Da Mertens a Insigne il gol è cambiato

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 15.10.2018)

C’è qualcosa che non quadra nelle “” del Napoli dopo otto giornate di campionato.È giusto esaltare l’exploit di Lorenzo Insigne (6 gol) come cannoniere nella sua nuova posizione al centro dell’attacco (più vicino alla porta, si dice), ma l’anno scorso Dries Mertens, che era il “”, di gol ne segnò 7.Magnifico opportunista sotto rete, Insigne ha però segnato il suo gol più bello dall’antica “” di esterno sinistro (contro il Sassuolo). Un gol “”, non eccezionalmente “rapinato”.Si sostiene che, al centro dell’attacco, Insigne non deve sobbarcarsi a un logorante impegno difensivo, perciò ha maggiori opportunità da attaccante. Col 4-3-3 di Sarri, Insigne doveva coprire la fascia mancina con lunghi e faticosi rientri. Ma col 4-4-2 di Ancelotti, tornando a giocare a sinistra, la sua autentica posizione in campo, Insigne avrebbe minori compiti di copertura.È per questo che molti sostengono che Lorenzo debba tornare a giocare a sinistra con Mertens o Milik al centro.L’anno scorso nelle prime otto giornate era andato in gol Callejon (4), assente quest’anno nel tabellino dei marcatori.– Quest’anno, con Ancelotti, sono sei gli azzurri che hanno segnato (Insigne 6, Milik 3, Zielinski 2, Mertens 2, Ounas 1, Verdi 1) per un totale di 15 gol. Nel Napoli dell’anno scorso furono dieci i calciatori di Sarri ad andare in gol nelle prime otto giornate (Mertens 7, Callejon 4, Insigne 3, Ghoulam 2, Zielinski 2, Koulibaly 2, Hamsik 1, Milik 1, Allan 1, Rog 1, Jorginho1, più un autogol) per un totale di 26 reti. Nelle prime otto giornate, il Napoli di questa stagione ha tirato in porta 50 volte e ha subito 29 tiri, il Napoli dell’anno scorso 67 tiri nello specchio della porta avversaria e 19 tiri subiti.– Ventuno giocatori sono stati impiegati da Ancelotti, ventuno da Sarri nelle prime otto giornate. Cinque giocatori sempre presenti con Ancelotti (Koulibay, Insigne, Zielinski, Allan, Mertens), cinque con Sarri (Koulibaly, Insigne, Mertens, Hamsik, Callejon). Koulibaly, Insigne e Mertens sempre presenti per entrambi i tecnici. Fra i cinque giocatori sempre presenti, Ancelotti ha inserito Zielinski e Allan, Sarri puntò su Hamsik e Callejon.Con Ancellotti, rispetto a Sarri, ecco quelli che hanno giocato di più nelle prime otto giornate: Milik +329’, Zielinski +308’, Allan +248’, Maksimovic +196’, Rog +105’, Hysaj +98’, Ounas +86’, Albiol +42’, Diawara +20’, Mario Rui +488’. Hanno giocato di meno: Mertens -275’, Callejon -196’, Hamsik -185’, Insigne -109’.– Il possesso-palla non è più un dogma con Ancelotti. Leggermente superiore in cinque partite (65% col Parma, 61% con la Lazio, 60% con la Fiorentina, 55% con la Sampdoria, 50,6% col Milan). Inferiore in tre gare (43% col Sassuolo, 46% con la Juve, 48% col Torino).Il cambio di modulo e l’impiego di tutta la “rosa” da parte di Ancelotti spiegano le differenze fra le prime otto giornate di questo campionato e le otto dell’anno scorso.Ancelotti non ha ottenuto risultati migliori dai giocatori ai quali ha dato più spazio: Zielinski giocando di più si è fermato sempre a due gol, Rog zero gol (uno con Sarri). Non sono stati protagonisti di prestazioni memorabili.– Il Napoli subisce più tiri perché nel nuovo modulo (4-4-2) non è ancora a punto la fase difensiva. Il Napoli di Ancelotti gioca basso rispetto a quello di Sarri, ma ha linee meno compatte fra centrocampo e difesa. Il Napoli di Ancelotti subisce più tiri. Ospina è stato il migliore in campo contro il Sassuolo. Reina non è stato mai il migliore in campo.– La manovra offensiva non si sviluppa più secondo schemi preordinati, ma lascia libera la fantasia degli attaccanti, L’azione individuale e le combinazioni fra due o più giocatori nascono dalla scelta “sul campo”. All’attacco, il Napoli di oggi è più imprevedibile rispetto alla squadra di Sarri e il contropiede è la nuova arma per colpire grazie alla maggiore verticalizzazione voluta da Ancelotti.– Il Napoli di Sarri era una squadra ben definita, monotona nella ripetitività dell’azione, nell’atteggiamento in campo (squadra e pressing alti), nella tensione costante e irrinunciabile per tenere in pugno le partite con un palleggio insistito, prestazioni quindi dispendiose.Il Napoli di Ancelotti non è ancora una squadra dalla personalità evidente, ma anche grazie alla rotazione dell’intera “rosa” promette di non andare in tilt col succedersi degli impegni. In campo, procede a strappi. Questo le consente di risparmiare energie rispetto al controllo totale del gioco preteso da Sarri.Cambiano anche le motivazioni. Se gli ex panchinari, più e meglio impiegati da Ancelotti, offrono (dovrebbero offrire) un rendimento adeguato alla loro maggiore valorizzazione, tra gli ex titolarissimi (Mertens e Hamsik soprattutto, Callejon in misura minore) cala naturalmente la tensione per l’impiego non più “”.– Il miglioramento della squadra, pilotata più “” da Ancelotti, dipende dai primi (gli ex panchinari) che non hanno ancora offerto prestazioni convincenti, da Diawara a Rog, mentre Zielinski resta sempre a metà strada tra il fantastico giocatore che potrebbe essere e il rendimento in campo. Non ha ancora mostrato qual è la sua posizione migliore. Da mezz’ala sinistra offensiva procede con strappi interessanti.Non c’è ancora, ma i lavori sono in corso, una consistente collocazione dei nuovi giocatori per il superamento definitivo della squadra di Sarri.– Fabian Ruiz, che a Dimaro sembrava dovesse spaccare il mondo, ha giocato solo 111 minuti sui 720 totali delle prime otto giornate, Verdi poco più (182’). Il rendimento di Verdi è ancora insoddisfacente, mentre per Fabian Ruiz (pagato 30 milioni, il top della spesa azzurra) pesa la posizione in campo che non è mai la sua preferita (sulla destra). Un giocatore pagato tanto dovrebbe avere una collocazione precisa e stabile nella formazione.Ounas è passato dai 35 minuti giocati con Sarri nelle prime otto partite ai 121 giocati con Ancelotti. La prodezza contro il Sassuolo è stata un acuto solitario. Poi il giocatore è stato sostituito (da Insigne), così come, nella stessa partita, è accaduto a Diawara (dal 56’ Allan) e a Verdi (dal 69’ Callejon).La rotazione dell’intera “rosa” non consente di individuare l’inserimento stabile dei nuovi e di quei giocatori che Sarri tratteneva in panchina (Rog ha giocato sinora 183’, con Sarri era stato in campo 78’).Contro il Sassuolo, per non lasciarsi sfuggire il risultato, Ancelotti ha dovuto impiegare a un certo punto la “”. Sia i nuovi giocatori che quelli esiliati in panchina da Sarri non danno ancora risposte positive per sostenere il “” di Ancelotti.Tutto questo non per dimostrare che il lavoro di Sarri resta superiore a quello di Ancelotti. Sarri ha avuto tre anni di tempo per arrivare alla squadra dei 91 punti. Ancelotti è al primo anno.– In ogni caso, il ciclo della squadra dei “” poteva considerarsi concluso a meno che, come ventilato da Sarri, non fossero stati inseriti due fuoriclasse. A parte la rottura tra De Laurentiis e Sarri avvenuta sul piano personale, la convivenza s’era esaurita, sul progetto tecnico non c’era possibilità di intesa. Sarri voleva due fuoriclasse, De Laurentiis pretendeva la valorizzazione dell’intera “” trascurata da Sarri.È chiaro che alla base di una simile situazione ci sono motivi economici. Il Napoli non può consentirsi l’ingaggio di due fuoriclasse perché rischierebbe di mandare all’aria la saggia politica di bilancio fin qui perseguita.– Per uscire da questa “” De Laurentiis ha fatto ricorso, con un altro dei suoi colpi geniali, all’allenatore italiano che più di ogni altro ha vinto in Europa. L’intesa con Ancelotti è stata immediata. Non hanno fatto velo ad entrambi le difficoltà del “passaggio” non solo tattico da Sarri al nuovo tecnico e la contenuta presenza sul calciomercato dove, comunque, il Napoli ha investito 101 milioni (Fabian Ruiz 30, Meret 27, Simone Verdi 25, Malcuit 13, Karnezis 5, Ospina 1 più 8 per il riscatto).È salito anche il monte-stipendi passato da 93,6 milioni a 108,8 più l’impegno triennale di 20 milioni per Ancelotti.Stante la superiorità della Juventus sul piano economico e tecnico, non solo il Napoli ma anche gli altri club di vertice considerano “” svenarsi per mettersi alla pari della Juve che resta così “”.Proseguendo su questa linea, favorita dalla qualificazione Champions allargata a quattro squadre, che è il traguardo delle squadre più attrezzate, escludendo lo “” per lo scudetto, la Juventus è destinata a dominare ancora per molto, forte di una programmazione superiore iniziata da tempo e sostenuta da competenze tecniche e disponibilità finanziarie, oltre che dal prestigio del club e dalla “pressione” che esercita in campo e fuori. Una volta si diceva “” dell’intero mondo calcistico nazionale.– Il Napoli deve fare giustamente i conti per non finire in bancarotta, mentre le plusvalenze cominciano ad esaurirsi. Ceduto Jorginho al Chelsea per 57 milioni (il Napoli l’aveva pagato 19,5), non resterebbe che Koulibaly, valutato oggi 100 milioni, per fare cassa, ma sarebbe una ulteriore cessione destinata ad indebolire la squadra azzurra (dopo Cavani, dopo Higuain).Il Napoli sta pagando la cessione di Jorginho, il distributore di gioco che la squadra non ha più. Il tentativo di Ancelotti di supplire con Hamsik è per ora una soluzione incerta. Il Napoli di Ancelotti non ha un leader di gioco, chiamiamolo regista o centromediano metodista. È Allan con il suo contenimento a metà campo e gli strappi in avanti a supplire a questa lacuna, ma è una soluzione estemporanea.– Il Napoli di Sarri era ben definito ma aveva anche esaurito il suo percorso. Questo ha reso necessario il cambio della guida tecnica. De Laurentiis aveva due strade: ingaggiare un tecnico sulla linea di Sarri (Giampaolo) o un allenatore che cambiasse tutto senza pretendere acquisti top (Ancelotti). La seconda scelta si può condividere.Rispetto a Sarri che, insieme ai “”, ha sacrificato la stagione scorsa al solo obiettivo dello scudetto, malamente giocato nel finale, l’obiettivo con Ancelotti chiaro e dichiarato è quello di essere “” in tutte le competizione andando più avanti possibile, specialmente in Champions che garantisce prestigio e soldi, essenziali questi ultimi per il futuro del Napoli.