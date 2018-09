“Bene mio, core mio”

di Giovanna D'Arbitrio

”, è il titolo di una nota commedia del grande Eduardo De Filippo, titolo che s’ispira a un’espressione del dialetto napoletano usata per sottolineare l’ipocrisia di coloro che ti danneggiano fingendo di volerti bene.Amo Napoli e in tanti articoli ho cercato sempre di metterne in risalto gli aspetti positivi, rigettando il continuo imperversare di notizie negative verso una delle più belle città italiane, un assurdo comportamento da parte dei mass media. E malgrado tutto ciò, per fortuna i turisti accorrono numerosi e la loro ammirazione per bellezze paesaggistiche e patrimonio storico e culturale diffonde nel mondo un’immagine ben diversa che incoraggia altri a venire in Campania.Una crescente preoccupazione, invece, investe una parte della società napoletana (per fortuna solo una parte!) che sta scivolando gradualmente verso comportamenti di grande aridità, mancanza di sentimenti sinceri, imbarbarimento culturale. Insomma la città un tempo tutta “” a partire dai ceti più bassi a quelli più alti, si fa coinvolgere dai comportamenti oggi predominanti a livello nazionale e internazionale.Purtroppo molti genitori (in particolare quelli più anziani) sono in difficoltà per la lontananza dei figli costretti ad emigrare anche se laureati, mentre altri sono scoraggiati per crisi economiche generanti insicurezza verso un futuro sempre più nebuloso.Proprio verso tali persone c’è una pericolosa tendenza ad alzare muri perfino da parte di parenti egoisti e ipocriti, a chiudersi in circoli ristretti solo per scambi di favori e denaro, come in tanti “” premorte che determinano solo una caduta dei valori di amicizia sincera, solidarietà e costante dialogo.Magari preferiscono far sfoggio di ideali positivi, mai messi in pratica nella realtà, con immagini su FB, chiacchiere e post inneggianti ad amore, pace, libertà, solidarietà e… bla, bla bla.Guai poi a coloro che non godono di buona salute e non possono avere l’aiuto di figli immolati sull’altare della globalizzazione in paesi lontani, figli ai quali hanno insegnato a studiare seriamente e a cercarsi un lavoro dignitoso, anche se lontano dalla Campania, per non ricorrere al sistema clientelare.E poi se rientrano con preziose esperienze acquisite sul campo, che potrebbero servire in patria, si ritrovano con ulteriori sacrifici a doversi inventare un nuovo lavoro sempre per non ricorrere alle ben note “”.E così molti anziani sono costretti ad affrontare la disgregazione del proprio nucleo familiare, a non godere dell’affetto di figli e nipoti vicini, nonché a dover sopportare le speculazioni di un sistema sanitario spesso poco onesto, basato su una sorta di “catena di S. Antonio” che ti sbatte da un medico all’altro senza pensare alle sofferenze del paziente.Ti salvi, almeno in parte, se tra gli amici veri, per tua fortuna, è ancora in vita qualche affettuoso medico di altri tempi. E ti chiedi allora dove sia finito il famoso “”, dopo tante esperienze negative accumulate nell’aver assistito a tua volta genitori vecchi e parenti giovani morti per cancro!Allora ricorri alla famosa esclamazione latina “!”, brutti tempi davvero… e ti affidi a Dio!