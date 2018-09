La Juventus è l’anti-Napoli

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 28.09.2018)

E perché un giorno all’improvviso e una sera portami tante rose, giocando a suonno e fantasia, e Maria Marì, perché, in un campionato monotono, non lanciare la notizia dell’anno, la novità paradossale, lo scoop ribaldo: la Juventus è l’anti-Napoli! Non il contrario.Ci sono le prove. Chi in questi anni ha impedito al Napoli di vincere lo scudetto? La Juventus. Chi, da Benitez a Sarri, ha battuto il Napoli più di tutti? La Juventus: sei vittorie, un pareggio, tre sconfitte. Chi ha rubato Higuain al Napoli? La Juventus. Chi ha vinto lo scudetto al posto del Napoli? La Juventus che chist’uocchie ‘e fatte chiagnere. E, ora, chi ha comprato CR7bellezze per battere il Napoli? La Juventus, l’anti-Napoli per eccellenza.Prendiamola così, non possiamo farne un dramma (Lucio Battisti). Ma, accidenti, è una persecuzione. È vero che chi nasce tondo non può morire Cuadrado, ma che so, e però, e non so, una distrazione, un quieto vivere, un raffreddore, un gentle agreement, no? Niente. Sempre di traverso la Juve, sempre davanti. Difesa vascia e attacco crudele, quanta suspire mm’haje fatto jettare. La storia è cominciata quando si presero Zoff e Altafini e furono l’anti-Napoli già nel 1975. La Juve vinse lo scudetto due punti avanti al Napoli di Vinicio quel giorno che a Torino dritta andò e storta venne. E mo e mo, come direbbe Peppino di Capri, siamo alle solite. Chi c’è davanti al Napoli? La Juventus. Con chi gioca sabato il Napoli? Con la Juventus. Sempre lei, l’anti-Napoli.Pensiero stupendo nasce un poco strisciando. Come gabbare l’anti-patica? Distrattamente concentrati, ll’uocchie sott’’o cappiello annascunnute, ‘o sole int’’a sacca e ‘o pressing aizato. L’aria, come la madre. Superiore. E l’anti che fa? Guata? Aizza? Strizza? Vede e provvede?La Juve anti-Napoli è una categoria del pensiero calcistico, un mantra, il mantra di tutte le battaglie, una sfida dello spirito, un duello della carne. È la partita che vale un campionario di sciocchezze: Macario contro Totò, gianduiotto contro babà, bagnacauda contro minestra maritata.È lo Stadium che non s’affitta a meridionali e ogni volta ci chiediamo se questo stadio dove andiamo non c’inghiotte, e non torniamo più. È il Vesuvio che deve lavarci col fuoco. Bontà loro, non hanno ancora pensato ai Campi Flegrei.Vincono gli scudetti e cantano: “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone”. Ronaldo, contro il Sassuolo, segna il primo gol italiano e cantano sempre: “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone”. Come se fossero sponsorizzati dalla Palmolive.Anche dopo la semifinale scudetto under 15 fra Juve e Napoli, dallo spogliatoio dei ragazzi bianconeri s’è alzato il coro: “Usate il sapone”. Douglas Costa, che Paolo Conte canterebbe “quel naso triste come una saliva”, mostrò sul suo sito la foto di una bara di cartone col nome di Insigne, una trovata dei tifosi bianconeri per festeggiare l’ultimo scudetto della Juventus. Come se noi cantassimo Allegri, Agnelli e Appendino site ‘a guallera ‘e Pomicino.Ufficialmente hanno vinto 34 scudetti, ma dicono 36 aggiungendovi quelli vinti sul campo e cancellati dalla giustizia sportiva. Totò l’aveva previsto: è la somma che fa il totale.La Juventus ha questo pensiero fisso: il Napoli. Non pensa al Milan, all’Inter, alla Roma, qualche volta al Torino, al Napoli sempre. Come se cantasse alla nostra maniera cchiù luntano me staje, cchiù vicino te sento, anche in questo momento. L’anti ha lo spirito acre, una lesione del neurone, il complesso di Camillo (Benso, conte di Cavour) che disse: “L’Italia del Settentrione è fatta, noi non siamo più né Lombardi, né Piemontesi, né Toscani, né Romagnoli, noi siamo tutti italiani; ma vi sono ancora i Napoletani”.Non aggiunse laviamoli col sapone perché non c’era ancora la Juventus. Sapone di sale, sapone di male.È la Juve che cerca l’avversario tutto l’anno e all’improvviso eccolo qua. A Castelvolturno, Ancelotti tocca e ritocca il Napoli: “In un mondo che Sarri non c’è più, il mio calcio libero sei tu”. Viviamo di karaoke. Ancelotti non si ferma: “Cambio pe’ cambià pecché me sento ‘n’friccico ner core”.In Italia, la Juve non ha avversari e allora ha scelto il Napoli per dimenticare il Real Madrid dal momento che, come dice il professore Bellavista, si è sempre meridionali di qualcuno.