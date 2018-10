Il Napoli Basket crolla al PalaErrico

di Mario Triggiani

Disfatta per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nella terza partita di un tour de force di tre gare in otto giorni crolla sotto il peso delle triple del Virtus Bava Pozzuoli.Napoli parte con Malfatti in campo dal primo minuto in luogo di Malagoli. Il lungo ex Ortona, dopo qualche tentennamento iniziale, non sfigura trovando punti sia da sotto che dalla lunga distanza anche se mostra le solite lacune a rimbalzo.Pozzuoli prende subito il largo, grazie alle ripetute triple di Tessitore e Bini cui si aggiungono i numerosi rimbalzi catturati da Errico (saranno 20 al suono della sirena finale).Il limite di Napoli, come già nelle precedenti uscite stagionali, è però soprattutto mentale, con Guarino e Molinari che si vedono sanzionati con il quinto fallo tecnico in cinque partite.Il capitano della Generazione Vincente viene successivamente anche espulso per aver calciato con violenza, in un impeto di rabbia, una bottiglietta d'acqua in direzione del campo.Mentre Napoli appare eccessivamente nervosa e concitata, Pozzuoli può limitarsi a fare il minimo indispensabile per controllare la gara. Dincic è troppo solo sotto le plance e comunque non sempre prende le decisioni migliori in relazione a quando tirare, Milani si accende troppo tardi e Di Viccaro è in una di quelle giornate in cui non sembra entrargli nulla.Si arriva così alla sirena finale che sancisce la prima vittoria stagionale della Virtus Bava, guidata da un magistrale coach Serpico, che si impone su di una Generazione Vincente che deve a questo punto farsi un esame di coscienza e prendere atto di tutti gli errori commessi in queste ultime partite (comprese quelle terminate con una vittoria) per capire come svoltare una stagione che sta prendendo tonalità sempre più cupe.Ne è consapevole anche coach Lulli, che si prende le responsabilità della sconfitta:"”.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente sarà domenica prossima, quando ospiterà alle ore 18:00 al Palazzetto dello Sport di Casalnuovo i siciliani della Costa d'Orlando.Bisognerà dare una svolta, non solo nel risultato ma anche nel gioco per assicurarsi che gli obiettivi prefissi ad inizio stagione non debbano essere rivisti già a metà campionato.Un roster allestito per lottare per le primissime posizioni non può necessitare così disperatamente di nuovi innesti per poter ben figurare contro società costruite con ben altri obiettivi.: Conforto, Di Domenico ne, Carrichiello 18, Longobardi 14, Di Marco 5, Mangiapia ne, Errico 8, Bini 13, Faith 2, Denadic ne, Tessitore 13, Harry ne. Coach Serpico.Napoli Basket: Guarino 2, Malfatti 7, Crescenzi ne, Malagoli 5, Erkmaa 8, Molinari 2, Di Viccaro 5, Dincic 19, Giovanardi ne, Gazineo, Puoti ne, Milani 14. Coach Lulli.