Battere la Roma per non mollare la Juve

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 28.10.2028)

Poiché è ora di riportare il tricolore a Napoli, come dice Ancelotti, armiamoci e partiamo. Si può fare un tentativo quest’anno? Sarri di anni ne ha impiegati tre per arrivare a 91 punti, ma senza vincere. Tutto sembra più diretto e spedito con Ancelotti.E, allora, anche da quest’anno, il suo primo anno sulla panchina del Napoli, teniamo d’occhio la Juve di Ronaldo e stiamo nella sua scia. La speranza è l’ultima a morire, purtroppo anche la Juve ci mette tempo a farlo. Ad Empoli vince in rimonta (arbitro Calvarese).Per tenere il passo dei bianconeri il Napoli deve battere stasera la Roma. Il derby del sole, che poco riluce, minacciato com’è dalla pioggia e offuscato negli ultimi tre anni dal Napoli di Sarri maltrattato da Dzeko al San Paolo (un pareggio, due sconfitte, quattro gol del colosso bosniaco), riporta gli azzurri sulla terra del campionato dopo avere volato alto nel cielo d’Europa.Vibrano ancora le felici sensazioni del parigino Parco dei Principi. Ora il Napoli è una squadra totalmente ancelottiana con sprazzi offensivi del passato, ancelottiana perché la serenità regna sulla forza azzurra senza più lo stress del vecchio magistero troppo ad alta tensione.Una squadra con aperture improvvise di gioco ficcante al posto di un lungo palleggio per stanare gli avversari, quella rigida e ossessiva attenzione agli schemi e alla posizione in campo che, alla lunga, può logorare.Dopo la celebrata grande bellezza, abbiamo una formula fantasia nella variazione tra il 4-4-2 e il 4-2-3-1 con libertà assoluta degli interpreti di genio di “cantare con la palla”, il segreto dei successi in attacco correndo sempre nelle giornate in cui Insigne libera il genio, Mertens la vivacità “napoletana”, scugnizzeria e cazzimma, e Callejon completa il quadro con la saggezza del suo equilibrio tattico.Intanto, qualche novità si registra in difesa, punita a Parigi soltanto da un autogol e da un colpo di classe argentina. Rilancio di Maksimovic e “scoperta” di Malcuit, l’audace francese con la testa a campo di grano e così si allarga beneficamente la “rosa” dei difensori che sembrava striminzita restando Ghoulam fuori dal campo.E, a centrocampo, Hamsik impegnato nel nuovo ruolo di gestore centrale della squadra è tornato prezioso e autorevole a Parigi, mentre l’immenso Allan, finalmente tra i convocati del Brasile, e Fabian Ruiz, talento e forza fisica a disposizione di un preciso ruolo tattico, gli toglievano le castagne dal fuoco del pressing alto, dei contrasti e delle chiusure.Ma si sa ormai che il Napoli è come la donna (la donna è mobile, muta d’accento e di pensiero) e, allora, avremo novità di formazione contro la Roma perché la mobilità e non più il posto fisso è la legge di Ancelotti col vantaggio tutto nuovo, quest’anno, che cambiando l’ordine degli interpreti il gioco non cambia.La Roma vive un momento di nervosismo e incertezze, scossa dall’ultimo tonfo casalingo contro la Spal, terza sconfitta dopo le due esterne con Milan e Bologna (altra tappa deprimente dei giallorossi), e ha un ritardo di sette punti sul Napoli e di quattro sulla zona Champions.C’è da aspettarsi una reazione perché un nuovo scivolone minaccerebbe di aprire una crisi pesante nella squadra americana della capitale con Dzeko fermo a due gol dopo nove partite (otto reti nelle prime nove dell’anno scorso e otto nell’anno precedente). Di Francesco dovrà lavorare piuttosto sulle “dormite” difensive di una squadra che ha preso due gol dal Bologna quartultimo e due dalla Spal all’Olimpico.Ma ci vorrà una super-prestazione per incrinare le nuove certezze del Napoli e interromperne il volo ancelottiano. La Roma di questi tempi non ne sembra capace, ma niente è scontato nel pallone.