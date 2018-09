Una Storia senza Nome, di Roberto Andò

di Giovanna D'Arbitrio

di, presentato fuori concorso alla Mostra cinematografica di Venezia 2018, è ispirato a un fatto di cronaca realmente avvenuto: il misterioso furto del quadro di Caravaggio “”.Il film inizia con la storia di Valeria Tramonti (),timida segretaria del produttore cinematografico Vitelli (), molto legata alla madre (), innamorata dello sceneggiatore Pes () in crisi creativa, per il quale Valeria in segreto scrive i soggetti di cui egli si prende tutto il merito.Un giorno Valeria viene contattata dall’anziano e misterioso Rak () che le offre un soggetto per un film, da intitolare eventualmente “”, sul furto della Natività del Caravaggio, trafugata dalla mafia nel 1969.Diego Spadafora (), tra i finanziatori della pellicola, affiliato a Cosa nostra, viene contattato dalla mafia che non vuole attirare l’attenzione sul furto. Valeria, intanto, elabora la trama e la consegna a Pes che ottiene il consenso della casa di produzione per trarne un film.A questo punto tutto si complica con l’intervento di mafiosi conniventi con politici, in trattative segrete per il quadro. Approfittando della scena del furto, infatti, la mafia sostituisce la copia realizzata per il film con l'originale e organizza una compravendita con lo Stato per ottenere modifiche sulle pene previste dall'articolo 41 bis.Il racconto si trasforma in un vero e proprio thriller con colpi di scena e suspense, anche se presentati con validi tocchi di humour e ironia, grazie alla sceneggiatura diNotevoli senz’altro gli interpreti (in particolare Micaela Ramazzotti e Renato Carpentieri), la fotografia di, le musicheMolta amarezza comunque generano le connessioni tra mafia e politica: il dipinto diventa il simbolo di un Paese in cui la criminalità organizzata non è stata mai debellata, né arginata perfino quando i suoi traffici investono un prezioso patrimonio artistico che dovrebbe essere difeso e tutelato.Roberto Andò, scrittore, sceneggiatore, regista teatrale e cineasta, alterna la sua attività cinematografica a regie di importanti opere teatrali. Tra i suoi film ricordiamo(tratto dal suo romanzo),Ecco un video con scene del film e commenti di attori e regista: