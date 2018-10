Ancelotti spiazza Klopp e vince con Insigne

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 04.10.2018)

Ha fatto tutto il Napoli e la vittoria è arrivata negli ultimi minuti dopo un dominio costante. La vecchia intesa Callejon-Insigne ha abbattuto il Liverpool. A pochi minuti dalla fine, Lorenzo in scivolata ha battuto Allison. Conclusione entusiasmante e meritatissima. Perché prima c’era stato solo il Napoli. Salvataggio sulla linea di Gomez (75’ sulla conclusione di Callejon), traversa di Mertens da pochi passi (82’) dopo i tiri di Milik (33’ e 49’) che sorprendevano Alisson.Il Napoli ha sbancato la Banca d’Inghilterra, il Liverpool che vale 876 milioni di euro (il Napoli valutato 489), l’olandese del Suriname Virgil van Dijk costato 85 milioni, Alisson 62,5, il guineano Naby Keita 51, il senegalese Mané 41,2, l’egiziano Salah 42, il brasiliano Firmino 41 milioni. È il Liverpool del produttore televisivo Tom Werner di New York, 68 anni, da otto presidente del club inglese, che esce battuto dal San Paolo.Ancelotti spiazza Klopp con una tattica a sorpresa. Il 4-4-2 rimodellato in un 3-4-3 in fase di possesso, in 3-5-2 in fase passiva. Il Liverpool ci ha capito poco. Torna tutto in ballo nel girone di Champions. Si apre una luce azzurra. Il Napoli comanda il girone (4 punti) davanti a Liverpool e Paris Saint Germain (3).Il Napoli meritava di vincere. È stata una gran serata. Il Napoli ha spento le stelle del Liverpool. Koulibaly non ha dato scampo a Salah; Maksimovic, con l’aiuto di Callejon e di Allan, ha tenuto lontano Manè dall’area azzurra.Senza paura, decisi, determinati, veloci. Il Napoli ha rubato l’iniziativa al Liverpool dai primi minuti. Le furie rosse sono state poco furiose perché gli azzurri hanno giocato meglio.Le novità sono Maksimovic in difesa al posto di Hysaj, Fabian Ruiz esterno sinistro di centrocampo (Zielinski in panchina), Milik al posto di Mertens. E c’è Hamsik. Così comincia il match.Il trucco di Ancelotti c’è e si vede. Difesa a tre, uomo contro uomo sulle punte inglesi anche se il centravanti Firmino arretra e non dà punti di riferimento. In fase di possesso è un 3-4-3.Mario Rui è in costante proiezione offensiva (33’ su un suo cross, Milik non riesce a superare Alisson). Con Mario Rui e Fabian Ruiz larghi a sinistra e Callejon pronto a sprintare a destra, il Napoli cerca di allargare la difesa britannica.C’è un formidabile Allan in contrasto e in regia. Il gran lavoro del brasiliano libera Hamsik che si propone da mezz’ala sinistra e gioca un’ottima partita fino all’81’ quando deve arrendersi alla fatica e ai primi errori (entra Zielinski). Fabian Ruiz ha stentato a trovare la posizione ed è stato l’unico azzurro a mancare all’appello della grande sfida.Per tutto il primo tempo il Napoli ha comandato la partita. L’imprecisione sull’ultimo passaggio bloccava l’azione offensiva. Ma era proprio un bel Napoli contro un Liverpool sorprendentemente prudente che non riusciva mai a ripartire pericolosamente. Nei primi 45 minuti non c’è stato un solo tiro in porta del Liverpool.Si temeva un calo nella ripresa, ma il Napoli giocava la seconda metà della gara con la stessa attenzione, la stessa determinazione, la stessa voglia di vincere del primo tempo.– Nel pomeriggio, a Frattamaggiore, i ragazzi di Baronio hanno chiuso 1-1 col Liverpool nella Youth Champions League, gol di Giordano in un finale confuso dopo un primo tempo dominato dagli inglesi.– Brutto ricordo per James Milner dell’amichevole di agosto col Napoli a Dublino. In uno scontro con Mario Rui, riportò una grossa ferita alla fronte chiusa con quindici punti di sutura.– L’ultima italiana affrontata dal Liverpool in Champions è stata la Roma, semifinali dell’ultima edizione. Giallorossi massacrati a Liverpool (5-2 con doppietta di Salah, gol di Mané e doppietta di Firmino). Rimonta sfiorata dalla Roma nel ritorno: 4-2 (Mané e Wijnaldum in gol per gli inglesi).– Napoli e Liverpool già in campo nell’Europa League 2010-11. La sfida si consumò nei gironi. Il Napoli di Mazzarri contro il Liverpool di Roy Hodgson. Al San Paolo, partita senza gol. In Inghilterra il tris di gol di Stevan Gerrard nell’ultimo quarto d’ora (3-1) segnò la fine del sogno azzurro. Era il Napoli del 3-5-2 con De Sanctis, Campagnaro, Paolo Cannavaro, Aronica, Maggio, Pazienza, Gargano, Hamsik, Dossena, Lavezzi, Cavani.– Sono 40 le partite del Napoli tra Coppa dei campioni e Champions: 18 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte, 61 gol all’attivo, 52 subiti. I goleador azzurri di Champions sono Mertens e Insigne con 8 reti, seguiti da Callejon (5), Milik e Hamsik (4), Zielinski (2), Diawara (un rigore).– Quarantuno partecipazioni del Napoli a tornei europei. Due volte in Coppa dei campioni (massimo risultato l’ottavo di finale perso con lo Spartak Mosca), sei in Champions (massimo risultato gli ottavi contro Chelsea nel 2012 e Real Madrid nel 2017). Diciannove partecipazioni alla Coppa Uefa/Europa League con la vittoria del 1989 in Coppa Uefa. Due volte in Coppa delle coppe (una semifinale persa contro l’Anderlecht). Quattro partecipazioni alla Coppa delle Fiere, due alla Mitropa Cup, tre alla Coppa delle Alpi (una vittoria), una presenza al Torneo anglo-italiano (una vittoria), una al Torneo di Lega italo-inglese (una vittoria).– Lorenzo Insigne si illumina quando vede Klopp. Gli rifilò due gol quando Klopp era alla guida del Borussia Dortmund. Una punizione magica al San Paolo e un gol in Germania per la Champions 2013-14. Il portiere del Borussia era Weidenfeller, un gigante di 1,93. Ieri sera, il gol vincente contro il Liverpool.– Dublino, 4 agosto, ahi che dolor! Amichevole col Liverpool. Disastro. Cinque gol nella porta azzurra difesa da Karnezis. In gol Milner, Wijnaldum, Salah, Sturride, Moreno. Non proprio un bel divertimento.– Jurgen Klopp, biondone di Stoccarda, 51 anni e 1,93, quarto anno al Liverpool. Finora si è piazzato ottavo il primo anno e, poi, due volte quarto. È in testa alla Premier dopo sette partite (19 punti) alla pari del Manchester City. Stipendio: 13,5 milioni di euro, terzo allenatore più pagato al mondo. Due matrimoni e due figli. Sposato con Ulla Sandrok, autrice di libri per bambini. Ha ammesso di avere fatto il trapianto dei capelli nel 2012.– Il Liverpool ha vinto 18 volte il campionato inglese, ma l’ultimo successo risale a 28 anni (1989-1990).– Dal 1964-65 il Liverpool è stato presente sulla scena europea 40 volte. Debuttò in Coppa dei campioni perdendo la semifinale con l’Inter, andata 3-1, ritorno 0-3 a Milano. Undici presenze in Coppa dei campioni vincendone quattro, dieci in Champions League vincendone una (2004-05 sul Milan ai rigori). Nell’edizione scorsa, finalista battuta dal Real Madrid. Cinque partecipazione alla Coppa delle coppe (una vittoria). Nove volte in Coppa Uefa vincendone due. Cinque in Europa League, vincendone una.: Ospina; Maksimovic Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik (81’ Zielinski), Fabian Ruiz (68’ Verdi); Milik (68’ Mertens), Insigne.: Allison; Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner (76’ Fabinho), Wijnaldum, Keita (18’ Henderson); Salah, Firmino, Manè (88’ Sturridge).: Kassai (Ungheria).: 89’ Insigne.Napoli-Liverpool 1-0Paris Saint Germain-Stella Rossa 6-1Napoli 4 (1-0); Paris Saint Germain 3 (8-4); Liverpool 3 (3-3); Stella Rossa 1 (1-6).: Paris Saint Germain-Napoli, Liverpool-Stella Rossa.