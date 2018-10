C’è il Liverpool, serve un’impresa

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 03.10.2018)

Il Napoli si rituffa nel girone proibitivo della Champions e stasera, al San Paolo, se la vedrà col Liverpool, lo squadrone inglese di Jurgen Klopp, la macchina da gol del trio Salah-Firmino-Manè, la più aggressiva e temibile delle formazioni Champions, vicecampione d’Europa.Sulla carta, un compito arduo. Ma se gli azzurri, dopo il pareggio di Belgrado, dov’era prevista una incoraggiante vittoria, vorranno rientrare in gioco per una audace qualificazione agli ottavi, stasera dovranno fare punti pesanti ribaltando pronostico e superiorità inglese.Il Liverpool è protagonista accreditato di una mezz’ora di gioco a tutto gas, ma poi deve abbassare il ritmo. Come può cavarsela il Napoli? Uscendo “vivo” dal tambureggiante assalto dei reds per piazzare il colpo a sorpresa.Sarà una partita di coraggio e sacrificio come la invoca Ancelotti che cambia ancora le carte in tavola e i giocatori in campo. Il turn-over regna sovrano, ma forse il Napoli sta esagerando evitando di trovare un “blocco” fisso attorno al quale fare ruotare la “rosa”.Se ruotano tutti, e in continuazione, è difficile che la squadra abbia una sua personalità e l’indispensabile sicurezza. Gli unici punti fermi sembra siano Allan e Koulibaly.Il Liverpool attacca in velocità sulle fasce, i tre attaccanti sostenuti da un centrocampo di molto fosforo e gambe rotanti. Ma avrà, il Liverpool, tanta spavalderia al San Paolo? Sul suo campo ha battuto a fatica il Paris Saint Germain, piegandolo nel recupero.Klopp tiene in molta considerazione il Napoli che Ancelotti ha ereditato da Sarri. Ma difficilmente organizzerà una partita di pura attenzione. Nella serata, il Paris Saint Germain ha compito facile ospitando la Stella Rossa che il Napoli ha mancato di maciullare a Belgrado.Klopp non vorrà dare strada i francesi. Vincendo a Napoli si porterebbe molto avanti, a punteggio pieno, prima di giocarsi il girone a Parigi.Domenica il Liverpool ospiterà all’Anfield la sfida di vertice col Manchester City, ma Klopp non farà calcoli di formazione fra Champions e Premier. Se vuole portarsi la vittoria da Napoli deve schierare la formazione migliore, almeno all’inizio.Il Napoli ha pochi calcoli da fare. Stasera dovrà gettare cuore, muscoli, testa e coraggio oltre l’ostacolo altissimo. Stringi, stringi, gli azzurri hanno poco da perdere, condannati da un girone Champions di ferro e pericolosamente in ballo in campionato.Serve una scossa dopo la sconfitta di Torino e con la classifica appesantita già da due rovesci. La squadra ha bisogno di ritrovare gioco e sicurezza. Sprazzi del vecchio gioco di Sarri la illuminano a tratti. I nuovi insegnamenti ancora non si vedono.La Champions, dopo il sorteggio maledetto che ha inserito Liverpool e Paris Saint Germain nel gruppo azzurro, è un’avventura al limite dell’impossibile. Ma la tensione dell’impresa, se gestita al meglio, può ancora portare il Napoli in alto.Che Ancelotti giochi stasera con i piccoletti o piazzando Milik nel cuore della difesa di Klopp non deve fare differenza. È lo spirito di gruppo, la voglia di sorprendere, l’orgoglio di essere ancora una squadra da luci della ribalta a dover spingere il Napoli oltre il pronostico.