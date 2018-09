Il primo, irresistibile Napoli di Ancelotti

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 24.09.2018)

Un trionfo inaspettato, una rivelazione inattesa. Il Napoli di Ancelotti finalmente si esprime, dilaga e vince alla nuova maniera, possesso-palla che non interessa (48%), gioco verticale, giocatori senza ruolo fisso, ruoli mobili e interscambiabili, coraggio e sicurezza, cambi appropriati, non tanto per cambiare e inserire energie fresche, ma cambi per mutare la scena, incidere e ripartire per riprendersi il campo.Il 3-1 di Torino non stava scritto su nessuna stella favorevole. C’era da uscire vivi dal trappolone di Mazzarri (3-5-2). C’era da combattere, uno contro uno, contro il doppio centravanti granata, Belotti e Zaza. C’era da spegnere la fantasia e la velocità del nigeriano Aina e dell’ivoriano Meitè. C’era da bloccare sulle corsie esterne l’irrequieto Berenguer, mancato acquisto azzurro di qualche tempo fa. C’era da fronteggiare il venezuelano Rincon, perno del centrocampo granata. Con Hamsik? Mah!Come ci sarebbe riuscito il Napoli delle partenze morbide, delle incertezze non ancora fugate, dell’ennesima formazione, la sesta, ritoccata e rinnovata? C’è riuscito con una convinzione nuova e con una partenza a razzo che ha scippato la scena al Torino. I granata, sorpresi, guardavano. Gli azzurri correvano.Una partita-boom. Un Napoli voltato e rivoltato che non accusa la mazurka dei cambi da una gara all’altra. Una squadra che sembra avere giocato sempre con questi undici di partenza. Non c’è Mario Rui, ma c’è Luperto; Hamsik e non Diawara o Fabian Ruiz, deve reggere la squadra da regista; e non c’è Allan e c’è Rog; e non c’è neanche Zielinski, ma c’è Verdi a sinistra.E dove sono Insigne e Mertens? Non ballano su una sola mattonella, ma sono dovunque, pressando e attaccando, ripiegando e puntando al porta. E Callejon fa il suo. Sembra sacrificato nel 4-4-2 che lo tiene lontano dalla porta, ma è bene in partita, ci sta talmente bene che prende botte in continuazione.Il 4-4-2 è un inganno. Perché il Napoli di Torino muta e cambia, si contrae e si distende, stringe e allarga. Ma quando l’ha imparato? Il 4-4-2 è anche un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 4-4-1-1. Il Torino guarda e ammira. Credeva di fare la partita, ne è subito fuori perché il Napoli è più veloce sul pallone, arriva primo, pressa alto, conquista palla e affligge la difesa granata.Il vantaggio è immediato perché i difensori torinesi non hanno punti di riferimento. Non glieli dà Ancelotti. Verdi parte a sinistra e va al centro, Insigne fa il movimento contrario, Mertens è mobilissimo e distrae la difesa di Mazzarri, e, dietro, Hamsik pennella palloni, e sul lato sinistro il ragazzo Luperto non aspetta ma avanza e dipinge il cross dal quale nasce il vantaggio di Insigne che batte lesto a rete sulla respinta corta di Moretti. Sono passati quattro minuti e il Napoli è in carrozza. Chi l’avrebbe immaginato?Per mezz’ora e forse più il Napoli è tambureggiante con una sicurezza inusitata, con una voglia, una determinazione e una rapidità di gioco che non danno scampo al Torino. Il raddoppio di Verdi (20’) arriva dopo uno scambio volante con Mertens.Il Torino non sa come fronteggiare la scena mutevole degli attaccanti azzurri. Verdi, esterno sinistro, compare inaspettatamente al centro per chiudere in gol lo scambio con Mertens. Il belga gira su tutto il fronte e i difensori torinesi se lo trovano improvvisamente davanti quando spinge e arriva in profondità, al centro e a sinistra. Da sinistra dà la palla a Verdi.Il Torino si ridesta nel primo quarto d’ora della ripresa accorciando le distanza con un rigore di Belotti (50’, fallo di Luperto su Berenguer), ma è tutto per Mazzarri. Il Napoli, che sembra accusare non il colpo del gol granata, ma il gran caldo della mattinata torinese e la grande spinta prodotta nel primo tempo, rinasce all’improvviso stroncando col terzo gol, il secondo di Insigne, qualsiasi tentativo di rimonta granata.Il Napoli difende con sei uomini e attacca con cinque. E’ valido e intenso nelle due fasi. Uno strappo di Zielinski (dal 54’ al posto di Verdi) avvia l’azione che costringe il Torino ad arretrare, Callejon prende il palo, Insigne è pronto a ribattere in rete, lieve controllo di sinistro e botta di destro. Da centravanti come nel primo gol.Il Torino non può che arrendersi. Non ha mai veramente tirato in porta. Nelle poche occasioni favorevoli, Zaza e Belotti sono stati murati al tiro. Sono 13 le conclusioni del Napoli fuori bersaglio (9 per il Torino), 8 nello specchio della porta (3 per i granata). Sirigu è stato il migliore del Toro e questo dice tutto sulla partita del Napoli. Sirigu ha salvato almeno tre gol. La parata più notevole sul colpo ravvicinato di testa di Koulibaly (15’).Il match finisce con un Torino stranito e il Napoli che è il primo, vero Napoli di Ancelotti.– L’allenatore furioso, irrequieto, ambizioso, ombroso. Quattro fantastici anni sulla panchina del Napoli, 145 partite di campionato, 73 vinte. Il primo a portarci in Champions (2011-12) filando fino a Londra, ottavi di finale, dopo un buon girone, pari col Bayern e vittoria sul Manchester City al San Paolo. A Londra, battuto dal Chelsea che poi vinse la Champions.Al primo anno azzurro subito in Europa League, eliminato ai sedicesimi di finale dal Villarreal. Ancora in Europa League, 2012-13, fuori col Viktoria Plzen. Campionato 2012-13, lasciò il Napoli al secondo posto e seconda qualificazione Champions.Da ex, ha affrontato il Napoli tre volte con l’Inter e tre col Torino. Sulla panchina dell’Inter, una pesante sconfitta a Napoli (2-4) e due pareggi a San Siro (0-0 e 2-2). Sulla panchina del Torino, un pareggio a Napoli (2-2) nel campionato scorso, bloccando la corsa degli azzurri dietro la Juve. Stavolta ha ceduto di schianto. Non riesce proprio a battere la sua vecchia squadra.– Dagli anni Sessanta a oggi, il miglior Napoli a Torino contro i granata è stato quello di Sarri. Tre trasferte, tre vittorie consecutive: 2-1 (Higuain e Callejon), 5-0 (Callejon 2, Insigne, Mertens, Zielinski), 3-1 (Koulibaly, Zielinski, Hamsik).Negli anni di Diego, sei partite (2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte). Con Chiappella, quattro partite (una vittoria, 2 pareggi, una sconfitta). Con Benitez, una vittoria e una sconfitta.Con Pesaola, una vittoria e due pareggi. Il Napoli furente di Vinicio non vinse mai a Torino: tre partite, due pareggi e una sconfitta.– Rieccolo quel perticone di Simone Zaza, basilisco di Policoro (Matera). Quand’era al Sassuolo, il suo cartellino apparteneva alla Juventus che l’aveva preso dalla Sampdoria per 3,5 milioni cedendolo in compartecipazione al Sassuolo per 2,5. Il Sassuolo lo acquistò definitivamente versando alla Juve altri 7,5 milioni. Incredibile, ma vero: al calciomercato del luglio 2015, la Juventus acquistò per 18 milioni dal Sassuolo l’attaccante che era stato già suo.Non ci ha mai portato bene ‘sto Simone Zaza. 25 settembre 2013, da posizione defilata infilò Reina con un colpo di sinistro che finì sotto la traversa cinque minuti dopo il gol di Dzemaili regalando al Sassuolo il primo punto in serie A (1-1). Tre anni dopo, tornò ad infilare Reina a due minuti dalla fine, ma fu un’altra storia. Fu la vittoria per 1-0 della Juve a Torino contro il Napoli di Sarri.+Giocatore ramingo questo Zaza: Atalanta, Sampdoria, anche Juve Stabia in serie B, quattro partite, Viareggio in serie D, Ascoli in B, poi la serie A con Sassuolo e Juventus. Emigrante a Londra nel West Ham e a Valencia. Il ritorno a Torino quest’anno. Ma stavolta non ha fatto danni.– Si sale a Torino, sponda granata, e si va in cerca di Claudio Sala, il poeta. Dopo la breve esperienza col Napoli, un anno, 23 partite e due reti, divenne il poeta del gol con la maglia granata. Presidente Gioacchino Lauro, Pesaola gli segnalò un ragazzo di venti anni che giocava nel Monza. Era Claudio Sala. Il Monza lo cedette al Napoli per 125 milioni trattenendolo però per un anno.Sala arrivò al Napoli nel 1968, nella squadra di Sivori e Altafini. Al Monza fu ceduto Sandrino Abbondanza. A Napoli, Sala non trovò un ambiente facile. Altafini non gli passava mai la palla. Sivori lo ignorava. Pesaola, dalla panchina, fremeva perché vedeva nel ragazzo milanese di Macherio l’erede del cabezòn.Macherio è a pochi chilometri da Monza, i suoi genitori vi gestivano un negozio di alimentari. Claudio segnò appena due gol nel finale di campionato. Decise la vittoria a Varese (2-1) siglando la rete del successo al 74’. All’ultima giornata segnò al San Paolo il primo gol del 2-1 al Pisa. Fu uno splendido protagonista nei sedicesimi di Coppa delle Fiere quando il Napoli rimontò al ritorno lo 0-2 col Leeds United.In Inghilterra due reti di Jack Charlton avevano deciso il match. A Napoli, Sala firmò la rimonta con un gol al 14’, poi guadagnando un rigore all’80’ messo a segno da Juliano. I supplementari rimasero fermi sul 2-0. Non c’erano ancora i rigori a decidere e il Leeds passò col lancio della monetina.Diventato presidente Ferlaino a gennaio 1969, l’Ingegnere fece l’affare del secolo cedendo Sala al Torino per 475 milioni. Disse: “Il Torino ha bisogno di un centrocampista, noi ne abbiamo tre”. Sala commentò: “Non avete pazienza con i giovani, io sarei rimasto volentieri”. Col Torino, segnò un solo gol contro il Napoli, uno a uno al San Paolo nel campionato 1972-73.: Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Luperto (74’ Maksimovic); Callejon, Rog (60’ Allan), Hamsik, Verdi (54’ Zielinski); Mertens, Insigne.: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Aina (77’ Parigini), Baselli (87’ Edera), Rincon, Meitè (62’ Soriano), Berenguer; Belotti, Zaza.: Irrati (Pistoia).: 4’ Insigne, 20’ Verdi, 50’ Belotti su rigore, 59’ Insigne.Sassuolo-Empoli 3-1, Parma-Cagliari 2-0, Fiorentina-Spal 3-0, Sampdoria-Inter 0-1, Torino-Napoli 1-3, Bologna-Roma 2-0, Chievo-Udinese 0-2, Lazio-Genoa 4-1, Milan-Atalanta 2-2, Frosinone-Juventus 0-2.Juventus 15; Napoli 12; Fiorentina e Sassuolo 10; Spal e Lazio 9; Udinese 8; Sampdoria, Inter, Parma 7; Genoa 6; Roma, Torino, Cagliari, Milan, Atalanta 5; Empoli e Bologna 4; Frosinone 1; Chievo -1.