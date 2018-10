Serve una sintesi degli esperimenti

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 01.10.2018)

Al di là della conduzione di Banti, decisamente poco equanime nell’estrarre il cartellino giallo fra Napoli e Juve, e della considerazione che un club compra Cristiano Ronaldo, che nessun altro club italiano può comprare, per accrescere il suo predominio, e perciò continua a dominare, che cosa resta al Napoli della partita di Torino?Restano il primo quarto d’ora di gioco pimpante e spettacolare e la magnifica reazione quando la squadra si è trovata in dieci per l’espulsione di Mario Rui. Perciò, accantonati le proteste per l’arbitraggio e il disappunto per il 2-2 mancato da Callejon, c’è ancora un Napoli che merita rispetto e apprezzamento.Il calcio è un gioco molto semplice, si suole dire, al di là delle alchimie degli allenatori e di chi pretende di inventarlo. E il calcio lo “fanno” i calciatori, in special modo i grandi calciatori. In tutti questi anni in cui il Napoli ha rincorso la Juventus, la differenza sul campo l’ha segnata la presenza nelle formazioni bianconere di uno o più campioni decisivi.Quando poi si tratta di un campione assoluto, come Ronaldo, il vantaggio è enorme. Ronaldo, più che la Juve, ha battuto il Napoli sabato sera con i tre assist dei gol dopo averlo condizionato con la sua “enorme” presenza che ha mandato in crisi la difesa azzurra.Si dirà che anche il Napoli ha avuto un campione in questi anni, Higuain, capace di stabilire il record di gol in campionato (36). Quel Napoli (2015-16) è finito ugualmente dietro la Juve, nove punti dietro. Il fatto è che la Juve di campioni ad alto livello ne aveva tre: Buffon, Pogba, Dybala, per non citare un superbo campione “di sostanza” come Mandzukic. Questi, inseriti in una squadra pronta e in continuo progresso, rispetto al più “giovane” progetto napoletano, hanno reso la Juve superiore.Quando il Napoli ha avuto Maradona, ha vinto. In sette anni, solo due scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, ma ha vinto.Possiamo fare un giochino. Se il Napoli avesse preso Cristiano Ronaldo (offerto a De Laurentiis prima che alla Juve, secondo la rivelazione del presidente), il Napoli avrebbe vinto la partita di Torino e, forse, vincerebbe lo scudetto. Ma il punto è che il Napoli non può permettersi il costo di un “campione assoluto”, l’unica ed essenziale pedina che avrebbe fatto del Napoli, già con Sarri, una squadra vincente.Magari, questo è un discorso da bar sport ma ha qualcosa di vero. Così come da bar sport è il discorso sulla formazione schierata a Torino. Ancelotti ha voluto giocarsi la partita “sulla tecnica” mandando in campo i giocatori più tecnici (Callejon, Hamsik, Zielinski, Insigne, Mertens).Poteva fare diversamente? Cioè schierare una squadra più di battaglia con Allan, Fabian Ruiz, Diawara e Rog? Poteva, ma non si sa se il risultato sarebbe stato diverso. Obiettivamente, contro Ronaldo alla sua prima “piena” partita italiana, qualunque formazione avrebbe ceduto.Come può e deve il Napoli proseguire il suo “cammino”? Guardando avanti e dimenticando Torino perché neanche con Ancelotti al primo anno c’è stata e si poteva pretendere una aperta sfida-scudetto alla Juve e perché all’Allianz Stadium ci può sempre stare una sconfitta.La Juve ci ha giocato 190 partite vincendone 152. Sulla sfida-scudetto, poi, la Juve ha messo una pietra tombale acquistando uno dei più forti giocatori al mondo, non più giovanissimo, ma integro e professionalmente impeccabile.È il momento però che Ancelotti arrivi a una sintesi dei suoi esperimenti nei quali ha coinvolto opportunamente tutta la “rosa” del Napoli. Ferma restando la scelta del 4-4-2, e a prescindere da alcuni limiti tecnici individuali della squadra, appaiono da rivedere alcune “invenzioni”, soprattutto Hamsik centrale della linea mediana e Insigne attaccante centrale.Le qualità dei due giocatori consentirebbero, sulla carta, di “lanciarli” in un nuovo ruolo, ma l’abitudine nell’avere coperto un ruolo che è più nelle loro corde rende difficile che diano un rendimento con risultati apprezzabili in una nuova zona di campo.Hamsik è visibilmente a disagio, mentre nella sua “vecchia” condizione di mezz’ala sinistra offensiva e di “cucitore” defilato di gioco con compiti relativi di copertura potrebbe dare ancora molto. Insigne è andato tre volte in gol contro le difese “liquide” di Torino e Parma. Non era un test attendibile.Ancelotti ha grande esperienza per non rivedere alcune scelte che non reggono. Né si deve sentire condizionato dal dovere fare meglio di Sarri (91 punti) perché l’obiettivo (vitale) del Napoli è conquistare una nuova qualificazione Champions piazzandosi secondo, terzo o quarto. Si può fare e il tecnico ha una “rosa” di giocatori con cui centrare l’obiettivo.