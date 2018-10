A Udine un Napoli grande squadra

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 21.10.2028)

Alla Dacia Arena di Udine scende un Napoli eccitato dal pareggio della Juventus nel pomeriggio. Nel fortino dello Stadium torinese, lo squadrone bianconero si fa imporre il pari dal Genoa (1-1). C’è la possibilità di avvicinare la capolista, da -6 a -4.E il Napoli entra in campo incenerendo l’Udinese. Mezz’ora da grande squadra, palleggio veloce, gioco a un tocco e vantaggio con Fabian Ruiz (14’). Non c’è Insigne, ma c’è il suo sosia. Perché Ruiz fa gol alla maniera di Insigne, dalla mattonella di Insigne e con un tiro a giro, ma di destro, lui, Fabian Ruiz, che è un mancino.La prima mezz’ora di gioco fa pensare ad una goleada. Il Napoli gira a mille. È l’undicesima formazione della stagione, ma quando una squadra è ricca di “piedi buoni” ogni modulo e ogni cambio di formazione vanno benissimo.Il Napoli si ritrova a giocare come ai bei tempi. Conquista il campo e la partita. Prima curiosità. Fabian Ruiz è entrato in campo al posto di Verdi infortunatosi dopo appena tre minuti. Funziona lo stellone di Ancelotti, funzionerà anche in seguito, perché le sostituzioni fortunate passeranno a due.Mezz’ora da grande squadra, ma poi il gioco cala, l’Udinese si rianima, Karnezis deve metterci un paio di toppe (23’ sventando un diagonale di Lasagna, 56’ rubando palla nell’area piccola allo stesso Lasagna).Dove una volta brillavano Insigne, Hamsik e Ghoulam sulla fantastica fascia sinisitra di Sarri, a Udine tocca a Hysaj che avanza e al tandem Fabian Ruiz-Zielinski di fare scintille. L’Udinese è rattrappita nella sua metà campo. Il Napoli recupera velocemente il pallone e lo fa girare rapidamente, a un tocco.Allan è il primo incontrista, ma piazzandosi davanti ai quattro difensori (quando il Napoli accenna a un 4-1-4-1) è anche il superbo regista della squadra, inserendosi in attacco con strappi poderosi.Sulla fascia destra, Callejon copre un grande spazio nella fase passiva e Malcuit è ben presente. È un Napoli sorprendente per gioco e personalità.Ma il vantaggio è minimo. Ancelotti è nervoso perché il Napoli gioca troppo, ma troppo poco conclude. Non funziona il tandem offensivo Milik-Mertens, poco servito, ma anche piuttosto passivo.Il Napoli, che cala dopo la prima grande mezz’ora, rischia. Soprattutto quando l’Udinese cambia il mediano-difensivo Behrami con Barak meglio dotato per portare avanti la squadra friulana.Però sul punto di subire la riscossa dell’Udinese, il Napoli rialza il capo e colpisce. Prima su rigore di Mertens (81’) e a questo punto la vittoria è in cassaforte. Poi andando ancora in gol con Rog (85’) dopo un vertiginoso scambio stretto con Mertens. Altra sostituzione fortunata: Rog è appena entrato in campo al posto di Zielinski.Allora, il campionato non è finito? La Juve resta sempre la grande favorita, ma il Napoli non molla il ruolo di leder degli inseguitori come ha fatto negli ultimi anni.È incredibile come una formazione sempre ritoccata e rinnovata mostri personalità e sicurezza. Ed è stata senza precedenti l’intensità agonistica con cui il Napoli ha afferrato la partita.– 71 gol per Mertens che raggiunge Altafini e Higuain nella storia dei marcatori del Napoli ed ora è a due reti da Careca.– Rolando Mandragora, 21 anni, napoletano di Scampia, è il gioiello dell’Udinese che l’ha preso dalla Juventus per 20 milioni. Quest’anno ha saltato un turno per squalifica alla seconda giornata. La prova televisiva rivelava che, nella partita Udinese-Sampdoria, al ragazzo era scappata una bestemmia.– Su 36 partite a Udine, il Napoli ne ha vinte sette (17 pareggi, 13 sconfitte). Risale al primo anno dell’Udinese in serie A (1950-51) la prima vittoria azzurra sul campo dei friulani (1-0, gol di Krieziu; allenatore Monzeglio). Seguì il successo ancora per 1-0 (Damiani) nel campionato 1981-82, allenatore Marchesi. In seguito: 3-0 nell’anno del primo scudetto (Maradona un rigore e un gol, De Napoli; allenatore Bianchi); il 5-0 con Reja nella stagione 2007-08; le due vittorie consecutive negli ultimi due campionati con Sarri (2-1 nel 2016-17 con doppietta di Insigne; 1-0 firmato da Jorginho nel campionato scorso). Ieri il settimo successo.– Il Napoli di Sarri (2015-16) s’era avvicinato a tre punti dalla Juventus lottando per lo scudetto. Alla 31ª giornata, 3 aprile 2016, il Napoli giocò a Udine e fu battuto 3-1 con Higuain espulso al 75’ per un fallo su Felipe, arbitro Irrati. La partita si giocò alle 12,30. La Juve batté l’Empoli 1-0 (Mandzukic) e si allontanò a sei lunghezze che divennero nove a fine campionato.– Antonio Di Natale di Pomigliano d’Arco, 41 anni oggi, venti di calcio, cinque stagioni nell’Empoli, dodici con l’Udinese, 300 gol in carriera e 686 partite. Nei campionati con l’Empoli giocò quattro volte contro il Napoli senza segnare. Giocando con l’Udinese, sette volte su nove affrontò il Napoli a Udine segnando 7 gol agli azzurri (due triplette e un gol), una volta assente, una volta in panchina. A Udine, nel 3-1 del 28 novembre 2010, segnò direttamente su corner, beffando Hamsik appostato sul primo palo. A Napoli giocò quattro volte (segnando un gol su rigore), ma dal 2010 quattro volte si rifiutò di andare in campo e una volta rimase in panchina. Diceva: “”.– Ritorno in serie A con Edy Reja, 2007-08. Debutto casalingo perdendo col Cagliari, exploit alla seconda giornata col clamoroso 5-0 a Udine, massima vittoria azzurra contro i friulani. La squadra di quell’impresa (3-5-2): Iezzo; Cupi (53’ Contini), Paolo Cannavaro, Domizzi; Grava, Hamsik, Gargano, Blasi (84’ Bogliacino), Savini; Lavezzi, Zalayeta (75’ Sosa). A segno due volte Zalayeta e centri di Domizzi, Lavezzi e del Pampa Sosa.– A Udine, nel campionato 1957-58, il Napoli ha subito una delle più pesanti sconfitte esterne della sua storia: 0-7. Pure, in quel campionato, allenatore Amadei, il Napoli batté la Juventus 3-1 a Torino e 4-3 al Vomero. I bianconeri vinsero lo scudetto, gli azzurri si piazzarono quarti. A Udine, l’11 maggio 1958, terzultima giornata, il clamoroso rovescio.Avviarono la vittoria friulana le autoreti di Franchini e Comaschi. Poi andarono a segno Fontanesi (3 gol), Lindskog e Bettini.Curiosità di quella partita, due omonimi in campo: l’attaccante Alberto Fontanesi dell’Udinese, mantovano, e il portiere del Napoli Brenno Fontanesi, emiliano, riserva di Bugatti. La formazione azzurra: Fontanesi; Comaschi, Posio; Morin, Franchini, Greco; Beltrandi, Di Giacomo, Bertucco, Vinicio, Brugola.– Segnando con la mano fintando il colpo di testa, Maradona anticipò a Udine (12 maggio 1985) la mano de Dios del Mondiale 1986. Diego sospinse in rete il pallone che, calciato da Bertoni, era stato respinto dalla traversa. Fu il gol del pareggio azzurro a un minuto dalla fine (2-2). Zico invitò Maradona a confessare all’arbitro di avere segnato con la mano, “altrimenti sei un ladro” aggiunse il brasiliano dell’Udinese. E Diego gli si mise sull’attenti di fronte dicendo: “Sono Diego Armando Maradona di professione ladro”. Gol convalidato e, alla fine, scambio di maglia tra l’argentino e il brasiliano.– Antonio Criscimanni, romano, che giocò nel Napoli per due campionati dal 1981 al 1983, passando all’Udinese (quattro campionati) fu tra i più feroci marcatori di Maradona. Nella partita al San Paolo del 24 novembre 1985 (1-1), Diego colpito a un ginocchio dall’avversario lo abbatté con una testata. Fu la seconda espulsione di Maradona in Italia. Si disse che Diego aveva cercato il “rosso” per volare in Argentina saltando la gara successiva. La prima volta, il pibe era stato espulso ad Ascoli (18 novembre 1984). La Commissione disciplinare lo perdonò e poté giocare la partita successiva contro la Cremonese.: Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Husay; Callejon, Allan, Zielinski (84’ Rog), Verdi (3’ Fabian Ruiz); Milik (74’ Hamsik), Mertens.: Scuffet; Larsen, Ekong (35’ Opoku), Nuytinck, Samir; Behrami (68’ Barak); Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna.: Mariani (Aprilia).: 14’ Fabian Ruiz, 81’ Mertens rigore, 85’ Rog.Roma-Spal 0-2, Juventus-Genoa 1-1, Udinese-Napoli 0-3.Frosinone-Empoli, Bologna-Torino, Chievo-Atalanta, Parma-Lazio, Fiorentina-Cagliari, Inter-Milan.Sampdoria-Sassuolo.Juventus 25; Napoli 21; Inter 16; Lazio 15; Roma e Sampdoria 14; Genoa, Sassuolo, Parma, Fiorentina 13; Spal, Torino, Milan 12; Cagliari 9; Udinese 8; Bologna 7; Atalanta 6; Empoli 5; Frosinone 1; Chievo -1.