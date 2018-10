Alla scoperta di S. Gregorio Armeno – 3

di Franco Polichetti

A completamento dell’excursus con cui ho attraversato la storia e la vita del complesso conventuale di S. Gregorio Armeno, soprattutto ai pochi amici che, in questo primo percorso, mi hanno gratificato con la loro benevole attenzione, dedico questa terza e conclusiva parte del mio modesto scritto.Fulvia Caracciolo, (1539-1580 ?) archivista ed economa “sovrintendente” ai lavori di ristrutturazione del monastero, fu, oltre che un’abile amministratrice, un’attenta testimone degli avvenimenti che nel corso del cinquecento toccarono profondamente i monasteri benedettini per gli scandali che riguardavano soprattutto l’ostentazione della ricchezza personale delle monache e le violazioni dell’impegno di castità.Le disposizioni dettate dal Cardinale Alfonso Carafa nel 1563 - di chiudere o accorpare i monasteri, e di disperdere le monache collocandole altrove - crearono malcontento tra le vestali, molte delle quali, respingendo tali disposizioni, arrivarono perfino ad azioni violente, come fu nel caso del monastero di Sant’Arcangelo a Baiano; oppure abbandonarono il monastero, pur di non sottomettersi alle norme che imponevano la solenne professione dei voti e il rispetto della clausura.Fulvia Caracciolo fu spettatrice non insensibile di tutto questo drammatico passaggio e di esso ci ha lasciata testimonianza in un suo scritto, quasi un diario.E proprio sugli episodi intercorsi tra il 1554 e il 1579 narra, addolorata, la fine di un mondo e “”.I mutamenti imposti e che le monache rifiutavano, erano in particolare: l’irrevocabilità della professione dei voti religiosi e lo stato di stretta clausura attuato con la ristrutturazione dell’architettura conventuale, l’innalzamento delle mura, l’inserimento della doppia inferriata al parlatorio, la tamponatura delle finestre su strada, le ruote che, consentendo il solo passaggio di oggetti, evitavano ogni contatto fisico, la messa in comune dei beni, in contrapposizione al consolidato diritto delle monache a detenere ricchezze personali.Fulvia Caracciolo si rivela con questo suo scritto "" (Archivio del Monastero di San Gregorio Armeno,) una fonte rara e preziosa nel panorama della scrittura femminile - ella espone con lucidità gli avvenimenti storici dei quali fu osservatrice privilegiata manifestando il suo punto di vista in quanto vittima di quei provvedimenti.Così ella testualmente si esprime: “Fulvia Caracciolo elenca le richieste presenti nel Motu proprio di Pio V (1568), in una cruda sequenza, alquanto ironica, ma certamente molto drammatica con cui mostra quanto improponibile fosse quella forma di vita che stava ormai per imporsi nei monasteri femminili al di sopra della volontà delle monache.Dalla storia che seguirà quei drammatici avvenimenti raccontata da Fulvia Caracciolo con sofferto realismo, sappiamo che le monache di San Gregorio Armeno non furono supine esecutrici delle direttive delle autorità ecclesiastiche: manifestarono conflitti e dissensi sapendo, in alcuni momenti, anche assecondare mediazioni e accettare compromessi.Nonostante l’operazione di nascondimento e di segregazione imposta dall’alto e con la forza, l’abilità di quelle donne fu di sapere aprire spazi di libertà e di creatività, divenendo parte attiva nel complesso processo di riforma.Nonostante il divieto di mondanità, compresa la proibizione di ostentare ricchezze e di fare teatro, esse, al contrario, fecero del monastero un celebre e raffinato centro di cultura e di arte, dove trovarono accoglienza, dal XVII al XIX secolo, i più rinomati pittori, scultori e musicisti soprattutto napoletani, di quell’epoca.Di tutt’altro genere fu l’esperienza di Enrichetta Caracciolo monaca, scrittrice, che seppe narrare con passione ed efficacia l’affrancamento dalla condizione monastica per abbracciare la causa politico-liberale.Il suo romanzo autobiografico, “”, in memorie, Firenze 1864, è considerato un successo editoriale, con le sue traduzioni in francese, spagnolo, tedesco, greco e ungherese, sia per la scrittura accattivante sia perché ben inserito nel vivace dibattito politico-risorgimentale che si sviluppò in quegli anni in Europa sulla soppressione degli ordini religiosi.Enrichetta Caracciolo, quinta di sette figlie, alla morte prematura del padre, fu indirizzata dalla madre, vedova ma vogliosa di nuove nozze, ad entrare nel monastero di San Gregorio Armeno, dove vi erano già due zie anziane.Colta e amante degli studi, Enrichetta mal sopporterà le angustie di una vita non scelta, mettendo in evidenza le grettezze di un mondo chiuso e ipocrita, soffocante e doloroso.Così testualmente racconta: “”.Come si vede è il racconto di una ribellione, ma anche la ricerca di un affrancamento da una condizione imposta e non accettata.In più occasioni, lei presentò a Pio IX, senza successo, delle istanze per ottenere lo scioglimento dei voti o almeno una dispensa. Ma ella uscita dal convento o piuttosto scappando soggiornò, per tutto il 1849 presso la sorella Giulia, dove fu introdotta nei circoli massonici che la porteranno nel 1851 all’arresto e alla custodia presso il ritiro di Mondragone.Dopo varie vicissitudini riuscì ad ottenere, per motivi di salute, dei permessi che le consentirono di uscire dal carcere e di muoversi anche se controllata dalla polizia. Infine il 7 settembre 1860, allorché Garibaldi entrò in Napoli, gli andò incontro e nel Duomo depose sull’altare il suo nero velo da monaca.Si sposò poi con Giovanni Greuther, un corrispondente di giornali politici. Nel 1866 pubblicò un “”, con cui esortava le donne a sostenere la causa nazionale; nel 1867, fu protagonista nel comitato femminile napoletano di sostegno ad un disegno di legge di Salvatore Morelli per i diritti femminili.Durante i lavori del Concilio Vaticano I, parteciperà a Napoli all’. Enrichetta Caracciolo, temperamento di donna indocile, ci ha lasciato un affresco vivido e contemporaneamente drammatico dei burrascosi avvenimenti che la videro protagonista tra il 1827 e il 1860.Il suo libro è una simbiosi tra intento patriottico-pedagogico e il dibattito sull’opportunità dei decreti di soppressione che colpirono i monasteri in Italia.Ma, anche se non è da escludere l’influenza del clima risorgimentale, teso a screditare la vita monastica, non possiamo dubitare della ribellione e della sofferenza di questa giovane monaca, la cui esperienza umana e religiosa era comune a molte ragazze del suo tempo e del suo rango.Enrichetta è donna consapevole di percorrere un cammino lungo e rischioso per l’affrancamento della donna da una condizione monastica non voluta, ma imposta per motivi di opportunità familiare con la complicità delle istituzioni religiose. 