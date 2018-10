Il Napoli Basket fa suo il derby con Battipaglia

di Mario Triggiani

A quattro giorni dalla vittoria del PalaDonati, in cui Napoli aveva conquistato i primi due punti della sua stagione, la formazione partenopea bissa il successo sconfiggendo nella cornice del Palazzetto dello Sport di Casalnuovo la Trofan Battipaglia.La partita non è stata un grande spettacolo dal punto di vista estetico, con tantissimi errori da ambo le parti ed il solito, evitabile, nervosismo da parte dei giocatori in canotta biancoblu.Unica nota lieta è stata la prestazione dalla lunga distanza di Di Viccaro che, dopo aver sbagliato i liberi che stavano costando la partita sabato scorso contro la IUL, si fa perdonare infilando ripetutamente canestri dalla lunga distanza. Il tabellino finale parlerà di 6/10 ma ad un certo punto la percentuale era ancora maggiore è vicinissima al 100%.La Generazione Vincente è comunque sempre in vantaggio, spesso anche in doppia cifra, e non rischia mai realmente di essere raggiunta, ma nella seconda gara di una serie di tre partite in sette giorni ed affrontando il fanalino di coda della classifica del girone D ci si sarebbe aspettato un ampliamento delle rotazioni azzurre.Invece i giovani Gazineo e Giovanardi non entrano in campo e tutti i componenti del quintetto devono giocare oltre trenta minuti a testa per aver ragione di una Battipaglia comunque non in una delle sue giornate più convincenti.Non è infatti soddisfatto della prestazione della sua squadra coach Lulli quando si presenta ai microfoni della stampa nel post-gara: “”.Il prossimo impegno della Generazione Vincente Napoli Basket sarà dunque sabato 27 alle ore 19:00 quando affronterà la Virtus Pozzuoli al PalaErrico.La formazione puteolana, anch'essa ancora a zero punti in classifica come Battipaglia, ha osservato un turno di riposo per l'indisponibilità del palazzetto di Reggio Calabria in cui avrebbe dovuto giocare ieri.Sarà dunque un avversario riposato quello contro cui dovrà giocare la Generazione Vincente, che non potrà però rinunciare a conquistare altri due punti per dare continuità al momento positivo di queste settimane ed alla rincorsa alle posizioni di alta classifica del girone.: Vincenzo Di Viccaro 20 (1/4, 6/10), Tommaso Milani 13 (4/9, 1/4), Francesco Guarino 11 (0/3, 3/5), Riccardo Malagoli 10 (5/13, 0/0), Nemanja Dincic 5 (0/4, 0/0), Hugo Erkmaa 4 (2/5, 0/1), Dario Molinari 0 (0/0, 0/1), Luca Malfatti 0 (0/1, 0/1), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Pietro Giovanardi 0 (0/0, 0/0), Luca Gazineo 0 (0/0, 0/0)9 / 1235 12 + 23 (Riccardo Malagoli 10)15 (Francesco Guarino 4): Andrea Murolo 11 (1/5, 2/6), Diego Martino 9 (2/7, 1/4), Andrea Locci 9 (3/8, 0/0), Giovanni Gambarota 8 (4/6, 0/2), Alessio Ronconi 7 (1/2, 1/2), Luigi Dispinzeri 6 (1/7, 1/1), Marco Melillo 5 (1/2, 1/1), Francesco Santoro 0 (0/1, 0/0), Lorenzo Federico 0 (0/0, 0/0), Michele Del Vacchio 0 (0/0, 0/0), Ludovico Visconti 0 (0/0, 0/0), Benjamin Vietri 0 (0/0, 0/0)11 / 1432 8 + 24 (Andrea Locci 9)7 (Andrea Locci 2).