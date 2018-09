Il delaurentiismo nella Treccani dopo il sarrismo

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 17.09.2018)

A Napoli e dintorni ha avuto una vasta eco l’inserimento del sarrismo nell’Enciclopedia Treccani, il monumento su carta all’immortalità, il pantheon di parole e persone famose e fumose, l’olimpo del genere maschile e femminile, il prontuario di modi di dire e di fare, e di mezzo c’è sempre il mare, voluminoso mondo del sapere arricchito dagli ultimi neologismi, espressioni gergali, esagerazioni linguistiche da supercalifragilistichespiralidoso a petaloso. Ma sarrismo!Pronta la reazione. E perché il delaurentiismo no? Bussiamo in Piazza dell’Enciclopedia Italia 4 a Roma. Chiediamo l’inserimento del delaurentiismo. Ci ascoltano. Ci chiedono. Vogliono sapere. Sono curiosi. “” dicono. “Il delaurentiismo è avere una piscina a Los Angeles, una doccia a Castevolturno, una cinepresa a Roma, una vacanza a Cortina, un motoscafo a Capri, un pied-à-terre in via Caracciolo, è un generatore elettrico, un’energia termica, un avatar, un evaporizzatore, un effetto speciale.” osservano.Il delaurentiismo è una barba, un accento trasteverino, un vestito blu, un giubbotto blu, un animo blu. È Re Lear, è Arpagone, è il re degli Unni e degli altri. È il trascendente e l’immanente. È un ufficio viaggiante, è uno sciamano e un borghese piccolo piccolo. È ave Cesare. È dopo di me lo shampoo. È Bari e Spalato. È mein kampf. È me ne fotto. È uno, nessuno e centomila (dio ce ne scampi). È Aurelio, Marc’Aurelio, Aurelio Ferro. È Cicerone, è Platone, è il cinepanettone.” osservano.Il delauerentiismo è questo e altro. È il valente e il plusvalente. È i conti con l’oste. È l’evangelizzatore del pallone, è il pallone, è il pressing, è il. È fatto il Napoli, bisogna fare i napoletani.” dicono.Il delaurentiismo è il sognatore per non sapere quanti anni ha. È cameriere, champagne. È un guru e un paraguru. È il tutto che si addice ad Elettra. È la Parola, è io sono io e voi non siete un cazzo, è il presidente non residente, è stavate nella merda, è l’artefice magico, la trottola, la tortora, la volpe e l’uva, è il vero e il falso.” interrompono.Il delaurentiismo è questa carta vince, questa perde, e io vinco sempre. È l’assoluto. È Sarri non fa’ lo stupido stasera, è Ancelotti bene mio core mio, è l’asso nella manica, è il manico, è il braccio e la mente. È se avanzo seguitemi, se indietreggio scansatevi. È molti nemici, molto onore. È non arrivano attaccanti. È Ronaldo non ce lo possiamo permettere, tesoro mio.” ci incoraggiano.Il delaurentiismo è uomo verticale e set orizzontale. Nato il 24 maggio, quando persino il Piave mormorò, un martedì del 1949, segno gemelli, testardo e maliardo, menefreghista, avanti c’è pista. Il delaurentiismo è il padrone del vapore, è il vapore, è guida e timone, nel timone del Signore, è il Re Sole, il Re Solo e il Re Nudo. In ogni caso, è il re, il Re Laurentiis.” ci congedano.Il delaurentiismo è tutto per noi.” osservano.Dovete inserire il delaurentiismo nella Treccani. Il popolo lo vuole. È il fenomeno insopprimibile del nostro tempo. È la manna piovuta dal cielo a Napoli, è ogni scarrafone è bello a manna sua.” promettono. “” chiedono.Per carità. Il delaurentiismo non è papponismo. È potere illuminato. È Chianciano, bilancio sano. È Champions, è la musichetta della Champions. È noi siamo i suoi folgorati sulla via di Castelvolturno.No, Damasco non gioca neanche in serie D.