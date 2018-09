L’insopportabile calcio urlato in tv

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 20.09.2018)

L’altra sera, alle 20,47 sul meridiano di Napoli, al gol di Vecino mi si è staccato un calcinaccio dal soffitto. Non che mi sia giunto in casa il pallone dell’interista. A forarmi l’intonaco è stato l’urlo Sioux del telecronista da San Siro.Sono un uomo di carta, nato e cresciuto nei giornali dopo il telegrafo senza fili e con le telescriventi. Sono un vecchio arnese e non posso giudicare. Ma quest’epoca urlata, in televisione soprattutto, comincia a esagerare.Seguo le telecronache inglesi. A nessuno dei telecronisti britannici viene un orgasmo, un colpo della strega, un’extrasistole anche davanti al più fantastico dei gol. In Italia, finita la radio di Carosio e la televisione di Martellini, siamo precipitati nei decibel della tv commerciale. Ululano alla luna, abbaiano al fuorigioco.Il grido dei nostri telecronisti che strillano al gol, a volte strazianti e a volte perforanti, sempre e comunque laceranti, raggiunge in Italia una pressione sonora pari al rumore improvviso di una motosega. È il calcio televisivo a ugole spiegate, a tonsille esplodenti, a corde vocali ad altissima frequenza.Il grido continuo e sincopato, poi, che accompagna tutta l’azione d’attacco è un metronomo vocale che passa dalla pioggia sul pineto all’urlo del principe Calaf (all’alba vincerò), ripiega su se quel guerriero io fossi (Radames), si attenua su ed è subito sera (Quasimodo), esplode con Desdemona (non arrestare il colpo, vibralo a questo cuore) e, con la palla ormai in rete, esausta, geme con Violetta (amami, Alfredo). È l’alto lirismo della telecronaca calcistica italiana. I telecronisti, voci dal senno fuggite.Non va meglio con la televisione dei divi che dilagano nelle trasmissioni sportive, gli originaloni con giacca e senza giacca, i vanitosi che vestono Armani e parlano come Sofocle, i ridondanti, i saputoni, i rabdomanti del passato, i futurologi.Odio le seconde voci delle telecronache. Sarà perché non mi piaceva neanche il Duo Fasano. Odio l’enciclopedico degli assist, l’anagrafico dei gol di testa, il genealogico dei colpi ad effetto, il dispensatore di calcio come meccanica quantistica, il pitagorico degli schemi, l’esegeta della palla avanti palla indietro.Trovano tutto sublime, meraviglioso, eccezionale veramente, ma che gol è questo, che colpo di tacco è quello, ma è un marziano, un venusiano, Icardiiiiiiii! Dybalaaaaaaa! Dzekoooooo!Lo so. Sono solo un uomo di carta, mai attratto dal tubo catodico. I pixel mi fanno l’effetto degli acari del materasso. Considero ormai il televisore come il secondo estraneo di casa, dopo la moglie (Sordi).Il calcio urlato mi ha rotto i timpani e non solo i timpani. Accendo un canale e mi vedo un film di Totò.