Due salti a Torino in questa settimana

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 23.09.2018)

Il campionato accelera, settimana intensa. Tre partite. Per il Napoli, prima e dopo il mercoledì sera col Parma a Fuorigrotta, duplice trasferta torinese, oggi il lunch match col Torino, sabato alle sei della sera la Juventus.È il primo vero scontro al vertice dopo l’apparizione del Sassuolo allo Stadium, mentre la Roma ha già sette punti di ritardo dalla vetta juventina, otto il Milan (con una partita da recuperare) e l’Inter.Condannato ad essere l’anti-Juve, come se la caverà il Napoli dei lavoro in corso con le transenne provvisorie del 4-4-2? Ancelotti sta studiando mentre la squadra non sta tanto bene.Il Napoli di Sarri non ha mai avuto gli occhi di tigre e si pensava che, con la svolta di modulo e gioco, la grinta fosse l’arma ovvia e indispensabile per afferrare le partite del nuovo corso in attesa dell’assestamento tattico e tecnico. A Belgrado, neanche contro un avversario confuso e in gran parte arrendevole, il Napoli ha tirato fuori il “carattere”.Ce ne vorrà molto in questa prima trasferta a Torino. La squadra di Mazzarri, se in mattinata positiva, sa dare vigore alle sue prestazioni e il 3-5-2 mazzarriano è un trappolone nel quale il Napoli con le sue incertezze potrebbe rimanere incastrato.Due punte fisiche come Zaza e Belotti, sostenuti dai colpi dell’ivoriano di Parigi Meitè, anch’egli di fisico imponente, metteranno a dura prova la difesa azzurra sinora mai aggredita veramente.Il 4-4-2 di Ancelotti basterà ad arginare i pericoli di questa gara? Prima si sapeva quale partita avrebbe fatto il Napoli, sempre la stessa, possesso palla, triangoli, cambi-gioco. Oggi non si sa che cosa prevedere.Tornerà Hamsik al centro della mediana in questo forzato periodo di prova nel ruolo non suo? Le due punte saranno leggere oppure Milik con Insigne o Mertens? Allan, in difficoltà a Belgrado, ha bisogno di rifiatare? Tre partite in una settimana imporrano una necessaria rotazione, ma ancora non si conosce il “fulcro” della squadra.Fabian Ruiz visto a Belgrado sembra il più indicato per tenere il centro della mediana. Ha fisico, è ordinato tatticamente, ha un eccellente lancio. Può essere il primo punto fermo?I tentativi di Ancelotti corrono più di un rischio con Hamsik e lo stesso Callejon fuori ruolo (non più esterno essenziale nel 4-3-3) e Insigne sottratto alla fascia, dove ha migliore gioco e meno difensori da superare, per giostrare in mezzo al campo dove c’è più intensità di avversari e la sua finta/contro-finta non basta per farsi spazio.La squadra segue ovviamente l’allenatore che ha personalità, esperienza e successi, ma l’impressione è che gli azzurri siano a disagio in uno “schema” non più fisso e senza soluzioni prestabiliti.È lo scotto che pagano per superare la “monotonia” del gioco di Sarri. Ma un nuovo gioco non si vede. E il 4-4-2 molti fanno fatica a interpretare. D’altra parte, lo stesso Ancelotti ha detto di averlo provato poco in allenamento.Come giocherà il Torino? Mazzarri non ha l’appeal degli allenatori da passerella, ma è un tecnico solido, con idee precise, che ha saputo fare bene a Napoli con una “rosa” di giocatori inferiore a quelle di Benitez e Sarri.Lancerà subito la squadra all’assalto per minare le incertezze azzurre? Aspetterà infoltendo la zona dove nasce il gioco per puntare a un rapido contropiede avendo in Meitè e nel nigeriano Aina due eccellenti propulsori?La partita è ricca di insidie mentre il Napoli è alla ricerca di se stesso. La nota positiva è che la squadra può solo migliorare mentre molta concorrenza annaspa dopo le esaltazioni del calciomercato.