Napoli Basket si aggiudica il Trofeo 3 Store

di Mario Triggiani

La Generazione Vincente Napoli Basket vince anche la finale della prima edizione del Trofeo 3 Store sconfiggendo la Partenope e conquistando la coppa.Napoli era andata subito in svantaggio di oltre dieci punti grazie ad un avvio monstre di Gracia Bustamante ed a troppi errori dei propri esterni, cui si aggiungevano i problemi a rimbalzo.Nel secondo quarto la formazione di coach Lulli trova però soluzioni migliori in attacco e, trascinata da uno straripante Dincic (18 punti per lui ieri, terzo miglior marcatore del torneo dopo gli americani di Angri), recupera lo svantaggio impattando il risultato con una tripla di capitan Guarino.Il Napoli Basket sembra trovare la fuga nei minuti finali del quarto quarto, quando un gioco da 4 punti di Guarino regala alla formazione in canotta azzurra un comodo vantaggio, ma i lunghi della Partenope conquistano i rimbalzi offensivi che consentono alla loro squadra di pareggiare a pochi secondi dalla fine e di trascinare la gara al supplementare.Nell'overtime si vede la differenza di solidità mentale tra le squadre. La Generazione vincente lotta su ogni pallone, mentre i giocatori della Partenope non ne hanno proprio più e sono costretti a capitolare con l'onore delle armi.Difficile trarre giudizi da un semplice torneo amichevole a meno di due settimane dall'inizio della preparazione, tra l'altro contro formazioni di categoria inferiore, ma in questi due giorni di Villaricca è parso che Napoli possa contare su un Dincic perfettamente calato nel suo ruolo di punto di riferimento tra i lunghi della formazione di Lulli.Positive anche le prove fornite ieri da Erkmaa, ottimo prospetto, e Molinari, vero mastino di difesa in uscita dalla panchina napoletana.Si sono ripresentati i problemi in difesa sotto le plance, con troppi appoggi facili rimbalzi offensivi concessi agli avversari.Probabilmente Lulli vorrà lavorare anche su questo aspetto nelle prossime settimane, ma può comunque dirsi soddisfatto per le prestazioni complessive di una squadra che pur essendo partita in ritardo sta già trovando l'amalgama, soprattutto tra gli esterni.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sarà il prossimo weekend quando parteciperà al Torneo Città di Pescara, insieme con Roseto (A2), Giulianova (B) e la padrona di casa Amatori Pescara (B).Il mercoledì successivo ospiterà a Casalnuovo Scauri per l'unica amichevole casalinga di questo precampionato, mentre sabato 29 andrà a San Severo per l'ultima gara di preparazione alla stagione di serie B che si aprirà per Napoli sabato 6 ottobre al PalaLuiss contro la formazione universitaria capitolina.: Guarino 9, Malfatti 2, Malagoli 13, Erkmaa 17, Molinari 2, Di Viccaro 8, Dincic 21, Giovanardi 1, Milani 7Coach: Gianluca Lulli