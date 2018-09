Un affare di famiglia, di Hirokazu Kore’da

di Giovanna D'Arbitrio

Premiato al Festival di Cannes 2018, diretto da, anche in Italia sta riscuotendo successo di critica e del pubblico più sensibile ai temi sociali.Il titolo scelto a livello internazionale è), poiché si fa allusione ai piccoli furti che alcuni personaggi compiono nei supermercati, poveri esseri umani che vivono In un umile appartamento, non uniti da legami di sangue, ma che hanno scelto di vivere insieme.Poveri, ma ricchi di umanità, affrontano la vita, vivendo ai margini di una società indifferente ai loro problemi:)fa da madre mentre il compagnofa da capofamiglia (), lavorando come muratore e rubando anche cibo e oggetti vari nei negozi insieme a) un ragazzino abbandonato e da lui trovato in un’auto parcheggiata,),lasciata dai figli, fa da nonna al gruppo offrendo la sua pensione,)è una studentessa che lavora anche in un peep-show, infine c’è), una dolce bimba trovata da sola in strada, denutrita e maltrattata dai veri genitori.Inil regista, pur continuando ad affrontare il tema dei rapporti familiari come aveva già fatto in, sposta tuttavia la sua attenzione dalla famiglia tradizionale unita da legami di sangue, al tema delloPurtroppo drammi del passato e verità nascoste del presente vengono alla luce dopo la morte della nonna: gli adulti vengono catturati e incriminati. Nobuko, incensurata, si sacrifica addossandosi tutte le responsabilità e così viene condannata a cinque anni di carcere. Shota è affidato ai servizi sociali, Yuri è costretta a ritornare a casa dai genitori biologici che continueranno a maltrattarla.La narrazione, lenta nella prima parte, diventa senz’altro più interessante e significativa nella seconda, affrontando con delicatezza e ironia non solo il tema dei rapporti familiari, ma denunciando anche in modo forte la falsa morale di una società ipocrita dove i più deboli soccombono, in particolare i bambini.".Ecco l’intera intervista sul seguente sito: http://www.celluloidportraits.com/schedaintervista.php?id=497