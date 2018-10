È il parco dei principi azzurri

di Mimmo Carratelli

Grande Napoli a Parigi. Una vittoria fantastica e strameritata viene spenta dal Psg nei minuti di recupero. È un 2-2 che va stretto agli azzurri.La classifica del Gruppo C di Champions brilla. Il Napoli è secondo (5 punti) dietro il Liverpool (6) e davanti al Psg (4). La qualificazione agli ottavi è sempre in piedi. Perché il Napoli di Ancelotti, mister Champions, ha ancora molto da dare.È una partita da raccontare minuto per minuto. Due volte in vantaggio il Napoli, due volte raggiunto, ma la seconda volta solo allo scadere del match.Ma che coraggio, che personalità, che gioco sfodera il Napoli a Parigi. È il Parco dei principi azzurri. Un primo tempo indimenticabile. Il Psg spara pochi tracchi all’inizio. Un tiro di Cavani fuori, un tiro di Mbappé fuori, un intervento di Ospina a negare i gol a Cavani (17’). Ma dal ventesimo, il Napoli sale, guadagna campo, vola verso la porta di Areola.Gira a vuoto il centrocampo francese. Verratti e Rabiot giocano più per contenere che per innestare l’attacco parigino. Nel cuore del primo tempo si contano fino a venti tocchi degli azzurri. Il Napoli è squadra, il Psg no. E le sue stelle sembrano spente.Neymar gioca molto arretrato, galleggia fra Allan e Hamsik, prepara l’agguato. Ma l’agguato non riesce. Perché c’è il Napoli in campo. C’è in campo un immenso Insigne. È dappertutto.Callejon copre la fascia destra. Koulibaly non dà strada a Mbappé. Cavani gira a vuoto. È il Napoli sulla scena. E già allarma la milionaria squadra parigina quando Mertens fa vibrare la traversa di Areola (24’).A questo punto, il Psg è stupito e il Napoli si gasa sino al vantaggio. E chi è che va a segno? Lorenzo Insigne. Un fantastico pallonetto sull’uscita di Areola (29’) dopo l’invito delizioso di Callejon.Il Napoli avanti a Parigi. Sembra di sognare. Il Psg non reagisce perché la palla ce l’ha sempre il Napoli, perché il Napoli ha altre occasioni per colpire (due conclusioni di Insigne fuori). Gli azzurri fanno ballare i parigini. Incredibile. Il Psg è come incantato. E c’è sempre Ospina sull’incursione di Mbappé (38’).Il Paris Saint Germain va solo a strappi. Il Napoli, invece, fa girare la palla. È squadra. È tutti per uno e uno per tutti. È ardimentoso Mario Rui e, sulla sinistra, è poderoso Fabian Ruiz. A centrocampo, Hamsik sa come sgusciare per avere spazi liberi. Allan lotta come sempre. Non c’è grande pressione per la difesa azzurra. Koulibaly giganteggia in difesa e Albiol non è da meno.È un grande Napoli atteso a un secondo tempo da togliere il fiato. Grande conciliabolo dei parigini a bordo campo prima della ripresa del gioco. Come giocare contro questo Napoli? Ecco il ritocco. Difesa a tre per avere quattro giocatori a centrocampo anziché due. È un 3-4-3 con il movimento continuo delle punte per togliere riferimenti ai difensori azzurri.Dal paradiso all’inferno? Deve uscire Insigne (53’ Zielinski): respira male per un colpo allo sterno nel primo tempo. Ospina c’è sulla conclusione di Meuner (52’). È un altro Psg. Si deve soffrire. C’è Fabian Ruiz seconda punta con Mertens. E Mario Rui stoppa Cavani in area sulla palla-gol che l’uruguayano sta per sganciare a pochi passi da Ospina.Il Napoli perde la precisione in attacco, manda a vuoto qualche occasione, deve subire i francesi. Ma il pareggio del Psg è la sfortunata deviazione di Mario Rui sulla puntata di Meuner (60’). Autogol. Una beffa.Il bel primo tempo sbiadisce, si allontana. Ora il Psg fa il Psg, sfrontato, sicuro, pressante. Ma il Napoli resta in partita. E attacca. Se la gioca. C’è ancora nella metà campo francese.A venti minuti dalla fine la partita è in bilico. Il Napoli non ha mai mollato. Non molla. Il Psg si acquieta. Così sembra. Ma quando riparte può far male. Entra Draxler per Cavani (76’). È un finale da batticuore.E, voilà, il Napoli colpisce ancora. È proprio una notte parigina di sogno. È Mertens a battere Areola sulla palla non trattenuta da Marquinhos in area (77’). Di nuovo vantaggio, di nuovo il paradiso. E Ospina sventa sotto la traversa la punizione insidiosa di Neymar (81’).C’è Milik per Mertens (85’) appena dopo che il belga aveva impegnato pesantemente Areola. C’è Rog per Callejon (87’) perché bisogna resistere, portare a casa una superba vittoria sul campo dei milionari francesi, i milioni del Qatar per pompare uno squadrone da Champions. Koulibaly e Allan (strepitoso sino alla fine) spazzano via e c’è uno straordinario Fabian Ruiz a difendere.Con la partita in tasca, arriva nel recupero il pareggio di Di Maria (93’). Il tiro a giro dell’argentino beffa Ospina. Peccato. Ma dal Parco dei Principi esce un grande Napoli.– La partita del Psg col Napoli, terza gara del Gruppo C di Champions, ha segnato la fine della squalifica di tre giornate inflitta dall’Uefa a Buffon per l’aggressione verbale all’arbitro inglese Michael Oliver nei secondi finali al Bernabeu contro il Real Madrid, ritorno dei quarti di finale della Champions dell’anno scorso. Buffon s’è accasato col Psg, dopo avere lasciato la Juve, con un contratto biennale da 8 milioni di euro l’anno.– Napoli e Paris Saint Germain nei sedicesimi della Coppa Uefa 1992-93. Due a zero dei francesi al San Paolo con doppietta di George Weah, oggi 52 anni, presidente della Liberia. A Parigi si giocò il 4 novembre 1992 e il Napoli di Ranieri fece 0-0 con Galli; Ferrara, Tarantino; Thern, Francini, Corradini; Pari, Mauro, Fonseca, Zola (76’ Crippa), Carbone (61’ Careca).– Prima del match di ieri sera al Parco dei Principi, Napoli e Psg si sono incontrati in amichevole l’11 agosto 2014 al San Paolo. Vittoria dei parigini 2-1 (Higuain, Cavani, Pastore). Nel Psg giocavano Sirigu, Thiago Silva, Matuidi, Verratti, Pastore, Lavezzi, Cavani, Ibrahimovic. Il Napoli di Benitez schierò: Rafael (74’ Andujar); Maggio (66’ Mesto), Albiol (61’ Henrique), Koulibaly (46’ Ghoulam), Britos; Jorginho (61’ Dzemaili), Gargano (46’ Inler); Insigne (80’ Radosevic), Hamsik (46’ Michu), Callejon (46’ Mertens); Zapata (46’ Higuain).- Un lungo andare col Napoli per l’Europa, qualche batosta, discrete soddisfazioni, l’indimenticabile Coppa delle Fiere, la scomparsa Coppa delle coppe, tornei con le squadre inglesi, la Coppa delle Alpi in Svizzera con una vittoria, la conquista della Coppa Uefa con Maradona e, in questi ultimi otto anni, cinque partecipazioni alla Champions.- Il debutto internazionale del Napoli risale al 1934. Con il terzo posto in campionato, la squadra di Garbutt conquistò la qualificazione per la coppa Europa. Formazione di tutto rispetto con Cavanna; Vincenzi, Castello; Mongero, Colombari, Rivolta; Visentin, Vojak, Sallustro, Rosetti, Ferraris II. A Vienna 0-0 con l’Admira. Ritorno all’Ascarelli dove il Napoli, in vantaggio di due gol (rete di Sallustro e rigore di Vojak), si fece raggiungere da una doppietta dell’austriaco Duspect. Bella a Zurigo e disastro azzurro (0-5).- Debutto in Coppa delle coppe nel 1962, competizione cui prendevano parte le squadre vincitrici delle coppe nazionali. Prendemmo un aereo per la sconosciuta città di Bangor che si rivelò una Castellammare di Stabia del Galles. Ci andammo con Corelli e Fraschini, Ronzon e Tomeazzi, Girardo e Tacchi. I gallesi vinsero 2-0. Il Napoli pareggiò il conto nel ritorno (3-1) con i gol di Mariani, Tacchi e Fanello.La “bella” si disputò a Londra. Una doppietta di Humberto Rosa (2-1) ci fece passare il turno. Secondo viaggio a Budapest, 1-1 con l’Ujpest e 1-1 anche a Napoli, spareggio a Losanna e vittoria azzurra (3-1, gol di Fanello, Ronzon e Tacchi).Nei quarti di finale l’Ofk di Belgrado: 0-2 in Jugoslavia, 3-1 a Napoli. Ancora una “bella” e fine dell’avventura a Marsiglia. Gli jugoslavi vinsero 3-1.Di nuovo in Coppa delle coppe, nel 1977. Lungo viaggio verso i ghiacci del Circolo polare artico, a Bodoe, sul mar di Norvegia, puzza di pesce ovunque e sole che non tramontava mai, seicento chilometri a sud di Capo Nord. Doppietta di Speggiorin (2-0). A Napoli, fu Massa a sistemare i norvegesi (1-0).Secondo turno coi ciprioti dell’Apoel. Pareggio a Nicosia (1-1) con un rigore di Savoldi, vittoria netta al “San Paolo” con Speggiorin e Massa (2-0). Terza tappa, in Polonia. Contro il Wroclaw di Zmuda, battitore libero famoso e roccioso, che venne poi a giocare nel Verona e nella Cremonese, la difesa azzurra resse (0-0). C’era Favaro in porta. A Napoli, 2-0 siglato da Massa e Chiarugi.Il Napoli raggiunse la semifinale, traguardo storico. Non era mai andato così avanti nelle più importanti coppe europee. Ci riuscì Pesaola. Un gol di Bruscolotti sistemò l’Anderlecht (1-0) al “San Paolo”. Il ritorno a Bruxelles fu una dannazione al “Park Astrid”.Scesero in campo: Carmignani; La Palma, Vavassori; Burgnich, Catellani, Vinazzani; Massa, Juliano, Savoldi, Esposito, Speggiorin.L’allenatore dei belgi, Goethals, ci promise cinque gol. Nella gara di ritorno mancò Bruscolotti, squalificato, ma la difesa se la cavò ancora contro la temibile ala Rensenbrink, uno dei due olandesi dell’Anderlecht, con Haan. Bloccata anche la mezzala Coeck, fonte del gioco belga.Il Napoli sfoderò una prima mezz’ora da favola. Segnò Speggiorin, ma l’arbitro cominciò a cacciarci indietro. Gol annullato, inspiegabilmente. Il direttore di gara era il britannico Matthewson, rappresentante in Inghilterra della birra belga Bellevue, sponsor dell’Anderlecht.Capimmo l’antifona. Speggiorin colse una traversa. Il sogno finì con i gol di Thissen e di Van del Elst (2-0). L’Anderlecht, poi, perse la finale con l’Amburgo. L’avevamo legittimamente gufato.- Nel 1970, la bislacca competizione del Torneo anglo-italiano a gironi. In quello del Napoli, lo Swindon Town, lo Sheffield e la Juventus (le squadre dello stesso Paese non si incontravano). Mediana di ferro con Zurlini, Panzanato e Bianchi; all’attacco, Hamrin con Altafini. Sconfitta a Sheffield (3-4), trasferta nel villaggio di Swindon e vittoria (2-1) coi gol di Montefusco e Altafini.Nel ritorno al “San Paolo”, successo sullo Sheffield (5-1, tripletta di Josè) e sconfitta con lo Swindon Town. Si giocò a Napoli la finale con lo Swindon per l’assegnazione del Trofeo. Finì malissimo (28 maggio 1970). Tre gol degli inglesi, incidenti, partita sospesa al 79’, invasione e stadio devastato. Un anno di squalifica in campo internazionale.Rivincita coi britannici nel 1976, Coppa di Lega italo-inglese fra i vincitori della coppa nazionale. Andata e ritorno. Sconfitta a Southampton (0-1), davanti all’isola di Wight, trionfo al “San Paolo” con due gol di Speggiorin, uno di Chiarugi e uno di Bruscolotti (4-0).Dopo la Coppa delle Alpi 1966, Pesaola vinse il secondo trofeo internazionale sulla panchina del Napoli. La squadra: Carmignani; Bruscolotti, La Palma; Burgnich, Vavassori, Orlandini; Massa, Juliano, Speggiorin, Vinazzani (Esposito), Chiarugi.: Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon (87’ Rog), Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens (85’ Milik), Insigne (53’ Zielinski).: Areola; Meuner, Marquinhos, Kimpembe, Bernat (46’ Kehrer); Verratti (83’ Diaby), Rabiot; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani (76’ Draxler).: Zwayer (Germania).: 29’ Insigne, 60’ autogol Mario Rui, 77’ Mertens, 93’ Di Maria.Paris Saint Germain-Napoli 2-2Liverpool-Stella Rossa 4-06 Liverpool (gol 7-3); 5 Napoli (3-2); 4 Paris Saint Germain (10-6); 1 Stella Rossa (1-10).: Napoli-Paris Saint Germain, Stella Rossa-Liverpool.