Napoli Basket si arrende al supplementare

di Mario Triggiani

Niente da fare per la Generazione Vincente Napoli Basket che, priva della guardia titolare Vincenzo di Viccaro, perde dopo un overtime l'ultima amichevole della prestagione a San Severo contro la formazione locale.Oltre a Di Viccaro, colpito da un virus influenzale, Napoli ha dovuto fare a meno anche dell'ala piccola Tommaso Milani, infortunatosi nel secondo quarto e tenuto precauzionalmente in panchina sino al termine della gara.Napoli ha condotto nel punteggio nei primi due quarti per poi subire il lento recupero degli avversari che, potendo contare su rotazioni più ampie, si sono portati avanti nella terza frazione.L'ultimo quarto è stato equilibrato e si è concluso sul punteggio di 75-75 che ha mandato le squadre al supplementare dove ha prevalso la formazione pugliese.San Severo è una delle migliori formazioni del girone C della Serie B dunque Napoli può essere soddisfatta di essere riuscita, nonostante fosse priva di due elementi del quintetto titolare, ad impegnarla per quarantacinque minuti.Il basket di precampionato quasi mai è realmente indicativo dei rapporti di forza della categoria, ma il bilancio finale della formazione partenopea, che ha iniziato la preparazione tre settimane dopo le altre compagini di B, può dirsi positivo.Sulle sei gare amichevoli disputate, Napoli ne ha perse solo due (Pescara e San Severo) delle quali una solo dopo un tempo supplementare, vincendo le restanti quattro (Angri, Partenope, Giulianova e Scauri) in maniera quasi sempre convincente.Il campionato della Generazione Vincente inizierà sabato prossimo alle ore 18:00 al PalaLuiss di Roma contro la locale formazione universitaria.I capitolini sulla carta non dovrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile per il Napoli Basket, ma coach Lulli dovrà comunque tenere alta l'attenzione dei suoi in vista della sfida ad una formazione che negli ultimi anni ha sempre centrato l'accesso ai playoff e che nei due recenti scontri diretti casalinghi ha sconfitto in entrambe le occasioni la formazione napoletana.: Magnolia ne, Antonelli 9, Piccone 6, Stanic 17, Rezzano 10, Di Donato ne, Scarponi 9, Ruggiero 26, Sodero 10, Coppola ne, Petracca. Coach Salvemini: Guarino 13, Malfatti, Crescenzi ne, Malagoli 27, Erkmaa 10, Molinari 5, Dincic 15, Giovanardi 5 Malfettone ne, Gazineo, Puoti, Milani 9. Coach Lulli