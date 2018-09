Rivoluzione permanente e vincente di Ancelotti

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 27.09.2018)

Serata fredda, vittoria calda al San Paolo (3-0). Quinto gol di Insigne, mai così cannoniere nelle prime giornate, e assist di Lorenzo per il raddoppio di Milik che di gol ne fa due (il secondo assist è di Verdi). Serata show degli azzurri.Quinta vittoria, terza consecutiva, per tenere a tiro la Juventus (tre punti avanti) in vista del big-match di sabato a Torino. Ancelotti mischia ancora le carte. Settima partita, compresa la Champions, settima formazione. Il sempre presente a tempo pieno è il solo Koulibaly.Contro un Napoli continuamente mutevole riesce difficile agli allenatori avversari fare piani, prevedere contromisure, opporsi tatticamente. Anche perché il 4-4-2 di Ancelotti è solo un annuncio. La squadra cambia pelle durante la gara.La novità fondamentale della notturna al San Paolo è il ritorno di Milik all’attacco (con Insigne) dopo il match velocità e fantasia dei “piccoletti” a Torino (Verdi, Insigne, Mertens, Callejon). Ma è del tutto originale il centrocampo col rilancio di Diawara e il rientro di Fabian Ruiz. Ritocchi anche in difesa con Malcuit, Maksimovic e Mario Rui. In porta torna Karnezis.Sulla giostra di Ancelotti che gira e rigira, e tutti salgono e tutti scendono, sale anche Kévin Malcuit, il terzino del Lilla al debutto, capello biondo-grano, ventunesimo giocatore della “rosa” schierato in campo. Grande personalità. Difensore d’assalto, ma attento anche nella fase passiva. Debutto in campionato anche per Fabian Ruiz.Dei giocatori che hanno vinto a Torino ne scompaiono nove e giocano in due, Koulibaly e Insigne. E della trasferta di Torino c’è il bis “tale e quale” di Insigne in gol al 4’. Stesso minuto, stessa realizzazione da opportunista. Sulla respinta corta di Iacoponi ieri sera, sul pasticcio di Moretti e Nkoulou a Torino.La rivoluzione è permanente e vincente. Sabato si sale allo Stadium della Juventus e qualcuno viene tenuto a riposo (Hamsik, Albiol, Callejon, Mertens in campo negli ultimi venti minuti).Nel Parma, che schiera gli ex Sepe e Inglese, e il quasi-ex Ciciretti, manca la motocicletta di Gervinho, tenuto a riposo per impegni meno proibitivi. Il 4-3-3 annunciato da D’Aversa è poca cosa sotto l’iniziativa costante del Napoli risolvendosi presto in un 4-5-1. Il Parma cerca di liberarsi dal pressing alto degli azzurri con lanci inutili.Sopracciglio di Ancelotti alle stelle nel primo tempo stradominato, ma concluso con un sol gol di vantaggio. Possesso-palla 69 per cento, 13 tiri a zero (4 nello specchio della porta), 311 passaggi completati contro 110. Il pronto recupero-palla del Napoli non dà respiro al Parma e lo inchioda a una partita blandamente difensiva.Il Napoli diverte e si diverte. Meno divertimento, pretende Ancelotti. Sono diciotto i passaggi azzurri prima della conclusione di Zielinski che fionda a lato la palla del due a zero nel primo tempo (20’). Fioccano le occasioni del Napoli, compreso il palo di Insigne (32’). Il Parma cerca di limitare i danni, sperando di venir fuori nella ripresa.Nell’intervallo Ancelotti deve avere fatto la voce grossa per il gioco di puro divertimento e punteggio basso. E il raddoppio del Napoli è immediato con la gran conclusione di Milik da destra, lanciato in contropiede da Insigne (47’). Sul doppio vantaggio il Napoli si dedica al passeggio con la palla e il sopracciglio di Ancelotti raggiunge lo zenit perché vuol il terzo gol del mare della tranquillità. Movimenta la scena inserendo Mertens (68’) per Insigne che si risparmia venti minuti per la Juve.Dal passeggio con la palla e le apparizioni di Verdi per Zielinski, di Mertens per Insigne e di Ounas per Milik viene fuori anche il terzo gol (Milik 84’ prima della sostituzione). Ancelotti abbassa finalmente il sopracciglio.Cifre finali: 65% possesso Napoli, 20-2 i tiri, 8-0 nello specchio, 642 passaggi completati contro 258.– Tra Napoli e Parma al San Paolo (9 vittorie azzurre, 4 pareggi, 4 sconfitte) non è finita mai 0-0.– Quattro le vittorie del Parma al San Paolo, la più clamorosa il 4-0 del campionato 1997-98. Era il Parma di Ancelotti con Buffon, Mussi, Apolloni, Thuram, Fabio Cannavaro (78’ Crippa), Dino Baggio, Giunti (63’ Fiore), Blomqvist, Stanic, Enrico Chiesa (77’ Maniero), Crespo. Il Parma finì sesto in classifica, il Napoli ultimo.– Quindici punti per Ancelotti nelle prime sei giornate di campionato. Il miglior bottino nelle prime sei giornate è quello di Sarri (18 punti nel campionato scorso); 16 punti per Benitez al suo primo anno al Napoli (2013-14).– Avvio morbido di campionato per la Juve a punteggio pieno (ieri contro il Bologna 2-0, debutto a Verona col Chievo 3-2, vittoria sulla Lazio 2-0 a Torino, sofferto successo a Parma 2-1, vittoria a gioco lungo nel match casalingo col Sassuolo 2-1, muro del Frosinone abbattuto in trasferta nel finale 2-0).Più impegnativo il percorso del Napoli contro quattro squadre nei primi dieci posti della classifica (2-1 sul campo della Lazio, 3-2 sul Milan al San Paolo, vittorie entrambe in rimonta, l’inaspettato tonfo di Marassi contro la Samp 0-3, la riscossa immediata battendo la Fiorentina 1-0 a Fuorigrotta, vincendo a Torino contro i granata 3-1, regolando ieri il Parma al San Paolo 3-0).– Per Ancelotti il Parma è stata la prima squadra da giocatore (a 17 anni) e la seconda da allenatore (dopo la Reggiana). Da giocatore del Parma (1976-77, 1977-78, 1978-79) Ancelotti non incontrò mai il Napoli: la squadra emiliana approdò in serie A solo nel 1990.Da allenatore del Parma, quattro i confronti di Ancelotti col Napoli (tre vittorie, una sconfitta). Nel suo Parma giocavano Buffon, Thuram, Fabio Cannavaro, Enrico Chiesa, Zola. Nel campionato 1996-97, vittoria in casa per 3-0, sconfitta al San Paolo per 1-2. Simoni era l’allenatore azzurro.Nella stagione successiva, due vittorie: 4-0 a Fuorigrotta, 3-1 a Parma. Fu l’annata della disastrosa retrocessione del Napoli e dei quattro allenatori sulla panchina.– Oppresso dai debiti, Ferlaino cedette Zola (1993) e Fabio Cannavaro (1995) al Parma. Per ognuno di loro 13 miliardi di lire. Zola aveva giocato quattro campionati in azzurro (105 gare, 32 gol).– Ferlaino vendeva per evitare il fallimento. Quella di Fabio Cannavaro fu la seconda dolorosa cessione al Parma dopo tre stagioni in azzurro (nella squadra emiliana Fabio rimase per sette campionati).– Ultima giornata del campionato 1994-95, Napoli-Parma al San Paolo. Il Napoli deve vincere per sperare di tornare a giocare in Coppa Uefa. Sulla panchina azzurra c’è Boskov, su quella parmense Nevio Scala.Il Napoli vince con un rigore di Agostini (1-0), ma la contemporanea vittoria dell’Inter (avanti di un punto in classifica) esclude gli azzurri dall’Europa. L’Inter di Ottavio Bianchi batté il Padova al 90’ con Delvecchio (2-1).– Napoli-Parma (2-0) del 24 aprile 1994, penultima giornata di campionato, segnò l’ultima partita di Ciro Ferrara in maglia azzurra al San Paolo. A fine partita, Fabio Cannavaro portò Ferrara sulle spalle per il giro del campo, entrambi in lacrime.– Sabato Juventus-Napoli a Torino (ore 18). L’ultimo colpo azzurro (1-0) l’anno scorso col gol di Koulibaly al 90’. Schiacciante la supremazia dei bianconeri sul loro campo contro il Napoli: 44 vittorie, 20 pareggi, 8 vittorie del Napoli.: Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Diawara, Zielinski (76’ Verdi); Milik (85’ Ounas), Insigne (68’ Mertens).: Sepe; Iacoponi, Bruno Ales, Gagliolo, Gobbi; Deiola, Stulac, Barillà; Di Gaudio (78’ Sprocati), Inglese (65’ Ceravolo), Ciciretti (61’ Siligardi).: Doveri (Roma).: 4’ Insigne, 47’ e 84’ Milik.Inter-Fiorentina 2-1, Udinese-Lazio 1-2, Atalanta-Torino 0-0, Cagliari-Sampdoria 0-0, Genoa-Chievo 2-0, Juventus-Bologna 2-0, Napoli-Parma 3-0, Roma-Frosinone 4-0.Juventus 18; Napoli 15; Lazio 12; Inter, Fiorentina, Sassuolo 10; Genoa 9; Udinese, Sampdoria, Roma, Spal 8; Parma 7; Atalanta, Torino, Cagliari 6; Milan 5; Empoli e Bologna 4; Frosinone 1; Chievo -1.Roma-Lazio, Juventus-Napoli, Inter-Cagliari.Bologna-Udinese, Chievo-Torino, Fiorentina-Atalanta, Frosinone-Genoa, Parma-Empoli, Sassuolo-Milan.Sampdoria-Spal.