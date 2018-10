Come è cambiato il Napoli europeo

da Bodoe, Burnley, Bangor a Parigi

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 24.10.2018)

Le più nobili trasferte sotto la presidenza De Laurentiis sui maggiori palcoscenici della Champions. Il ricordo di un passato gloria e baldoria quando s’andava a giocare oltre il circolo polare artico e nella città ungherese dei Re per le sfide in Coppa delle Fiere. Dalla risata argentina di Pesaola al sopracciglio alzato di Ancelotti. Il calcio nuovo degli “inviati” col computer nel trolley.Fuori di Senna per questa trasferta Champions di allegri pruriti. Parigi.. Le cocottes del piccolo e scartellato Toulouse Lautrec. Charles Trenet che canta buongiorno alle rondini ().Ildi Offenbach e le gambe svettanti delle sessanta ballerine dele il profumo numero 5 che era il pigiama di Marilyn Monroe.di quel malandrino di Yves Montand, metà italiano, metà francese, tutto intero unIl casco d’oro di Simone Signoret., de Beauvoir e Sartre. E Brigitte Trogneux sposata Macron, un po’ Bardot, un po’ Annie Girardot. Ed io, tra di voi, se non parlo mai ho visto già tutto quanto.Ma è solo una partita di calcio, solo maledettamente una partita di calcio, mentre ci sono ragazze deliziose tra le colonne del, vicini gli. Invece, tocca andare oltre, ai margini occidentali di Parigi, sulla, dov’è l’imponente struttura dello stadio, il Parco dei Principi, la tana immensa, blu, rossa e bianca del Paris Saint Germain.è l’invito ammiccante degli assi rilucenti della squadra dell’ex tennista qatariota, imprenditore e politico Nasser Al-Khelaifi del Qatar Investment Authority che, sei anni fa, ha acquistato il Psg per 340 milioni di dollari., un corno. Non siamo venuti per coricarci con voi, campioni del più straordinario benessere del pallone. Noi vi incarteremo.Gli ultras parigini hanno inviato messaggi graziosi. “”. Sarà una festa, ma vogliono farci la festa. Il Psg, altro che Juve, è in testa al campionato francese con 30 punti in dieci partite, 37 gol dispensati agli avversari, cinque ultimamente all’Amiens giocando senza Neymar.Stanno preparando una serata di can-can. Con Kylian Mbappé figlio di africani nato nell’Ile-de-France, vent’anni, un ballerino scatenato. Con il miliardario brasiliano dei piedi Neymar, ventisei anni, crestina dorata e tiri ad arcobaleno, nato sulle rive del fiume Teité nello Stato di San Paolo e sbocciato a Barcellona tra Messi e Iniesta.Col nostro vecchio Matador, l’immenso cavallo selvaggio Edinson Cavani, trentuno anni, capace ancora di andare in gol tendendo le gambe come le più affascinanti spaccate delleal Lido.Quale tarantella preparerà monsieur Ancelottì che qui è stato di casa sei anni fa, campione di Francia col Psg di Lavezzi, Ibrahimovic e Beckham? Come li incartiamo? Come li liverpoolliziamo? Come ce la caveremo con tante stelle sotto il cielo di Parigi? Faremo gli impressionati o gli impressionisti? Dietro giocheremo a tre, a tre e mezzo, a un quarto di luna?Siamo in ballo e balliamo, ha detto il nostro leader calmo. Una volta andavamo raminghi a Bodoe, oltre il circolo polare artico, e a Bangor, piccola città del Galles, a Riga in Lettonia, a Burnley, a Szekesfehérvar la città ungherese dei Re, a Nis in Serbia e al centro delle autostrade balcaniche, fra le tappe europee più singolari di un Napoli d’altri tempi rallegrato dalla risata argentina del Petisso.Oggi viaggiamo “” in questi tempi delaurentiiani, che san Gennaro li benedica, andando in posti d’alto rispetto e più alto lignaggio calcistico se pensiamo a Londra e Manchester, a Monaco di Baviera, Lisbona e Madrid, ora Parigi. Così è cambiata la vita degli “” al seguito del Napoli che hanno il computer nel trolley.E, figuriamoci, Parigi. Né Pesaola, né Vinicio, né Chiappella e neanche quel gentiluomo di Rino Marchesi ci portarono mai a Parigi. Immaginate che cosa sarebbe stata Parigi col Petisso, con Josè Altafini e Canè, con quel matto di Zurlini che, una volta, bastò transitare un giorno e una notte per Londra, diretti verso il disastro di Edimburgo contro l’Hibernian (0-5), sedicesimi di Coppa delle Fiere nel 1967, per fare una baldoria indimenticabile,il casinò in albergo e i cadeau con seni e coseni di Gioacchino Lauro nelle camere.Monsieur Ancelottì alza il sopracciglio e ci richiama all’ordine. Parigi vale un’impresa. E per le imprese sono vietate le baldorie. Però, che tempi quei tempi tra il circolo polare artico e la città ungherese dei Re.