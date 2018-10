Il Napoli Basket sbanca il PalaDonati

di Mario Triggiani

Giorno importante per la Generazione Vincente Napoli Basket, che vince al PalaDonati di Roma contro la IUL Tiber e conquista al terzo tentativo i primi due punti di questa stagione.La gara non è stata particolarmente esaltante, con molti errori da ambo le parti e con le squadre che vivevano soprattutto di break come quello iniziale che sembrava chiudere immediatamente la gara e quello del secondo quarto col quale Roma l'ha riaperta.Per Napoli parte in quintetto Molinari, che vede così ricompensate le recenti buone prestazioni. La guardia in canotta azzurra mostra subito la solita buona difesa, che costringe Lestini, principale terminale offensivo di Roma, a commette subito due falli ed assistere al resto del primo quarto dalla panchina.Purtroppo la gara di Molinari non continua altrettanto bene, con un fallo antisportivo ed un altro duro contatto al limite che rischiano di invalidare quanto di buono mostrato in difesa ed a rimbalzo dal giocatore classe 1992.Il secondo tempo vede una predominanza di Napoli a rimbalzo, grazie a tanto lavoro sotto le plance di Malagoli e Dincic (9 rimbalzi per ciascuno dei due a fine gara) che regalano tanti secondo possessi alla Generazione Vincente in un momento in cui i tiri degli esterni proprio non volevano saperne di entrare.Si arriva così agli ultimi minuti, con Napoli che potrebbe mettere una pietra tombale sulla partita quando, con la formazione partenopea sopra di due punti, Di Viccaro va in lunetta per tre tiri liberi a ventotto secondi dal termine. La guardia però fa 0/3 e sposta l'inerzia della gara in favore dei capitolini.Cecchetti, mandato in lunetta, fa solo 1/2 e regala a Napoli la possibilità di portarsi avanti di tre punti grazie alla freddezza ai liberi del capitano. Roma perde ingenuamente la palla del pareggio e dalla lunetta Milani ed ancora Guarino suggellano la vittoria della formazione partenopea.Napoli torna dunque a vincere in trasferta dopo un digiuno durato quasi un anno e mezzo. L'ultima vittoria esterna era infatti datata 2 giugno 2017, quando in gara 3 della serie finale di playoff la formazione capitanata da Maggio si impose al PalaIaia di Palestrina sulla formazione allora allenata dall'attuale coach degli azzurri Gianluca Lulli (e sulla cui panchina siede ora Ponticiello, ex allenatore di Napoli).Queste le parole di coach Lulli a fine gara: “”.La Generazione Vincente tornerà in campo mercoledì sera alle 20:30 quando, mentre a Parigi si disputerà PSG-Napoli di Champions, il Palazzetto dello Sport di Casalnuovo ospiterà l'incontro valido per la quarta giornata di campionato tra la formazione azzurra e la Treofan Battiglia dell'ex azzurro Murolo.Si tratterà di un'altra sfida contro una formazione che non punta ai playoff, dunque conquistare i due punti è una necessità assoluta, e si dovrà poi bissare il successo anche nella gara di sabato 27 ottobre al PalaErrico contro Pozzuoli.Federico Lestini 19 (1/7, 5/11), Alessandro Cecchetti 16 (5/9, 0/0), Federico Padovani 8 (0/0, 2/3), Giuliano Maresca 7 (2/8, 1/4), Alessandro Sperduto 5 (1/1, 1/6), Francesco Sforza 5 (1/2, 1/1), Giorgio Algeri 3 (1/2, 0/2), Andrea Dalsasso 1 (0/0, 0/0), Alessandro Galli 0 (0/0, 0/0), Leonardo Galli 0 (0/1, 0/0), Andrea Scuderi 0 (0/0, 0/0), Federico Corsi 0 (0/0, 0/0)12 / 2129 9 + 20 (Alessandro Cecchetti 8)8 (Giorgio Algeri 4)Nemanja Dincic 16 (4/9, 0/2), Tommaso Milani 16 (4/6, 2/4), Francesco Guarino 13 (3/4, 1/3), Riccardo Malagoli 8 (2/8, 0/0), Hugo Erkmaa 7 (2/3, 1/2), Vincenzo Di Viccaro 5 (0/1, 1/5), Luca Malfatti 4 (1/1, 0/4), Dario Molinari 0 (0/0, 0/2), Luca Gazineo 0 (0/1, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Pietro Giovanardi 0 (0/0, 0/0), Antonio Crescenzi 0 (0/0, 0/0)22 / 2933 11 + 22 (Nemanja Dincic, Riccardo Malagoli 9)0 (Nemanja Dincic, Tommaso Milani, Francesco Guarino, Riccardo Malagoli, Hugo Erkmaa, Vincenzo Di Viccaro, Luca Malfatti, Dario Molinari, Luca Gazineo, Alessandro Puoti, Pietro Giovanardi, Antonio Crescenzi 0)