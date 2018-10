Un grande Napoli, ma per dieci minuti

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 20.09.2018)

Dieci minuti di grande Napoli all’Allianz Stadium, un palo (6’ Zielinski) e un gol (10’ Mertens). Napoli in vantaggio. Sembrava di sognare. In estasi i mille tifosi azzurri sugli spalti. Silenzio gelido della folla bianconera. Il Napoli, sempre il Napoli a sfidare la Juventus. Dieci minuti col pressing alto a rubare subito palla schizzando verso l’area di Szczesny. Il gol da favola nasceva da un largo magico triangolo fra Allan, Callejon e Mertens.La Juve sorpresa, ma in sella. Com’è il suo solito. Certa di farcela nonostante lo svantaggio, lavorando il Napoli ai fianchi, conquistando campo, facendo abbassare la squadra azzurra che non recuperava più palla nella metà campo bianconera e perciò si spegneva in attacco. I piccoletti scomparivano di scena. Insigne in una serata deludente. Mertens perdeva smalto.Il punto è: Insigne può giocare centrale, quasi da prima punta, contro difese d’alto bordo? C’erano a frenare i guizzi di Insigne e Mertens, che andavano spegnendosi, il feroce saladino Chiellini e Bonucci con l’eleganza del riccio. L’attacco del Napoli si dileguava.Un leone in campo, un leone sino al 90’, teneva in piedi la squadra, l’eterno, irriducibile, generosissimo Allan che ha incenerito Matuidi. Ma se la cavava anche la difesa fronteggiando Ronaldo al quale non riuscivano i celebri giochetti di gambe. Sulla sinistra Mario Rui reggeva il duello tutto portoghese con Cancelo, anzi all’inizio era l’azzurro a tenere l’iniziativa fino a cercare anche la conclusione, un tiro a giro fuori (43’).Se c’era poco Insigne, c’era poco Dybala schierato a sorpresa al posto dell’atteso Bernardeschi. Il pupetto argentino non trovava né la posizione, né lo spunto per entrare in partita e, dal suo lato, veniva avanti proprio Mario Rui così che Emre Can doveva prodigarsi in copertura sulla corsia che l’argentino non proteggeva.In ogni caso, qualcosa Dybala ha fatto rispetto a Insigne. Ha avviato l’azione del raddoppio juventino, si è preso il fallo da Mario Rui che portava all’espulsione dell’azzurro.Il Napoli non s’è mai perso d’animo. Persino Ospina si guadagnava la scena. Prima con un’ardita uscita di testa al limite (20’), poi negando il gol a Ronaldo (78’) opponendogli il corpo in un uno contro uno. Ma il Napoli era una squadra più fru-fru di fronte alla macchina da guerra bianconera, un po’ arrugginita, non proprio splendida splendente, ma dritta a puntare il risultato. Era il Napoli di dieci giocatori di Sarri (Ospina l’unico “estraneo”) shakerati dalla nuova tattica di Ancelotti.Ronaldo non ha segnato, ma c’è lui in tutti e tre i gol della Juventus. Sul suo cross, Mandzukic di testa segnava il pareggio (26’) e il vantaggio del Napoli sfumava, impallidiva, stava per perdersi del tutto. Il raddoppio di Mandzukic (49’) veniva dopo un palo di Ronaldo. E quando la Juve acciuffava il 3-1 era Ronaldo, su corner, a spizzare di testa per l’entrata a scivolone di Bonucci sul secondo palo (76’).Il Napoli rimaneva in dieci per l’espulsione di Mario Rui, secondo giallo per fallo su Dybala al 58’ sul vantaggio minimo della Juve. Il Napoli poteva raddrizzare ancora la gara. Addirittura in dieci contro undici prendeva animo e campo, tornava meravigliosamente in partita e sfiorava il pareggio con Callejon, messo da Milik davanti a Szczesny, ma lo spagnolo si faceva intercettare la conclusione (72’) che avrebbe messo in discussione il risultato.Dal pareggio mancato al terzo gol della Juve passavano quattro minuti e il destino del match era definitivamente segnato. I cambi di Allegri non incidevano molto sulla gara: Bentancur per Emre Can (60’), Bernardeschi per Dybala (64’), Cuadrado per Mandzukic (84’).Poteva fare di più il Napoli? Sono stati numerosi gli errori tecnici, i passaggi sbagliati, le uscite sbagliate dalla fase difensiva e, contro la difesa juventina, l’attacco azzurro dei piccoletti ha perduto man mano effervescenza.Né i cambi, stavolta, hanno mutato il volto della gara. Malcuit per Zielinski (60’ per avere un difensore in più dopo l’espulsione di Mario Rui con Hysaj che si spostava a sinistra), Milik per Mertens (60’ e il polacco allungava la palla gol a Callejon del 2-2 mancato), Fabian Ruiz per Hamsik (69’) mentre la Juventus era avanti solo di un gol.La Juve ha forza, abilità, sicurezza che le consentono di uscire sempre dalle situazioni difficili e, alla fine, ha domato il Napoli ed ora è in fuga, sei punti sugli azzurri, un campionato segnato già questa estate. Ancelotti ha finito il match masticando una “gomma” di colore verde. Verde bile? Chissà. Forse, si aspettava di più dalla squadra. Ma quando il Napoli ha cominciato a perdere e a non recuperare palla, il solo Allan fino alla fine guerriero assoluto, allora non c’è stato niente da fare. La Juve senza spadroneggiare s’è preso il match alla sua maniera.– Sono 190 le partite giocate dalla Juve nel suo nuovo stadio dal 2011. Tra campionato, Coppa Italia e partite europee, 152 vittorie bianconere, 30 pareggi, 8 confitte. Otto squadre hanno vinto allo Juventus Stadium. In campionato l’Inter (3-1), la Sampdoria (2-1), l’Udinese (1-0), la Lazio (2-1), il Napoli (1-0). In Coppa Italia, la Fiorentina (2-1). In Europa, il Bayern Monaco (2-0) e il Real Madrid (3-0).– Il calendario del primo campionato di serie A unico riservò al Napoli il debutto proprio sul campo della Juve (6 ottobre 1929) contro la squadra di Combi, Rosetta, Caligaris (difesa leggendaria), più Mumo Orsi all’ala sinistra, oriundo argentino dal dribbling ubriacante, soprannominato “Gazzella”, vita notturna, sempre pronto allo scherzo, e a mezz’ala sinistra il più matto dei Cevenini, Luigi, terzo di cinque fratelli calciatori, figli di un lattaio milanese.A Torino il Napoli schierò Cavanna; Innocenti, Vincenzi; Zoccola, Roggia, De Martino; Fenili, Mihalich, Sallustro, Vojak, Gariglio.La Juventus: Combi; Rosetta, Caligaris; Barale, Viola, Varglien; Munerati, Crotti, Zanni, Cevenini, Orsi.Finì 3-2 per la Juventus e fu una battaglia. De Martino, colpito da Orsi, si defilò all’ala destra, azzoppato. Poi, fu colpito duramente Roggia, un altro zoppo in campo.Più duramente ancora Zoccola che abbandonò il campo. La furia fisica della Juventus non risparmiò Vincenzi e Mihalic. Nella battaglia a tutto campo, la Juve acciuffò la vittoria a cinque minuti dalla fine con Munerati.– Non ci mise molto il Napoli a vincere sul campo della Juventus (2-1) con i gol di Buscaglia e Vojak, rete bianconera di Cesarini, 1930-31, al secondo campionato di serie A. Ma dovettero passare 18 anni perché si registrasse la seconda vittoria azzurra a Torino.Barbieri, scattante ala sinistra, mise a segno una tripletta (3-1) nella porta di Sentimenti IV. Era il 21 aprile 1948. Il Napoli incastonò la perla di quella vittoria in un campionato disastroso concluso con la retrocessione.Passarono altri otto prima che un solitario gol di Jeppson firmasse la terza vittoria sul campo juventino (15 aprile 1956). Era il Napoli di Bugatti, Comaschi, Castelli, Posio, Vitali, Jeppson, Pesaola.– Doppia vittoria azzurra nel 1957-58. Un trionfo a Torino (3-1) in novembre. Bugatti con la febbre parò l’imparabile e Vinicio, Novelli e Di Giacomo infilarono tre banderillas nella porta di Mattrel. Era la Juve di Sivori, Charles e Boniperti. Indimenticabile il match di ritorno al Vomero (20 aprile 1958), seconda epica partita con la Juve nello stadio della collina (4-3). Lauro dette a ciascun azzurro un premio straordinario di 100mila lire e di una immagine della partita conservò una gigantografia nel suo studio alla Flotta.– Nei sette anni di Maradona, il Napoli vinse solo due volte sul campo della Juventus (più due pareggi e tre sconfitte) e Diego non segnò mai a Torino. La vittoria del 1986-87, alla nona giornata, 3-1 con gol di Ferrario, Giordano e Volpecina, coincise con l’anno del primo scudetto. Il Napoli vinse ancora nel 1988-89 con una tripletta di Careca e gol di Carnevale e Renica (5-3).– Siccome i tempi felici a volte ritornano, anche il Napoli di Hamsik e Lavezzi ha fatto il doppio colpo (2009-10) battendo a Torino la squadra di Buffon e Trezeguet (3-2) con una doppietta di Marekiaro e un gol di Jesus Datolo e bocciandola al San Paolo con Hamsik, Quagliarella e Lavezzi (3-1).– La seconda vittoria a Torino, sotto la presidenza De Laurentiis, è stato l’1-0 del campionato scorso, firmata al 90’ dal gran colpo di testa di Koulibaly.– Dal ritorno del Napoli in serie A, appena nove i gol degli azzurri sul campo della Juventus (Hamsik 2, Datolo, Maggio, Lucarelli, David Lopez, Callejon, Koulibaly, Mertens). Due le vittorie, un pareggio, dieci sconfitte.: Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui (58’ espulso); Callejon, Allan, Hamsik (69’ Fabian Ruiz), Zielinski (60’ Malcuit); Insigne, Mertens (60’ Milik).: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can (60’ Bentancur), Pjanic, Matuidi; Dybala (64’ Bernardeschi), Mandzukic (84’ Cuadrado), Ronaldo.: Banti (Livorno).: 10’ Mertens, 26’ e 49’ Mandzukic, 76’ Bonucci.