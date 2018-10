Santucci e “La leggenda del pianista sull'oceano”

di Adriano Cisternino

Ennio Morricone lo scelse per l'assolo di tromba nella celeberrima colonna sonora di “”. Cicci Santucci è considerato tuttora uno dei pionieri del jazz in Italia.Sarà a Napoli venerdì 5 ottobre per il “” stagionale del Music Art con l'ormai inseparabile pianista Luca Ruggero Jacovella. Al loro fianco, una sezione ritmica di alto profilo composta da Aldo Vigorito al contrabbasso e Giuseppe La Pusata alla batteria.Classe 1939, romano di nascita, infanzia a Lanciano, Santucci iniziò lo studio della tromba con un maestro di banda. Diplomato poi al celebre Berklee College di Boston, ha diviso il palco con leggende del jazz come Lionel Hampton, Gato Barbieri, Gil Evans.Ed ora, alla vigilia degli ottanta, vive pressochè stabilmente negli Usa ed è lui stesso una leggenda, un mostro sacro del jazz italiano con ancora tanto fiato per soffiare nella sua tromba con una sensibilità stilistica che attraversa la storia di questo strumento, da Harry James a Enrico Rava.Le sue note riecheggiano una tromba jazz classica e moderna al tempo stesso e l'affiatamento con Jacovelli (suonano insieme dagli inizio del '90) fa del pezzo che lo ha reso celebre un ever green sempre emozionante, suggestivo e, naturalmente, richiestissimo nei suoi concerti.È una delle colonne sonore entrate ormai negli ever green della musica da film. Farà parte naturalmente della scaletta di venerdì prossimo, insieme con altre celebri colonne sonore incluse nell'album “”.Come concerto inaugurale della stagione 2018-19, insomma, Ennio Forte e Peppe Reale hanno puntato su nomi di valore assoluto e repertorio seducente per una platea di jazzofili e non: musica da film, standard e, omaggio al pubblico napoletano, una personale interpretazione di “”, un classico di Ugo Calise che è stato amico e “” di Santucci.La programmazione proseguirà venerdì 19 con un altro straordinario gruppo capeggiato dal chitarrista Antonio Onorato, accompagnato da Francesco Nastro (piano), Luca Bulgarelli (contrabbasso) e Pietro Iodice (batteria).