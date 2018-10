L'Amica Geniale, di Elena Ferrante

di Giovanna D'Arbitrio

I primi due episodi della serie televisiva tratta dalla nota quadrilogia di, sono apparsi sul grande schermo in questi giorni, riscuotendo un notevole successo.Ricordiamo che nel 2011 fu pubblicato il primo volume del ciclo, seguito dai libri. (Ed.e/o).Nel 2017 la televisione statunitense HBO annunciò poi la produzione di una serie televisiva in otto puntate basata sui suddetti libri (prodotta da RAI Cinema e Fandango), recitata in lingua napoletana con sottotitoli in inglese.I primi due episodi sono tratti dal primo volume che descrivono l’infanzia e l’adolescenza di due bambine,), e), in un quartiere povero di Napoli negli anni ’50, dove è racchiusa tutta la loro vita, tra giochi con le bambole, scuola e famiglia, litigi tra familiari e i loro vicini, violenze del “guappo”, Don Achille.Molto intelligente, ribelle e decisa, Lila desta l’ammirazione diche diventa sua amica e la segue in tutte le sue audaci iniziative. Purtroppo con la fine della scuola elementare sono costrette a separarsi: il padre di Lila, calzolaio povero e maschilista, non le consentirà di proseguire gli studi, mentre il padre di Lenù, usciere comunale, permetterà alla figlia di continuare a studiare.I loro percorsi comunque continueranno ad intrecciarsi per tutta la vita e in futuro verranno poi descritti da Elena in un libro, specchio dei loro sogni, amori, inganni, rotture e ricongiungimenti, in particolare del loro coraggio nel sottrarsi a patriarcale sottomissione, maschilismo e degrado socio-culturale.Il primo volume, così come il film, si apre con il prologo,, in cui il figlio di Lila chiede invano aiuto a Lenù, ormai anziana, qualche notizia per ritrovare la madre scomparsa.La narrazione poi continua con i ricordi di(voce narrante:) ed è condotta da lei stessa in prima persona. Vengono alla luce così tanti personaggi, descrizioni di ambienti e usanze di una Napoli anni ‘50 e via via nei libri successivi scorrono tanti eventi storici fino ai nostri giorni: un excursus emozionante e coinvolgente per i napoletani di una certa età, come la sottoscritta che ben ricorda il passato, in particolare gli anni ’60 quando come insegnante toccò con mano i problemi della dispersione scolastica in certi quartieri napoletani “”.Secondo la descrizione della casa editrice la quadrilogia “”.Nella trasposizione cinematografica, senz’altro notevole la sceneggiatura diil quale con la sua abile regia, inoltre, è riuscito a dar corpo a Lenù e Lila con due piccole bravissime attrici non professioniste,(Elena) e(Lila), ricostruendo la storia a Caserta, vicino Napoli che è l’ altra protagonista del racconto, una città descritta in tutti i suoi contrasti, tra splendore, miseria, catastrofi naturali (terremoto dell’ ’80,) sul fondo di un'Italia tormentata da drammi di tutti i generi dal dopoguerra fino ai nostri giorni.Si ritiene che la scrittrice Elena Ferrante, nata e cresciuta a Napoli, si nasconda dietro uno pseudonimo, per cui varie ipotesi sono state avanzate sulla sua vera identità, tra le quali forse la più accreditata è quella centrata su Anita Raja, traduttrice e saggista partenopea. Dal suo primo romanzo,(1992) fu tratto l'omonimo film di Mario Martone e da(2002) è stata realizzata la pellicola omonima di Roberto Faenza.