti Napoli-Roma: 31 vittorie azzurre, 22 pareggi, 19 sconfitte.– Le vittorie con più gol del Napoli contro la Roma a Napoli sono state tre: 4-0 nel campionato 1971-72, allenatore Chiappella, doppietta di Esposito e gol di Altafini e Pogliana; 4-0 nel 1980-81, allenatore Marchesi, gol di Pellegrini e Nicolini più due autoreti giallorosse; 4-1 nel 2012-13, allenatore Mazzarri, tripletta di Cavani e gol di Maggio.– Negli ultimi undici confronti al San Paolo, 15 gol del Napoli e 18 della Roma. Goleador azzurri: Hamsik e Cavani con tre reti; cannoniere giallorosso Dzeko con quattro gol (due doppiette).– C’è anche l’autogol di un portiere fra i 18 centri della Roma al San Paolo negli ultimi undici anni. Morgan De Sanctis nell’1-3 del 18 dicembre 2011 regalò il primo vantaggio ai giallorossi dopo tre minuti di gioco. Lamela, vinto un contrasto con Campagnaro, superò Paolo Cannavaro e crossò basso in area, Aronica deviò verso la porta azzurra e De Sanctis accompagnò la palla in rete.– Grande abbraccio, negli spogliatoi, fra Totti e Insigne prima della partita. Francesco Totti, 42 anni, in tribuna da dirigente della Roma. Nostalgia delle sue delizie in campo. Più che ottavo re di Roma, come apparve sulla targa stradale al Testaccio un anno fa, il primo dei re di Roma. Un brivido giallorosso, una scossa, un’apparizione, un friccico de luna tutta pe’ noi, la maestà der Colosseo, la santità der Pupone. È stato un regalo di Romolo e Remo, un gioiello di Cornelia, una colonna di Traiano, è stato vedi Roma e poi Totti. L’eterno ragazzo delle Mura Aureliane dove il sole tramonta e sorge Totti. Apelle figlio d’Apollo, Francesco che faceva gol agli uccelli. Secondo cannoniere del campionato italiano (250 gol in 619 partite) dopo Silvio Piola (274 gol in 537 partite). Tra i giocatori in attività, il primo in classifica è Fabio Quagliarella (130 gol in 412 partite).: Ospina; Hysaj (70’ Malcuit), Albiol. Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik (75’ Zielinski), Fabian Ruiz; Milik (56’ Mertens), Insigne.: Olsen; Santon, Manolas (75’ Fazio), Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, De Rossi (43’ Cristante); Under (46’ Florenzi), Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.: Massa (Imperia).: 14’ El Shaarawy, 90’ Mertens.Atalanta-Parma 3-0, Empoli-Juventus 1-2, Torino-Fiorentina 1-1, Sassuolo-Bologna 2-2, Cagliari-Chievo 2-1, Genoa-Udinese 2-2, Spal-Frosinone 0-3, Milan-Sampdoria 3-2, Napoli-Roma 1-1.: Lazio-Inter.Juventus 28; Napoli 22; Inter 19; Lazio 18; Fiorentina, Sassuolo, Sampdoria, Milan, Roma 15; Torino e Genoa 14; Parma e Cagliari 13; Atalanta e Spal 12; Udinese e Bologna 9; Empoli 6; Frosinone 5; Chievo -1.: Napoli-Empoli.: Inter-Genoa, Fiorentina-Roma, Juventus-Cagliari.: Lazio-Spal, Chievo-Sassuolo, Parma-Frosinone, Sampdoria-Torino, Bologna-Atalanta, Udinese-Milan.