Francesco Totti: 42 anni

di Mimmo Carratelli

Er core de Roma, er fegato dei portieri rosolato da pallonetti, tiri al volo, acrobazie, cucchiai, rovesciate e maritozzi. Ho spasimato per Roberto Baggio, esiliato dagli schemi e da testoni di allenatori. Sono ammattito per quel matto delizioso di Antonio Cassano. Poi, ho visto Francesco Totti. Ventotto anni da artista del pallone. Immenso. Proprio come ha scritto Pietro Metastasio: dovunque il guardo giro, immenso io ti vedo. Così ho visto Totti per vent’anni e forse più.Più che ottavo re di Roma, come apparve sulla targa stradale al Testaccio un anno fa, il primo dei re di Roma. Come Francesco, secondo nella lista dei papi. Come Totti un brivido blu, una scossa, un’apparizione, un friccico de luna tutta pe’ noi, la maestà der Colosseo, la santità der Pupone.Più che aggirare terzini, stopper e portieri, s’è fatto grande dribblando Gioacchino Belli e Trilussa. Ne ha dette tante di memorabili. Battute e gaffes. Sempre sincero. Spontaneo. Un romano di quelli che si fanno amare, tra Lando Fiorini e Gigi Proietti. Un popolano romantico. Una faccia da impunito sentimentale.Se Giulio Cesare inventò l’anno bisestile ogni quattro anni, Totti nel suo ultimo anno inventò il gol ogni 65,6 minuti. C’è chi ha inventato la ruleta, chi la rabona, chi il colpo dello scorpione. Totti, visto da Napoli, ha inventato la tottimma, il gol che ride, il gol effervescente, l’opportunismo sotto porta, l’astuzia da lontano, il gol-meraviglia, correndo poi col dito in bocca. Cazzima romana, potrebbe cantare con Pino Daniele: “Tengo a cazzimma e faccio tutto quello che mi pare”.Totti è un regalo di Romolo e Remo, un gioiello di Cornelia, una colonna di Traiano, è vedi Roma e poi Totti. È l’eterno ragazzo delle Mura Aureliane dove il sole tramonta e sorge Totti. È Apelle figlio d’Apollo, è frate Francesco che fa gol agli uccelli, è più internet per Totti, è io Pod giocando con una lavatrice. Totti è ilare e Ilary.Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. “Roma 27 settembre”. Cari Equipe 84 è ora di aggiornare la data della canzone di Mogol e Battisti. Il compleanno di Totti. Quarantadue, la metà dei miei. Accitotti! 42 nella smorfia napoletana è il caffè. Caffè per Totti, naturalmente.Guardo la faccia di Totti e non ci vedo gli Orazi e i Curiazi, non ci vedo Muzio Scevola. È un romano calmo, Francesco. Di quelli ai quali piace il ponentino e damme ‘na mano a faje di de sì. Negli occhi ha l’acqua della Fontana di Trevi, un po’ chiara, un po’ blu. In campo non doveva fare gli occhi di tigre, un gladiatore tatuato, un incoraggiamento a pelle, lui era un mago e confezionava palloni fatati e lanci sublimi, invidiati dalla Nasa. Qui Totti, a voi Houston.Totti è zemaniano, senza fumare. Un flemmatico di periferia. Totti è stato l’unico ragazzo per il quale il calcio è un gioco, non una rissa, una riffa o una raffa. Non ha mai fatto il fenomeno, non ha mai fatto il bullo e il bello, mai daje de tacco e daje de punta.L’irresistibile semplicità delle sue giocate sono state la sua eleganza. Aveva il gol nel dna, un chip naturale. Una lunga convivenza col gol senza mai disperarsi, imbronciarsi, litigarci. È stato Alì Babà davanti alla porta, la porta di Sesamo e Sesamo si apriva.Quando Mister Coppertone, il Buddha di Certaldo, gli ha reso difficile l’ultimo anno, Totti non s’è lamentato agata, stupisci, guarda quest’uomo com’è ridotto per te, né ha fatto appelli sentimentali, credevo fosse amore invece è un calesse, né si è rintanato sotto la tenda come Achille, ma sempre s’è fatto vedere in campo sino all’ultima magia e alla lacrima del discorso di addio.Totti per tutti, patrimonio dell’Unesco del calcio. Un tenerone, un tenerello. La frase smozzicata sul più bello. L’irresistibile leggerezza di essere Totti, calciatore in mocassini. La grazia leggera di quando è bella Roma quann’è sera. Un po’ scolpito da Michelangelo, un po’ cesellato da Cellini. Un misto di forza e di delizia.Ciao, Tottitotti. Hai il genio nel cappello, due prodezze per gemelli, un rigore di cristallo, e la Roma nell’occhiello, e sul candido gilet un pallone, un pallone di seta blu. Ti invito a pranzo a Napoli. Porta er cucchiaio, magari quello di Amsterdam con cui imboccasti Van der Sar ai rigori.