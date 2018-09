Scugnizzo boy alla sua maniera

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 16.09.2018)

Discorso alla maniera del discorso di Antonio davanti al cadavere di Cesare, ma stavolta è un discorso accorato non in morte di Cesare ma in resurrezione di Insigne.Il nobile critico, un Bruto, dice che Insigne è l’agghiacciante fotocopia del giocatore inutile, l’esterno che balla solo sulla mattonella, l’attaccante di sinistra che se arriva la palla bene, altrimenti: se è così son ben gravi difetti.Ma qui col permesso del critico (perché il critico è uomo d’onore; così son tutti i critici, tutti uomini d’onore) io vengo a parlarvi col cuore in mano dell’escluso da Ventura e del diseredato da Mancini, del ragazzo improvvisamente senza qualità, del frattaminore, del reprobo e dell’indegno.Italiani populusque napoletano, se avete lacrime di passione, spargetele adesso. Perché io vi ricordo il grande ardimento di Lorenzo Insigne, Scugnizzo Boy, per la patria di Prandelli, Conte e Di Biagio.Perché io vi ricordo quel destro a giro da venti metri nel nido della porta argentina a Roma, la spaccata stile Roberto Bolle davanti all’esterrefatto spagnolo De Gea a Udine, il rigore impeccabile di Londra contro la Britannia.È questo una fotocopia di giocatore, un ballerino di mattonella, uno che se arriva la palla bene, altrimenti? Ma il critico dice che è questo, e il critico è uomo d’onore.Allora, smemorato popolo, io vi ricordo la punizione sublime che impietrì il gigantesco Weidenfeller di Dortmund e stupì i celti e gli incliti, le Gallie, il Manzanarre e il Reno.Io vi rammento il gol da trenta metri al Bernabeu che infinocchiò Keylor Navas, il portiere venuto dal Pacifico a farsi infinocchiare da Lorenzo Boy.E vi cito la doppietta, di sinistro e di destro, per la conquista della Coppa Italia contro la Fiorentina nella porta di Neto propheta in patria.È questo il solista egoista, l’immemore, il vagabondo delle stelle?Martirizzato ai tempi della staffetta con Dries Mertens, al quale ventotto volte ha ceduto il posto e dieci volte entrò per sostituirlo, più svariate entrate e uscite (13 volte sostituì Pandev, 14 volte entrò Giaccherini), Scugnizzo Boy ha sofferto e patito, ingoiato e accettato, protestato e accettato.Dopo la partita con la Polonia a Bologna è stato il capretto espiatorio del fallimento azzurro. Giocherella, non c’è, un giocatore evanescente dice il critico, e il critico è uomo d’onore.Ma ieri, nel deserto della passione del San Poalo, Scugnizzo Boy ha colpito alla sua maniera, di destrezza e il Napoli ha vinto.