Il Napoli Basket sconfigge Scauri in amichevole

di Mario Triggiani

È stata una giornata ricca di impegni quella appena trascorsa dalla Generazione Vincente Napoli Basket, che nella mattinata ha incontrato il Presidente della Regione al Palazzo Santa Lucia e poi, nel pomeriggio, è scesa sul parquet di Casalnuovo per disputare l'unica amichevole casalinga di questo precampionato.Queste le parole di Vincenzo De Luca durante la conferenza mattutina: "".Al termine della conferenza la squadra è tornata a Casalnuovo per preparare gli ultimi dettagli in vista della gara delle 18:30.Si è trattato di uno scrimmage con i punteggi azzerati dopo ogni quarto. Dopo la prima frazione finita in parità, il Napoli Basket ha fatto suoi i successivi due quarti per poi perdere di misura l'ultimo conquistando comunque una vittoria nel computo totale dei punti.Tra le fila di Napoli si sono visti segnali incoraggianti in cabina di regia grazie ad un Guarino che ha regalato sprazzi di classe, mentre sotto le plance il giovane Dincic ha confermato quanto di buono si era già visto nelle prime uscite per quanto riguarda il QI cestistico dell'ala serba che potrebbe rivelarsi il vero crac della stagione.Dopo l'ultimo impegno amichevole previsto per sabato prossimo a San Severo, il Napoli Basket inizierà la preparazione in vista della prima gara di campionato, prevista per sabato 6 ottobre al PalaLuiss di Roma contro la formazione capitolina.Come più volte ripetuto sia dal presidente Grassi che da coach Lulli, partire con il piede giusto sarebbe fondamentale per un ambiente che ha bisogno come non mai di gioie dopo gli ultimi dodici mesi costellati da amarezze.: Guarino 5, Malfatti 11, Crescenzi ne, Malagoli 11, Erkmaa 6, Molinari 4, Di Viccaro 6, Dincic 13, Giovanardi 3, Gazineo, Puoti ne, Milani 11. Coach Lulli: Ciman 15, Richotti 8, Aatata 5, Gallo 5, Granata, Moretti 8, Laguzzi 6, Casoni, Milisavljevic 6, Longobardi 7, Papa, Scampone. Coach. Fabbri