Napoli, sciogliti

di Angelo Forgione

E il prodigio fu compiuto!Penso che la ricorrenza di san Gennaro trascenda la religione e si insinui nell'identità del popolo napoletano perché da sempre questo popolo avverte lo scollamento da chi governa, e urla a "Faccia gialla" la propria speranza di soluzioni.L'omelia del Cardinale di turno (Sepe da 12 anni) è inevitabilmente stucchevole, più o meno sempre la stessa, ricalcabile anno su anno. Un duplice appello, sangue sciolto alla mano, ad arrestare il sangue che scorre nelle strade e a creare lavoro per fermare l'emorragia di giovani.E questo rende di Napoli città di un'eterna attesa, sospesa tra speranza e fatalismo, ingredienti che spengono la progettualità e sui quali la politica nazionale impernia il mantenimento dello status quo. Non sono serviti ben sei ministri dell’Interno di origini napoletane e campane, tra il 1988 e il 1999, a ridurre il fenomeno criminale.La grande metastasi, la camorra, non regredisce, e non regredisce perché è ammortizzatore sociale senza il quale una provincia così popolosa, alla quale non è dato sviluppo, diverrebbe una pericolosa polveriera sociale.E poi l'illegalità diffusa e il fievole senso civico, altri tumori che non possono essere attribuiti solo a chi muove i fili del palazzo. Il riscatto incarnato da san Gennaro dipende anche da una mentalità collettiva di popolo che non c’è, da un'idea di città che non esiste e dall'amore per un magnifico luogo troppo spesso maltrattato anche da chi si appella al Santo.Mentre il sangue di Gennaro si scioglie, e non solo il suo, la città resta sempre raggrumata, ferma nel suo percorso verso la modernità, unicamente a specchiarsi nella sua bellezza sfregiata.Napoli, solida e immobile, ha bisogno di iniziare a sciogliersi! È ormai necessario.